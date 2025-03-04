Sevenleri Çiçeklerle Uğurladı: Hayatını Kaybeden Edip Akbayram'a Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu
Sevenleri Çiçeklerle Uğurladı: Hayatını Kaybeden Edip Akbayram'a Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Çiçeklerle uğurlanan sanatçının cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Eşi ve kızı, Akbayram'a gözyaşları içinde veda ederken, “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti, ben de canımın yarısını kaybettim” sözleri yürekleri dağladı.
Bir süredir zatürre tedavisi gören Akbayram, evinde geçirdiği iç kanamanın ardından hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini 2 Mart’ta kaybetmişti. İşte cenaze töreninden kareler...
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Müziğiyle milyonların kalbine dokunan Edip Akbayram, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sanatçının ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
Akbayram’ın vefat haberinin ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları yağarken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri de ailesiyle birlikte en son 21 Aralık’ta çekilen fotoğrafı oldu.
Bugün Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninde sanatçının ailesi, dostları ve hayranları bir araya geldi.
Eşi Ayten Akbayram acısını, “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim.” sözleriyle dile getirdi:
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Ünlü isimlerin cenaze törenlerinde sıkça rastlanan saygısız davranışlardan biri Edip Akbayram’ın veda töreninde de yaşandı.
Edip Akbayram, vefatından önce Antalya’da verdiği son röportajında sanat anlayışını şu sözlerle özetlemişti:
Ezilen insanların, işçilerin, öğrencilerin sesi olmaya çalıştığını belirten sanatçı “Emek en yüce değerdir. Emekçi eli öpülesi insandır. Sanatçı günlük hayattan beslenir. Bazen sevgiyi paylaşır, bazen öfkeyi dile getirir. Yaşadığımız toplumla yaşıyoruz” diyerek sanata ve hayata bakışını anlatmıştı.
Bugün Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Törende en dikkat çeken anlardan biri de torunu Lavin'in annesi Türkü ile ağladığı anlar oldu. İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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