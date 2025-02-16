Afra Saraçoğlu’ndan Sosyal Medyayı Sallayan "Vazgeçtim" Performansı! Mert Ramazan Demir'e Gönderme mi?

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil sesiyle gündeme geldi. Bir mekanda Sezen Aksu’nun “Vazgeçtim” şarkısını seslendiren Saraçoğlu, performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Oyuncunun sahnedeki görüntüleri kısa sürede viral olurken, sesi hakkında birçok yorum yapıldı. Bazı hayranları şarkıyı duygusal bulup beğenirken, bazıları da eski sevgilisi Mert Ramazan Demir’e bir gönderme olarak değerlendirdi. İşte detaylar…