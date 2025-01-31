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Afra Saraçoğlu Defteri Tamamen Kapandı mı? Mert Ramazan Demir Eski Evinde Başka Bir Kadınla Görüntülendi!

Afra Saraçoğlu Defteri Tamamen Kapandı mı? Mert Ramazan Demir Eski Evinde Başka Bir Kadınla Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 12:47

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, sabaha karşı saat 04.00’te Cihangir’deki eski evine yanında genç bir kadınla girerken objektiflere yakalandı. Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demir’in bu gece gezmesi kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken apartmanın kapısından içeri girerken sadece “İyi geceler” demekle yetindi. Geçen yıl Afra Saraçoğlu’yla Ulus’a taşınan Demir’in eski evine dönüşü de dikkat çekti. Peki bu gizemli kadın kim? Afra Saraoğlu ile ayrıldılar mı?

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Biliyorsunuz, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi hep bir dargın bir barışık ilerliyor. Çift Yalı Çapkını dizisiyle birlikte aşk yaşamaya başlamış, ancak zaman zaman ayrı düştükleri haberleri de sık sık gündeme gelmişti.

Biliyorsunuz, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi hep bir dargın bir barışık ilerliyor. Çift Yalı Çapkını dizisiyle birlikte aşk yaşamaya başlamış, ancak zaman zaman ayrı düştükleri haberleri de sık sık gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Afra Saraçoğlu’yla Ulus’ta yeni bir eve taşınan Demir şimdi eski evine geri döndü.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Afra Saraçoğlu’yla Ulus’ta yeni bir eve taşınan Demir şimdi eski evine geri döndü.

Son olarak ünlü oyuncu çarşamba gecesi Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Ancak asıl olay çıkışta yaşandı! Demir mekandan yanında genç bir kadınla ayrıldı.

Son olarak ünlü oyuncu çarşamba gecesi Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Ancak asıl olay çıkışta yaşandı! Demir mekandan yanında genç bir kadınla ayrıldı.

İkili yürüyerek ünlü oyuncunun eski evine geldi. Kapıyı genç kadın açarken Demir muhabirlerin sorularını geçiştirerek sadece “Sorularınız bittiyse evime geldim, iyi geceler” diyerek içeri girdi.

İkili yürüyerek ünlü oyuncunun eski evine geldi. Kapıyı genç kadın açarken Demir muhabirlerin sorularını geçiştirerek sadece “Sorularınız bittiyse evime geldim, iyi geceler” diyerek içeri girdi.

E haliyle bu durum “Acaba Afra Saraçoğlu ile yeniden ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Mert Ramazan Demir’in yanında gördüğümüz bu gizemli kadın kim? İlişkilerde yine yeni bir gelişme mi var? Merakla bekliyoruz!

E haliyle bu durum “Acaba Afra Saraçoğlu ile yeniden ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Mert Ramazan Demir’in yanında gördüğümüz bu gizemli kadın kim? İlişkilerde yine yeni bir gelişme mi var? Merakla bekliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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