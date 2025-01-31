Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamadı! Bülent Şakrak'la 22 Yaş Küçük Sevgilisi Birbirlerini Sildiler
Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamadı! Bülent Şakrak'la 22 Yaş Küçük Sevgilisi Birbirlerini Sildiler
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ve genç meslektaşı Burcu Kirman’ın aşkı kısa sürdü! 2023’te Ceyda Düvenci’den boşandıktan sonra aşk hayatında hızlı bir döneme giren Şakrak yılbaşında duyurduğu yeni ilişkisinin sonlandığı iddiasıyla gündemde. 47 yaşındaki oyuncunun 22 yaş küçük sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ayrılık söylentilerini güçlendirdi. İkili ilişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medya hareketleri ayrılığı doğrular nitelikte. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak 2023’te Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra hızlı bir aşk trafiğine girmişti.
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Önce Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile anılan Şakrak ardından kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
Ancak bu aşk beklenenden çok daha kısa sürdü! Yeni yıla birlikte giren çift ilişkilerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bülent Şakrak Instagram’dan yaptığı paylaşımda sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak “2025’e biz girdik. Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düşmüştü.
Ancak yılın henüz ilk ayları dolmadan çiftin yollarını ayırdığı konuşuluyor. İlk işaret ise Şakrak’ın Burcu Kirman ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması oldu.
Özellikle 22 yaş farkı nedeniyle gündeme gelen ikili ilişkileri boyunca sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak ayrılığın sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Ne Bülent Şakrak ne de Burcu Kirman ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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