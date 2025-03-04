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Alizade'nin Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Şarkısı ve Klibi Hakkında İnceleme!

Alizade'nin Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Şarkısı ve Klibi Hakkında İnceleme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 17:04

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz rapçi Alizade çıkardığı şarkılar kadar kliplerindeki cesur sahnelerle de gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sansasyonel açıklamaları ve hareketli özel hayatıyla sık sık tartışma yaratan ünlü rapçi bu kez de hakkında başlatılan incelemeyle adından söz ettirdi. 

LvbelC5 ve Akdo ile ortaklaşa çıkardığı klip içerdiği sahneler nedeniyle tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından yetkililer harekete geçti ve Alizade hakkında inceleme başlatıldı. İşte detaylar...

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Rap müzik denildiğinde son yıllarda adını zirveye yazdıran isimlerden biri de Alizade.

Rap müzik denildiğinde son yıllarda adını zirveye yazdıran isimlerden biri de Alizade.

Özgün tarzı, enerjik sahne performansları ve sosyal medyada yaptığı sert çıkışlarla gündemden düşmeyen ünlü rapçi şimdi de olaylı klibiyle çok konuşuluyor.

Son olarak LvbelC5 ve Akdo ile birlikte çıkardığı şarkının klibi içeriği nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Son olarak LvbelC5 ve Akdo ile birlikte çıkardığı şarkının klibi içeriği nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Özellikle bazı sahnelerin toplum ahlakına uygun olmadığı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle sosyal medyada büyük tartışmalar başladı.

Klibi henüz izlememiş olanlar için bir kesitini şöyle bırakıyoruz:

Klibin yayınlanmasının ardından izleyicilerden gelen tepkiler hızla büyüdü.

Klibin yayınlanmasının ardından izleyicilerden gelen tepkiler hızla büyüdü.

Twitter (X), Instagram ve TikTok gibi platformlarda tepki yağdı. Bunun üzerine klip hakkında inceleme başlatıldı.

Alizade cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken incelemenin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Alizade cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken incelemenin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Peki sizce klip yayından kaldırılır mı, yoksa yalnızca uyarı mı verilir? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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