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Ev Sahibi 5 Aydır Kira Ödemediğini İddia Etmişti: Pelin Karahan Kira Polemiğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Ev Sahibi 5 Aydır Kira Ödemediğini İddia Etmişti: Pelin Karahan Kira Polemiğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2025 - 21:25

Kira polemiğiyle magazin manşetlerine yerleşen ünlülerin arasına son olarak Pelin Karahan yerleşmişti. 

Pelin Karahan, annesi için Beykoz'da tuttuğu evin kirasını beş aydır ödemediği iddialarına karşılık verdi. Ev sahibi, Karahan'ın 2024'te ödeme yapmadığı için icra takibi başlattığını belirtmişti. Karahan ise, kira ödemelerinin dava süreci nedeniyle aksadığını ve ev sahiplerinin gönderdiği kirayı beğenmediği için geri gönderdiğini söyledi. Gelin ünlü oyuncunun iddialara cevabına birlikte bakalım!

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Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren güzel oyuncu Pelin Karahan'ı şimdilerde kurduğu güzeller güzeli aileyle konuşuyoruz.

Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren güzel oyuncu Pelin Karahan'ı şimdilerde kurduğu güzeller güzeli aileyle konuşuyoruz.

Son zamanlarda fit görünümü, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine düşen Karahan'ı yavaş yavaş projelerde de görmeye başladık.

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la dünyaevine giren Pelin Karahan, iki oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlarla da göz doldurmaya devam ediyor!

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la dünyaevine giren Pelin Karahan, iki oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlarla da göz doldurmaya devam ediyor!

Ali Demir ve Can Eyüp isimli dünya yakışıklısı iki oğlu olan çiftimiz, aile fotoğrafları ve bizlere buram buram geçen samimiyetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' isimli filmle beyazperdeye çıkan Pelin Karahan'ın oğullarının annelerine olan benzerliği görenleri kendilerine hayran bırakmıştı!

Son olarak 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' isimli filmle beyazperdeye çıkan Pelin Karahan'ın oğullarının annelerine olan benzerliği görenleri kendilerine hayran bırakmıştı!

Oğulları Ali ve Eyüp'ü kucağına almasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürme kararı alan ve bir süre kariyerine ara veren Pelin Karahan'ın bu geri dönüşü sevenlerini bir hayli heyecanlandırmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

En son Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz, uzun bir süredir de dünya tatlısı çekirdek ailesiyle gözlerden kalpler çıkartan Pelin Karahan, bir yandan yaşadığı kira polemiğiyle gündeme geliyor.

En son Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz, uzun bir süredir de dünya tatlısı çekirdek ailesiyle gözlerden kalpler çıkartan Pelin Karahan, bir yandan yaşadığı kira polemiğiyle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ev sahipleriyle mahkemelik olmuş ve magazin manşetlerine yerleşmişti.

Mağdur edildiğini söyleyen Pelin Karahan'ın ev sahibi katıldığı bir programda ortaya attığı iddialarla resmen sansasyon yaratmıştı.

Mağdur edildiğini söyleyen Pelin Karahan'ın ev sahibi katıldığı bir programda ortaya attığı iddialarla resmen sansasyon yaratmıştı.

Pelin Karahan'ın annesine İstanbul Beykoz'daki evini tuttuğunu söyleyen ev sahibi Batuhan bey, iki senelik kontrat imzalandığı fakat sonradan Pelin Karahan ve annesinin kontratı reddettiğini, beş aydır da kira alamadığını iddia etmişti.

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Kontratın 2023 senesinde bittiği fakat Karahan'ın evden çıkmadığı iddia edilirken ünlü ismin 2024 senesinin ekim ayından bu yana kirayı ödemediği söylenmişti.

Kontratın 2023 senesinde bittiği fakat Karahan'ın evden çıkmadığı iddia edilirken ünlü ismin 2024 senesinin ekim ayından bu yana kirayı ödemediği söylenmişti.

Ev sahibi daha önce 'Ekim 2023'te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Ev sahibinin yaşadığını iddia ettiği durumun detaylarından daha önce sizin için bahsetmiştik:

Ortaya atılan iddialar sonucu sabrı bir hayli taşan Pelin Karahan, Beykoz'da annesi Nural Koçyiğit için tuttuğu evin kirasını 5 aydır ödemediği iddiaları hakkında konuştu.

Ortaya atılan iddialar sonucu sabrı bir hayli taşan Pelin Karahan, Beykoz'da annesi Nural Koçyiğit için tuttuğu evin kirasını 5 aydır ödemediği iddiaları hakkında konuştu.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Pelin Karahan 'Arkadaşlar, günümüzde neredeyse kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok.' şeklinde konuştu.

Kendi ev sahibiyle de kira yüzüden davalık doluğunu söyleyen güzel oyuncu Beykoz'da bulunan evin sahibinin verilen kirayı beğenmedini söyledi.

Kendi ev sahibiyle de kira yüzüden davalık doluğunu söyleyen güzel oyuncu Beykoz'da bulunan evin sahibinin verilen kirayı beğenmedini söyledi.

'17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Dava süreci olduğu için dosya sürecinde yatıyor kira... Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum ve kazanıyorum. Eşim de öyle çok şükür kazanıyor. O yüzden mahkemenin sonucunda her şey sonuçlanacaktır' diye konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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