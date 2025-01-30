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Polemikler Bitmiyor: Ailesini Komple Silen Özcan Deniz'den Abisine Olay Gönderme!

Polemikler Bitmiyor: Ailesini Komple Silen Özcan Deniz'den Abisine Olay Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.01.2025 - 18:40

Kızıl Goncalar'da Dr. Levent Alkanlı rolünde izlediğimiz ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, birkaç aydır ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor biliyorsunuz. 

Geçtiğimiz ay sadece menajeri olan abisiyle değil tüm aile fertleriyle bağlantısını koparttığını açıklayan Özcan Deniz, birkaç saat önce de sosyal medya hesaplarına el konulduğunu duyurmuştu. 

İçindeki öfke dinmeyen ünlü isim, yine abisine zehir zemberek bir göndermede bulunarak konunun alevlenmesine izin verdi!

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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" rolünde izlediğimiz, sahnelerine de tam gaz devam eden Özcan Deniz, kariyeriyle olduğu kadar polemiği ve draması bol aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" rolünde izlediğimiz, sahnelerine de tam gaz devam eden Özcan Deniz, kariyeriyle olduğu kadar polemiği ve draması bol aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce Özcan Deniz yıllardır menajeri olduğu abisiyle yollarını ayırmaya karar verdiğini söylemiş sonra da ipler kopmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce Özcan Deniz yıllardır menajeri olduğu abisiyle yollarını ayırmaya karar verdiğini söylemiş sonra da ipler kopmuştu.

Her şey Ercan Deniz'in Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı bolca kardeş göndermeli videoyu paylaşmasından sonra olmuştu. Resti çeken Özcan Deniz, yalnızca abisi değil tüm aile fertlerine rest çekmişti.

Kısa bir süre sonra da herkesi silmeye karar verdi. Kaçıranlar için Özcan Deniz'in ailesine veda niteliğindeki paylaşımının detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir gelişme yaşanmıştı bitmek bilmeyen polemikle ilgili...

Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir gelişme yaşanmıştı bitmek bilmeyen polemikle ilgili...

Sosyal medya hesaplarına el konulduğunu duyuran Özcan Deniz, X ve YouTube hesaplarına erişememesinin ardından yoluna yalnızca oğlu ve eşiyle devam edeceğini yeniden vurgulamıştı.

Sosyal medya hesaplarına el konulduğunu duyuran Özcan Deniz, X ve YouTube hesaplarına erişememesinin ardından yoluna yalnızca oğlu ve eşiyle devam edeceğini yeniden vurgulamıştı.

Detayları merak edenleri aşağıdaki içeriğimize alabiliriz:

Konu böyle kapandı sanmıştık fakat Özcan Deniz yine yerinde duramadı. Instagram hesabında paylaştığı "yılan" videosuyla yine ve yeniden abisine olay bir göndermede bulundu.

Konu böyle kapandı sanmıştık fakat Özcan Deniz yine yerinde duramadı. Instagram hesabında paylaştığı "yılan" videosuyla yine ve yeniden abisine olay bir göndermede bulundu.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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