Ev Sahibi 5 Aydır Kira Ödemediğini İddia Etmişti: Pelin Karahan Kira Polemiğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

'17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Dava süreci olduğu için dosya sürecinde yatıyor kira... Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum ve kazanıyorum. Eşim de öyle çok şükür kazanıyor. O yüzden mahkemenin sonucunda her şey sonuçlanacaktır' diye konuştu.