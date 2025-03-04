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Yılların Mevzusu Yeniden Kızışıyor: Hepsi'nin Gülçin'i Yasemin'in "Mağdur" Çıkışını Cevapsız Bırakmadı!

Yılların Mevzusu Yeniden Kızışıyor: Hepsi'nin Gülçin'i Yasemin'in "Mağdur" Çıkışını Cevapsız Bırakmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2025 - 20:18

Hepsi grubundan ayrılmasıyla adını yıllarca tepkilerin odağında gördüğümüz Gülçin Ergül Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturan Big5 isimli programla yeniden adından bahsettirmeye başlamıştı. Son olarak Savaşçı isimli şarkısıyla sektöre dönen Gülçin Ergül Katarsis programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Adından gruba dair yaptığı açıklamalarla bahsettiren Gülçin'e Yasemin ve Cemre'nin yanıtları ise gecikmemişti. Yıllar önceki mevzu yeniden kızışırken Gülçin, Yasemin'in 'mağdur' çıkışını cevapsız bırakmadı!

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2005 senesinde hayatımıza girmeleriyle birlikte unutulmaz şarkılarıyla bir daha yerlerini başkasına bırakmayan Hepsi grubuna ve o dönem yaşananlara çoğumuz aşinayız.

2005 senesinde hayatımıza girmeleriyle birlikte unutulmaz şarkılarıyla bir daha yerlerini başkasına bırakmayan Hepsi grubuna ve o dönem yaşananlara çoğumuz aşinayız.

Türkiye'nin en unutulmaz kız gruplarından biri olan Hepsi grubunu klipleri, dansları ve en başta şarkılarıyla yıllardır hafızamızda yaşatmaya devam diyoruz.

Gülçin'in grubu bırakmasıyla birlikte kendisine tepki gösteren Yasemin Cemre ve Eren'i yıllardır iniş ve çıkışlarla dolu ilişkileriyle yakından takip ediyoruz.

Gülçin'in grubu bırakmasıyla birlikte kendisine tepki gösteren Yasemin Cemre ve Eren'i yıllardır iniş ve çıkışlarla dolu ilişkileriyle yakından takip ediyoruz.

Müzik sektöründe kısa bir süre kalmalarına rağmen büyük başarılar yakalayan Hepsi grubu dağılma kararlarıyla büyük bir çoğunluğu hayal kırıklığına uğratmış, sonrasında yaşananlar ise çorap söküğü gibi gelişmişti.

Sürekli olarak birbirine göndermede bulunan, zaman zaman okları Gülçin'e çeviren olaylar silsilesi geçtiğimiz günlerde yine patlak verdi.

Sürekli olarak birbirine göndermede bulunan, zaman zaman okları Gülçin'e çeviren olaylar silsilesi geçtiğimiz günlerde yine patlak verdi.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen aynı mevzularla manşetlere yerleşen Hepsi kızlarının atışmaları artık şaşırdığımız bir şey olmaktan çıktı.

Katarsis programına katılarak Hepsi Grubu’ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatan Gülçin olayların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Katarsis programına katılarak Hepsi Grubu’ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatan Gülçin olayların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Kendisine haksızlık edildiğinden bahseden Gülçin Ergül'ün Katarsis programında anlattıkları tek tek manşete yerleşirken gözler kısa sürede Hepsi kızlarına dönmüştü.

Günah keçisi ilan edildiğini ve hala kendisinden nefret eden bir kesim olduğunu gözyaşları içinde dile getiren Gülçin'in o anlarından bu içeriğimizde:

O dönem yaşadıklarından ve kızlara karşı hislerinden de bu içeriğimizde detaylı bir şekilde bahsetmiştik, merak edenleri şöyle alabiliriz:

Gülçin'in gözyaşları içerisinde anlattığı olayların ardından ilk tepki Cemre'den gelmiş, yıllardır süre gelen olaylar yüzünden kendisinin de linç yediğini öğrenmiştik.

Gülçin'in gözyaşları içerisinde anlattığı olayların ardından ilk tepki Cemre'den gelmiş, yıllardır süre gelen olaylar yüzünden kendisinin de linç yediğini öğrenmiştik.

Cemre Kemer'in açıklamasını merak edenleri de şöyle alabiliriz:

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Son sürtüşmesini Yasemin'le yaşayan Gülçin'e Yürük'ün bir çift lafı vardı tahmin edersiniz ki...

Son sürtüşmesini Yasemin'le yaşayan Gülçin'e Yürük'ün bir çift lafı vardı tahmin edersiniz ki...

'Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı... Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor...' gibi ifadelerle cephesini belli eden Yasemin paylaşımının üstüne bir de Gülçin'in çıkarttığı yeni şarkıyı eklemişti.

Yasemin'in o sitemlerinden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olayların yeniden başkahramanı olan Gülçin Ergül ise bu sefer sessizliğini koruyamadı!

Olayların yeniden başkahramanı olan Gülçin Ergül ise bu sefer sessizliğini koruyamadı!

Sosyal medya hesabından yaşananlara dair açıklamada bulunan Ergül'ün o sözlerini şöyle bırakalım: 

'Şimdiye dek ilk defa açık yüreklilikle ve açık sözlülükle karşımda sözümü kesmeyen donanımlı bir kişi olduğu için, hayatımı konuştuğum psikoloji odaklı bir programda, bazı olayları kendi perspektifimden de sizlere göstermiş oldum. Hep geçiştirdiğim sorulara düzgün cevaplar verdim. '

Big5 yarışmasındaki jüriliğiyle kendini gösterdiğine inanan Gülçin Ergül sözlerine şu şekilde devam etti:

Big5 yarışmasındaki jüriliğiyle kendini gösterdiğine inanan Gülçin Ergül sözlerine şu şekilde devam etti:

'Ama bu cevaplarım çok daha uzun olmalıydı belki de. Ama Hepsi’den ibaret bir program değildi. Hayatım da Hepsi’den ibaret değil ben de… Ama o kadar benim perspektifimden olayların bilinmesine tahammül edilemiyor ve o açıdan bakmak başkaları için o kadar imkansız görünüyor ki hala bana çamur atılıyor. Ama çamur atanın kendi elleri kirleniyor. Güneş de balçıkla sıvanmıyor. Gerçekler inkar edilse de varlar.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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