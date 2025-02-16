Afra Saraçoğlu’ndan Sosyal Medyayı Sallayan "Vazgeçtim" Performansı! Mert Ramazan Demir'e Gönderme mi?
Afra Saraçoğlu’ndan Sosyal Medyayı Sallayan "Vazgeçtim" Performansı! Mert Ramazan Demir'e Gönderme mi?
Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil sesiyle gündeme geldi. Bir mekanda Sezen Aksu’nun “Vazgeçtim” şarkısını seslendiren Saraçoğlu, performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Oyuncunun sahnedeki görüntüleri kısa sürede viral olurken, sesi hakkında birçok yorum yapıldı. Bazı hayranları şarkıyı duygusal bulup beğenirken, bazıları da eski sevgilisi Mert Ramazan Demir’e bir gönderme olarak değerlendirdi. İşte detaylar…
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Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, kariyerindeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.
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Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı dizi, zaman zaman eleştirilse de geniş bir izleyici kitlesine sahip. Set ortamında başlayan ilişkileriyle de sıkça konuşulan ikili, son dönemde yan yana görüntülenmemeleriyle dikkat çekiyor.
Bir küs bir barışık ilerleyen ilişkileri hakkında net bir açıklama gelmese de magazin kulislerinde yollarını bir daha barışmamak üzere ayırdıkları konuşuluyor.
Özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra, Afra Saraçoğlu’nun sosyal yaşantısı da hayranlarının takibinde. Son dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiren oyuncu, bu kez bir mekanda sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekti.
Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Vazgeçtim”i seslendiren Saraçoğlu’nun performansı sosyal medyada gündem oldu.
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Bazı hayranları sesiyle ilgili olumlu yorumlar yaparken, bazıları da şarkının sözlerine dikkat çekerek eski sevgilisi Mert Ramazan Demir’e ince bir mesaj olup olmadığı konusunda tartışmalara girdi.
Beğenenler kadar eleştirenler de oldu elbette...
İşte Afra Saraçoğlu’nun çok konuşulan o anları…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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