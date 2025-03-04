Yılların Mevzusu Yeniden Kızışıyor: Hepsi'nin Gülçin'i Yasemin'in "Mağdur" Çıkışını Cevapsız Bırakmadı!
Yılların Mevzusu Yeniden Kızışıyor: Hepsi'nin Gülçin'i Yasemin'in "Mağdur" Çıkışını Cevapsız Bırakmadı!
Hepsi grubundan ayrılmasıyla adını yıllarca tepkilerin odağında gördüğümüz Gülçin Ergül Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturan Big5 isimli programla yeniden adından bahsettirmeye başlamıştı. Son olarak Savaşçı isimli şarkısıyla sektöre dönen Gülçin Ergül Katarsis programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
Adından gruba dair yaptığı açıklamalarla bahsettiren Gülçin'e Yasemin ve Cemre'nin yanıtları ise gecikmemişti. Yıllar önceki mevzu yeniden kızışırken Gülçin, Yasemin'in 'mağdur' çıkışını cevapsız bırakmadı!
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2005 senesinde hayatımıza girmeleriyle birlikte unutulmaz şarkılarıyla bir daha yerlerini başkasına bırakmayan Hepsi grubuna ve o dönem yaşananlara çoğumuz aşinayız.
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Gülçin'in grubu bırakmasıyla birlikte kendisine tepki gösteren Yasemin Cemre ve Eren'i yıllardır iniş ve çıkışlarla dolu ilişkileriyle yakından takip ediyoruz.
Sürekli olarak birbirine göndermede bulunan, zaman zaman okları Gülçin'e çeviren olaylar silsilesi geçtiğimiz günlerde yine patlak verdi.
Katarsis programına katılarak Hepsi Grubu’ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatan Gülçin olayların yeniden alevlenmesine neden oldu.
Gülçin'in gözyaşları içerisinde anlattığı olayların ardından ilk tepki Cemre'den gelmiş, yıllardır süre gelen olaylar yüzünden kendisinin de linç yediğini öğrenmiştik.
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Son sürtüşmesini Yasemin'le yaşayan Gülçin'e Yürük'ün bir çift lafı vardı tahmin edersiniz ki...
Olayların yeniden başkahramanı olan Gülçin Ergül ise bu sefer sessizliğini koruyamadı!
Big5 yarışmasındaki jüriliğiyle kendini gösterdiğine inanan Gülçin Ergül sözlerine şu şekilde devam etti:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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