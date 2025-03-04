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Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Yakın Geçmişteki Konuşması Ortaya Çıktı!

Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Yakın Geçmişteki Konuşması Ortaya Çıktı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 11:53

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Hasretinle Yandı Gönlüm' ve 'Aldırma Gönül' gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akbayram, müziğiyle olduğu kadar toplumsal duyarlılığı ve insan haklarına verdiği önemle de hafızalarda yer etmişti. Bu acı kayıp, hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden yasa boğdu.

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Usta sanatçının vefatından önce yaptığı bir konuşma ise sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenleri duygulandırdı.

Usta sanatçının vefatından önce yaptığı bir konuşma ise sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenleri duygulandırdı.

Akbayram, '12.500 TL maaş alıp bir de kira veren bir insanın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o.' diyerek, toplumdaki ekonomik zorluklara ve bireylerin yaşadığı ruhsal buhrana dikkat çekmişti. Bu sözleriyle toplumsal adaletsizliğe olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Edip Akbayram, "Ben ondan dolayı mutsuzum. Bireysel mutluluk önemli değil, toplumsal mutluluk önemlidir." diyerek, sanatçı kimliğinin yalnızca müzikle sınırlı kalmadığını belirtti.

Edip Akbayram, "Ben ondan dolayı mutsuzum. Bireysel mutluluk önemli değil, toplumsal mutluluk önemlidir." diyerek, sanatçı kimliğinin yalnızca müzikle sınırlı kalmadığını belirtti.

Gündem olan son konuşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranları, usta sanatçıya olan sevgi ve özlemlerini bir kez daha gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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