Çocuğuna Sosyal Medya Hesabı Açan Ünlüler Kervanına Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çifti de Katıldı!

Çocuğuna sosyal medya hesabı açan ünlüler kervanına onlar da katıldı! Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk bebekleri Atlas Elçin’i kucaklarına almak için gün sayıyor! Ancak Atlas bebek daha doğmadan sosyal medya fenomeni olma yolunda ilk adımı attı. Çift bebekleri için “@AtlasElçinOfficial” adlı bir Instagram hesabı açarak henüz dünyaya gelmemiş oğullarına dijital bir kimlik kazandırdı. Hesaptaki ilk paylaşımlar ise ultrason görüntüsü ve anne karnındaki bir poz oldu!