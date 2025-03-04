Ev Sahibi 5 Aydır Kira Ödemediğini İddia Etmişti: Pelin Karahan Kira Polemiğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Ev Sahibi 5 Aydır Kira Ödemediğini İddia Etmişti: Pelin Karahan Kira Polemiğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Kira polemiğiyle magazin manşetlerine yerleşen ünlülerin arasına son olarak Pelin Karahan yerleşmişti.
Pelin Karahan, annesi için Beykoz'da tuttuğu evin kirasını beş aydır ödemediği iddialarına karşılık verdi. Ev sahibi, Karahan'ın 2024'te ödeme yapmadığı için icra takibi başlattığını belirtmişti. Karahan ise, kira ödemelerinin dava süreci nedeniyle aksadığını ve ev sahiplerinin gönderdiği kirayı beğenmediği için geri gönderdiğini söyledi. Gelin ünlü oyuncunun iddialara cevabına birlikte bakalım!
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Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren güzel oyuncu Pelin Karahan'ı şimdilerde kurduğu güzeller güzeli aileyle konuşuyoruz.
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2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la dünyaevine giren Pelin Karahan, iki oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlarla da göz doldurmaya devam ediyor!
Son olarak 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' isimli filmle beyazperdeye çıkan Pelin Karahan'ın oğullarının annelerine olan benzerliği görenleri kendilerine hayran bırakmıştı!
En son Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz, uzun bir süredir de dünya tatlısı çekirdek ailesiyle gözlerden kalpler çıkartan Pelin Karahan, bir yandan yaşadığı kira polemiğiyle gündeme geliyor.
Mağdur edildiğini söyleyen Pelin Karahan'ın ev sahibi katıldığı bir programda ortaya attığı iddialarla resmen sansasyon yaratmıştı.
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Kontratın 2023 senesinde bittiği fakat Karahan'ın evden çıkmadığı iddia edilirken ünlü ismin 2024 senesinin ekim ayından bu yana kirayı ödemediği söylenmişti.
Ortaya atılan iddialar sonucu sabrı bir hayli taşan Pelin Karahan, Beykoz'da annesi Nural Koçyiğit için tuttuğu evin kirasını 5 aydır ödemediği iddiaları hakkında konuştu.
Kendi ev sahibiyle de kira yüzüden davalık doluğunu söyleyen güzel oyuncu Beykoz'da bulunan evin sahibinin verilen kirayı beğenmedini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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