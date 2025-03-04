Alizade'nin Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Şarkısı ve Klibi Hakkında İnceleme!

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz rapçi Alizade çıkardığı şarkılar kadar kliplerindeki cesur sahnelerle de gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sansasyonel açıklamaları ve hareketli özel hayatıyla sık sık tartışma yaratan ünlü rapçi bu kez de hakkında başlatılan incelemeyle adından söz ettirdi.

LvbelC5 ve Akdo ile ortaklaşa çıkardığı klip içerdiği sahneler nedeniyle tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından yetkililer harekete geçti ve Alizade hakkında inceleme başlatıldı. İşte detaylar...