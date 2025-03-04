Mert Demir'in Müzik Listelerini Sallayan Antidepresan Şarkısı Çalıntı mı? Bilirkişi Raporu Olay Yarattı!

Mert Demir için zor günler kapıda! Özel hayatında Serenay Sarıkaya ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı bu kez de kariyerinde büyük bir krizle karşı karşıya. Geçtiğimiz yaz Mabel Matiz ile birlikte söylediği ve Türkiye’nin diline pelesenk olan ‘Antidepresan’ şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti.

Açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter haklı bulundu. İşte detaylar…