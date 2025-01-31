Akasya Asıltürkmen'in Evlilik Yorumu Olay Yarattı: ''Bir Erkekle Her Gece Aynı Yatağa Girmek İstemiyorum''
Akasya Asıltürkmen'in Evlilik Yorumu Olay Yarattı: ''Bir Erkekle Her Gece Aynı Yatağa Girmek İstemiyorum''
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Akasya Asıltürkmen, katıldığı televizyon programında evlilikle ilgili sözleriyle gündem oldu! Asıltürkmen, “Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum.” diyerek evlilik hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Programın sunucusu Balçiçek İlter’in tepkisi ise gecikmedi: “Sen evliliği yanlış anlamışsın!”. Bu sözler stüdyoda şaşkınlık yaratırken, Asıltürkmen’in evliliğe dair farklı bakış açısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan açıklamaları!
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Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncu Akasya Asıltürkmen, Balçiçek İlter’in sunduğu Balçiçek ile Bu Gece programına konuk oldu. Ancak programda söylediği sözler sosyal medyada büyük ses getirdi!
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Asıltürkmen evliliğe ve aynı yatağı paylaşma fikrine dair açıklamalarıyla gündemi adeta salladı. Sohbet sırasında güzel oyuncu, “Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum.” diyerek evlilik hakkındaki düşüncesini paylaştı
Bu sözler üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Balçiçek İlter, hemen tepki vererek “Niye zorunda olasın?” diye sordu. Ancak Asıltürkmen geri adım atmadı ve şöyle devam etti:
“Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var.” Bu sözler üzerine Balçiçek İlter ise “Sen evliliği yanlış anlamışsın.” diyerek duruma esprili bir yorum getirdi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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