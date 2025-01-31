Çocuğuna Sosyal Medya Hesabı Açan Ünlüler Kervanına Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çifti de Katıldı!
Çocuğuna Sosyal Medya Hesabı Açan Ünlüler Kervanına Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çifti de Katıldı!
Çocuğuna sosyal medya hesabı açan ünlüler kervanına onlar da katıldı! Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk bebekleri Atlas Elçin’i kucaklarına almak için gün sayıyor! Ancak Atlas bebek daha doğmadan sosyal medya fenomeni olma yolunda ilk adımı attı. Çift bebekleri için “@AtlasElçinOfficial” adlı bir Instagram hesabı açarak henüz dünyaya gelmemiş oğullarına dijital bir kimlik kazandırdı. Hesaptaki ilk paylaşımlar ise ultrason görüntüsü ve anne karnındaki bir poz oldu!
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Fahriye Evcen - Burak Özçivit, Pelin Akil - Anıl Altan, Gizem - Hakan Hatipoğlu derken, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat da çocukları için sosyal medya hesabı açan ünlü isimler arasına girdi!
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Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ilk bebeklerini kucaklarına almak için büyük bir heyecan yaşıyor.
Doğum için geri sayıma başlayan çift oğulları Atlas Elçin için şimdiden harekete geçti! Ancak bu kez konu bebek alışverişi ya da doğum hazırlıkları değil, Instagram fenomenliği!
Atlas bebek doğmadan önce bile sosyal medya dünyasına adım attı. Ünlü çift bebekleri için “@AtlasElçinOfficial” adlı bir hesap açarak onun adına ilk paylaşımlarını yaptı.
Profil fotoğrafı olarak ultrason görüntüsü kullanılan hesapta açıklama kısmına şu not düşüldü: ''Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak sonu gibi doğmayı umuyorum ✌️❤️''
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Henüz sadece 74 takipçiye sahip olsa da bu sayının doğumdan sonra hızla artacağı tahmin ediliyor. Hesabın ilk paylaşımı Atlas bebeğin anne karnındaki bir pozu olurken, ikinci paylaşımda ise ultrasondan kalp atışı görüntüsü yer aldı.
Şimdi tüm gözler Atlas Elçin’in doğumundan sonra sosyal medya yolculuğunun nasıl şekilleneceğinde! Kim bilir belki de geleceğin minik fenomeni yolda!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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