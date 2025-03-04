Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Yakın Geçmişteki Konuşması Ortaya Çıktı!

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Hasretinle Yandı Gönlüm' ve 'Aldırma Gönül' gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akbayram, müziğiyle olduğu kadar toplumsal duyarlılığı ve insan haklarına verdiği önemle de hafızalarda yer etmişti. Bu acı kayıp, hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden yasa boğdu.
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Usta sanatçının vefatından önce yaptığı bir konuşma ise sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenleri duygulandırdı.
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Edip Akbayram, "Ben ondan dolayı mutsuzum. Bireysel mutluluk önemli değil, toplumsal mutluluk önemlidir." diyerek, sanatçı kimliğinin yalnızca müzikle sınırlı kalmadığını belirtti.
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