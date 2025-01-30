Yine Bir Şeyler Deniyor: Daha Önce Robotla Evlenen Aleyna Tilki Bu Sefer Robotun Kendisi Olmaya Karar Verdi!
Yine Bir Şeyler Deniyor: Daha Önce Robotla Evlenen Aleyna Tilki Bu Sefer Robotun Kendisi Olmaya Karar Verdi!
Uzunca bir süre sektöre küs takılıp geçtiğimiz ay yeni şarkısı 'Bekleyenim'i piyasaya süren Aleyna Tilki, klibin kamera arkasından paylaştığı görüntülerle gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde TikTok hesabından aynı klipten kendisine makyaj uygulandığı anları paylaşan Tilki, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Yıllar önce Sır şarkısında bir robotla evlenen ünlü şarkıcı, bu sefer robotun ta kendisi olmaya karar verdi!
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2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran sonra da Sen Olsan Bari şarkısıyla zirveye çıkan Aleyna Tilki şimdilerde şüphesiz sektörün en başarılı isimlerinden biri.
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda da yeni şarkısı Bekleyenim'i piyasaya sürmüştü kendisi.
Tilki geçtiğimiz saatlerde TikTok hesabından "Bekleyenim" şarkısının klibine ait yeni kamera arkası görüntüler paylaştı.
Hatırlayan vardır mutlaka, Sır isimli şarkısının klibinde bir robotla evlenmişti kendisi.
Bu sefer de robotun kendisi olmaya karar verdi! Doja Cat misali takılan Aleyna Tilki yine ve yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı!
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Önce tüm vücuduna uygulanan makyajı bir yakından görelim...
Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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