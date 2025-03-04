Yılların Mevzusu Yeniden Kızışıyor: Hepsi'nin Gülçin'i Yasemin'in "Mağdur" Çıkışını Cevapsız Bırakmadı!

'Ama bu cevaplarım çok daha uzun olmalıydı belki de. Ama Hepsi’den ibaret bir program değildi. Hayatım da Hepsi’den ibaret değil ben de… Ama o kadar benim perspektifimden olayların bilinmesine tahammül edilemiyor ve o açıdan bakmak başkaları için o kadar imkansız görünüyor ki hala bana çamur atılıyor. Ama çamur atanın kendi elleri kirleniyor. Güneş de balçıkla sıvanmıyor. Gerçekler inkar edilse de varlar.'