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Mert Demir'in Müzik Listelerini Sallayan Antidepresan Şarkısı Çalıntı mı? Bilirkişi Raporu Olay Yarattı!

Mert Demir'in Müzik Listelerini Sallayan Antidepresan Şarkısı Çalıntı mı? Bilirkişi Raporu Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 15:47

Mert Demir için zor günler kapıda! Özel hayatında Serenay Sarıkaya ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı bu kez de kariyerinde büyük bir krizle karşı karşıya. Geçtiğimiz yaz Mabel Matiz ile birlikte söylediği ve Türkiye’nin diline pelesenk olan ‘Antidepresan’ şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti. 

Açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter haklı bulundu. İşte detaylar…

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Birçoğumuz Mert Demir’i Mabel Matiz ile birlikte seslendirdiği ‘Antidepresan’ şarkısıyla tanıdık.

Birçoğumuz Mert Demir’i Mabel Matiz ile birlikte seslendirdiği ‘Antidepresan’ şarkısıyla tanıdık.

Şarkı öyle bir etki yarattı ki geçtiğimiz yaz neredeyse her radyoda, her sosyal medya videosunda karşımıza çıktı. Bir anda kariyerinde dev bir çıkış yakalayan Mert Demir konser üzerine konser verdi, şarkı listelerinde zirveye oturdu ve müzik dünyasında adını altın harflerle yazdırdı.

Ancak son günlerde davalarla boğuşuyor.

Ancak son günlerde davalarla boğuşuyor.

Çünkü şarkıcı Merve Holefter, ‘Antidepresan’ şarkısının nakarat kısmının kendisine ait olan ‘Alınsam’ adlı şarkıdan çalıntı olduğunu öne sürdü. Holefter, hukuki süreç başlatarak, “Mali ve manevi haklara tecavüz” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bununla da yetinmeyen Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak konunun incelenmesini talep etti.

Bununla da yetinmeyen Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak konunun incelenmesini talep etti.

Mahkeme süreci devam ederken, Mert Demir’e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası açıldı.

Son olarak dava kapsamında bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter’in haklı olduğu tescillendi.

Son olarak dava kapsamında bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter’in haklı olduğu tescillendi.

Holefter, “Bu asla maddi bir konu değil, bu tamamen manevi bir konu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Raporlara göre ‘Antidepresan’ şarkısının nakaratında yer alan 8 ölçü incelendi ve ‘Alınsam’ şarkısıyla ciddi benzerlikler taşıdığı belirlendi.

Holefter, ilk olarak Mert Demir’e ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtti.

Holefter, ilk olarak Mert Demir’e ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtti.

Bunun üzerine MSG’ye başvurduğunu ve burada iki ayrı bilirkişi raporuyla ‘Benzerdir’ tespiti yapıldığını söyledi. Holefter'in açıklamalarına göre karşı taraf itiraz etti ancak yeni inceleme sonucunda rapor değişmedi ve Holefter’in haklı olduğu mahkeme kayıtlarına geçti.

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Eğer mahkeme bu kararı onarsa, şarkının telif hakkı üçe bölünecek.

Eğer mahkeme bu kararı onarsa, şarkının telif hakkı üçe bölünecek.

Ancak en dikkat çekici açıklama Mert Demir’in prodüksiyon ekibinden geldi. Holefter, prodüktörlerin “Biz bu şarkıdan herhangi bir telif kazanmadık” dediğini söyleyerek, “Bütün Türkiye’ye mal olmuş bir şarkı, nasıl hiçbir gelir elde etmemiş olabilir? Bana komik geliyor ama belki de doğrudur.” şeklinde tepki verdi.

Peki mahkeme nasıl bir karar verecek?

Peki mahkeme nasıl bir karar verecek?

Mert Demir’in kariyeri bu dava sonucunda nasıl etkilenecek? Gözler şimdi adliyeden gelecek yeni kararda.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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