Ara Kısa Sürdü: Kuran-ı Kerim Okuduğu Anlarla Yeniden Gündem Olan Dilan Polat Sessizliğini Koruyamadı
Ara Kısa Sürdü: Kuran-ı Kerim Okuduğu Anlarla Yeniden Gündem Olan Dilan Polat Sessizliğini Koruyamadı
Dilan ve Engin Polat çifti hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yeniden soruşturma başlatılmış ve ikili gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan Dilan Polat sosyal medya hesabını kapatmıştı. Engin Polat'tan boşanacağını söyleyen Dilan Polat Instagram hesabından sessizliğe bürünürken X'te gündem olan Kuran okuduğu görüntüler hakkında tepkisini dile getirmeden edemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Her paylaşımı resmen olay olan Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz seneden bu yana çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
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Fakat Polatlar cezaevi sürecinin ardından dikkatli gözlerle takip edilmeyi ve zaman zaman gündem olmayı sürdürüyor.
Engin Polat, Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Sabaha karşı gözaltına alınan aile bireylerinden Dilan Polat haberleri duyar duymaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirdi.
İfadesi ortaya çıkan Polat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları destekleyen sözler kullandı.
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Sosyal medyaya ara vereceğini belirten Dilan Polat bir süre hesabını kapatmış fakat kararında duramayan isim hesabını yeniden açmıştı.
Polat bu sefer de geçmiş videolarıyla konuşulmaya başlandı. Dilan Polat bu videonun paylaşılmasıyla birlikte geçtiğimiz saatlerde yeniden X'te konuşulmaya başlandı.
Sosyal medyaya verdiği ara kısa sürdü.
"Cehaletinizle rezil olmaya devam ediyorsunuz!"
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"Allah aşkına bunlara cevap verme burası klavye delikanlılarıyla dolu kimseye laf anlatamazsın" yorumunu cevapsız bırakmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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