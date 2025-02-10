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Yalı Çapkını Yıldızı Afra Saraçoğlu da Hasçelikler and the City Dizisi Fanı Çıktı!

Yalı Çapkını Yıldızı Afra Saraçoğlu da Hasçelikler and the City Dizisi Fanı Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.02.2025 - 15:46

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs'ın YouTube dizisi Hasçelikler and the City kısa zamanda inanılmaz bir popülerlik yakaladı. Her karakteri ve sahnesiyle sosyal medyada viral olan dizi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu da izleyici kitlesini günden güne büyüten Hasçelikler fanı olduğunu repliklerle kanıtladı.

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Son dönemlerin en popüler Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, arkadaşlarıyla bir takipçisinin düğününe gitme kararı almasından sonra Hasçelikler ailesinin temelini attı.

Son dönemlerin en popüler Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, arkadaşlarıyla bir takipçisinin düğününe gitme kararı almasından sonra Hasçelikler ailesinin temelini attı.

Her bölümüyle milyon izlenmelere ulaşan Hasçelikler and the City inanılmaz popüler bir YouTube dizisi oldu.

Her bölümüyle milyon izlenmelere ulaşan Hasçelikler and the City inanılmaz popüler bir YouTube dizisi oldu.

Detaylar...

Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen dizinin yeni bölümlerine ünlü isimlerde konuk olurken izleyici kitlesi de günden güne artıyor.

Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen dizinin yeni bölümlerine ünlü isimlerde konuk olurken izleyici kitlesi de günden güne artıyor.

Hasçelikler fanları kervanına bu kez de Yalı Çapkını'nın 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu eklendi.

Hasçelikler fanları kervanına bu kez de Yalı Çapkını'nın 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu eklendi.

Sosyal medyada Hasçelikler repliklerini sıralayan ünlü oyuncunun yorumuna Neslişah Helvacı da kayıtsız kalamadı.

Sosyal medyada Hasçelikler repliklerini sıralayan ünlü oyuncunun yorumuna Neslişah Helvacı da kayıtsız kalamadı.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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