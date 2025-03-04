Mert Demir'in Müzik Listelerini Sallayan Antidepresan Şarkısı Çalıntı mı? Bilirkişi Raporu Olay Yarattı!
Mert Demir'in Müzik Listelerini Sallayan Antidepresan Şarkısı Çalıntı mı? Bilirkişi Raporu Olay Yarattı!
Mert Demir için zor günler kapıda! Özel hayatında Serenay Sarıkaya ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı bu kez de kariyerinde büyük bir krizle karşı karşıya. Geçtiğimiz yaz Mabel Matiz ile birlikte söylediği ve Türkiye’nin diline pelesenk olan ‘Antidepresan’ şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti.
Açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter haklı bulundu. İşte detaylar…
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Birçoğumuz Mert Demir’i Mabel Matiz ile birlikte seslendirdiği ‘Antidepresan’ şarkısıyla tanıdık.
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Ancak son günlerde davalarla boğuşuyor.
Bununla da yetinmeyen Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak konunun incelenmesini talep etti.
Son olarak dava kapsamında bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter’in haklı olduğu tescillendi.
Holefter, ilk olarak Mert Demir’e ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtti.
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Eğer mahkeme bu kararı onarsa, şarkının telif hakkı üçe bölünecek.
Peki mahkeme nasıl bir karar verecek?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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