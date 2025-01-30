Rüzgara Bırak'ın Moskova Galasına Hande Erçel ve Barış Arduç'un Mükemmel Uyumu Damga Vurdu!
Rüzgara Bırak'ın Moskova Galasına Hande Erçel ve Barış Arduç'un Mükemmel Uyumu Damga Vurdu!
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. Filmin ilk galası ise bugün!
Geçtiğimiz saatlerde Moskova'ya uçan ikili iniş yaptıkları an ülkede yoğun ilgi görmüş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı.
Galadan ilk görüntüler az önce fırından taze çıktı! Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu ise resmen büyüledi. Gelin, beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ve Barış Arduç'un partner olacağını öğrendiğimizde epey şaşırmış ve heyecanlanmıştık hatırlarsanız.
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Çekimlerden gelen her bir görüntüye ayrı düştüğümüz Rüzgara Bırak isimli filmlerinin yayınlanmasına sayılı günler kaldı. 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak filmin ilk galası ise bugün Moskova'da düzenlendi.
Geçtiğimiz saatlerde Rusya'dan ilk görüntüleri gelen Barış Arduç ve Hande Erçel X'i resmen ele geçirmişti hatırlarsanız.
Geçtiğimiz dakikalarda galadan ilk görüntüler de geldi! Hem Barış Arduç hem de Hande Erçel şıklığıyla geceye imzasını bıraktı! Bir de mükemmel uyumları vardı ki... Adeta göz kamaştırdılar!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Canım ' BAZLAMA ' çekti. Gece gece hayırdır inşallah 😒
:) avukat tutmaya mecbur kalma şimdi. "Müvekkilim bazlamayı çok sevdiği için öyle bir benzetmede bulunmuş" savunması da kullanıldı 😅