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Samet Liçina, Yasa Dışı Bahis Reklamı Suçlamasıyla 22 Gündür Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'dan Haber Getirdi

Samet Liçina, Yasa Dışı Bahis Reklamı Suçlamasıyla 22 Gündür Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'dan Haber Getirdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.01.2025 - 21:52

8 Ocak'ta yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla Silivri Cezaevi'ne gönderilen fenomen Kerimcan Durmaz'ın hayatı bir anda tepetaklak olmuştu. Malta konseri başına bela olan ve bu sebeple de 22 gündür cezaevinde olan Durmaz'dan yeni haberleri yakın dostu Samet Liçina getirdi.

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Bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra ülkeye jet hızıyla dönüp popülaritesini de ikiye katlayan fenomen Kerimcan Durmaz'ın hayatı 8 Ocak'ta tepetaklak olmuştu hatırlarsanız.

Bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra ülkeye jet hızıyla dönüp popülaritesini de ikiye katlayan fenomen Kerimcan Durmaz'ın hayatı 8 Ocak'ta tepetaklak olmuştu hatırlarsanız.

Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Tutukluluğa itirazı reddedilen Durmaz 22 gündür cezaevinde, kendisi hakkında haberleri sevenlerine ileten kişi ise tabii ki yakın dostu Samet Liçina.

Tutukluluğa itirazı reddedilen Durmaz 22 gündür cezaevinde, kendisi hakkında haberleri sevenlerine ileten kişi ise tabii ki yakın dostu Samet Liçina.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisi geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'la arasında geçen telefon konuşmasını aktarmış, Kerimcan Durmaz'dan da mesaj getirmişti.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisi geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'la arasında geçen telefon konuşmasını aktarmış, Kerimcan Durmaz'dan da mesaj getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Liçina birkaç saat önce yine özlemle beklediği arkadaşı Kerimcan Durmaz'la yaptıkları 10 dakikalık konuşmayı anlattı.

Liçina birkaç saat önce yine özlemle beklediği arkadaşı Kerimcan Durmaz'la yaptıkları 10 dakikalık konuşmayı anlattı.

Kerimcan'la her hafta bir kere olmak üzere 10 dakikalık telefon görüşmesi yapan Samet Liçina, tüm aile ve arkadaşlarıyla bir odada toplandıklarını ve Kerimcan'ın sesini duymayı beklediklerini söyledi.

Kerimcan'la her hafta bir kere olmak üzere 10 dakikalık telefon görüşmesi yapan Samet Liçina, tüm aile ve arkadaşlarıyla bir odada toplandıklarını ve Kerimcan'ın sesini duymayı beklediklerini söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Ablan içerde bebeğim 💔 Dayan aşko, neticede masumlar içerde suçlular dışarıda