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Sevenleri Çiçeklerle Uğurladı: Hayatını Kaybeden Edip Akbayram'a Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Sevenleri Çiçeklerle Uğurladı: Hayatını Kaybeden Edip Akbayram'a Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 11:36

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Çiçeklerle uğurlanan sanatçının cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Eşi ve kızı, Akbayram'a gözyaşları içinde veda ederken, “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti, ben de canımın yarısını kaybettim” sözleri yürekleri dağladı. 

Bir süredir zatürre tedavisi gören Akbayram, evinde geçirdiği iç kanamanın ardından hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini 2 Mart’ta kaybetmişti. İşte cenaze töreninden kareler...

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Müziğiyle milyonların kalbine dokunan Edip Akbayram, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Müziğiyle milyonların kalbine dokunan Edip Akbayram, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir zatürre tedavisi gören ve geçtiğimiz ay evinde geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılan usta sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Akbayram, 2 Mart’ta hayata veda etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sanatçının ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sanatçının ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz”

Akbayram’ın vefat haberinin ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları yağarken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri de ailesiyle birlikte en son 21 Aralık’ta çekilen fotoğrafı oldu.

Akbayram’ın vefat haberinin ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları yağarken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri de ailesiyle birlikte en son 21 Aralık’ta çekilen fotoğrafı oldu.

29 Aralık doğumlu olan sanatçı, doğum gününü bir hafta önceden ailesiyle birlikte kutlamış ve o gece keyifli anlar yaşamıştı.

Bugün Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninde sanatçının ailesi, dostları ve hayranları bir araya geldi.

Bugün Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninde sanatçının ailesi, dostları ve hayranları bir araya geldi.

Törene, Ferhat Göçer, Fırat Tanış ve Kubat gibi birçok ünlü isim de katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, Akbayram’ın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

Eşi Ayten Akbayram acısını, “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim.” sözleriyle dile getirdi:

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Ünlü isimlerin cenaze törenlerinde sıkça rastlanan saygısız davranışlardan biri Edip Akbayram’ın veda töreninde de yaşandı.

Ünlü isimlerin cenaze törenlerinde sıkça rastlanan saygısız davranışlardan biri Edip Akbayram’ın veda töreninde de yaşandı.

Bazı katılımcılar törende bulunan ünlü isimlerle özçekim yapma telaşına düşerek anma atmosferini gölgeledi. Sanatçının son yolculuğuna uğurlandığı bu anlamlı günde hüzün yerine fotoğraf peşinde koşan bazı kişilerin davranışları tepki çekti. Özellikle oyuncu Fırat Tanış’ın kendisiyle fotoğraf çektirmeye çalışan bir kişiyle yaşadığı kısa gerginlik bu durumun en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Edip Akbayram, vefatından önce Antalya’da verdiği son röportajında sanat anlayışını şu sözlerle özetlemişti:

Edip Akbayram, vefatından önce Antalya’da verdiği son röportajında sanat anlayışını şu sözlerle özetlemişti:

“Ben sanatçılığın üzerinde, toplumun melodik sesiyim. Sanatı toplum için yapıyor, yaşadığım toplumdaki kişilerin sorunlarını dile getiriyorum. Dünyanın en iyi şarkıcısı olun, bir odanın içinde şarkı söylediğinizde bu bir yere gitmiyorsa buna sanat diyemezsiniz. Sanat paylaşmaktır, doğruluktur, güzelliktir, umuttur. Ben yıllardır bunu yapmaya çalışıyorum.”

Ezilen insanların, işçilerin, öğrencilerin sesi olmaya çalıştığını belirten sanatçı “Emek en yüce değerdir. Emekçi eli öpülesi insandır. Sanatçı günlük hayattan beslenir. Bazen sevgiyi paylaşır, bazen öfkeyi dile getirir. Yaşadığımız toplumla yaşıyoruz” diyerek sanata ve hayata bakışını anlatmıştı.

Ezilen insanların, işçilerin, öğrencilerin sesi olmaya çalıştığını belirten sanatçı “Emek en yüce değerdir. Emekçi eli öpülesi insandır. Sanatçı günlük hayattan beslenir. Bazen sevgiyi paylaşır, bazen öfkeyi dile getirir. Yaşadığımız toplumla yaşıyoruz” diyerek sanata ve hayata bakışını anlatmıştı.

Son yıllarında yurtdışında da konserler veren Akbayram, geçen yıl sekiz farklı ülkede sahne almış ve Türkiye’ye döndüğünde “Ülkemin güneşine kurban olurum” sözleriyle doğup büyüdüğü topraklara olan sevgisini dile getirmişti.

Bugün Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bugün Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde usta sanatçının şarkıları eşliğinde dualar edildi. Ailesi, dostları ve sevenleri, müziğiyle milyonlara dokunan bu büyük sanatçıyı gözyaşlarıyla uğurladı.

Törende en dikkat çeken anlardan biri de torunu Lavin'in annesi Türkü ile ağladığı anlar oldu. İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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