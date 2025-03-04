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Ara Kısa Sürdü: Kuran-ı Kerim Okuduğu Anlarla Yeniden Gündem Olan Dilan Polat Sessizliğini Koruyamadı

Ara Kısa Sürdü: Kuran-ı Kerim Okuduğu Anlarla Yeniden Gündem Olan Dilan Polat Sessizliğini Koruyamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2025 - 22:44

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yeniden soruşturma başlatılmış ve ikili gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan Dilan Polat sosyal medya hesabını kapatmıştı. Engin Polat'tan boşanacağını söyleyen Dilan Polat Instagram hesabından sessizliğe bürünürken X'te gündem olan Kuran okuduğu görüntüler hakkında tepkisini dile getirmeden edemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Her paylaşımı resmen olay olan Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz seneden bu yana çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Her paylaşımı resmen olay olan Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz seneden bu yana çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çifti geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı.

Fakat Polatlar cezaevi sürecinin ardından dikkatli gözlerle takip edilmeyi ve zaman zaman gündem olmayı sürdürüyor.

Fakat Polatlar cezaevi sürecinin ardından dikkatli gözlerle takip edilmeyi ve zaman zaman gündem olmayı sürdürüyor.

Sosyal medya paylaşımlarına eskisi gibi geri dönen Dilan Polat'ın attığı her adım olay olmaya devam etmiş, Polatlar yine manşetlerden bir an olsun eksik olmamıştı.

Engin Polat, Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Engin Polat, Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın geçmiş aylarda paylaştığı video ihbar yağmuruna tutulunca savcılık harekete geçti ve Polatlar hakkında yeniden gözaltı kararı çıktı.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan Dilan Polat, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'uyuşturucu madde satın almak veya kullanmak' iddiasıyla soruşturma başlattı.

Sabaha karşı gözaltına alınan aile bireylerinden Dilan Polat haberleri duyar duymaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirdi.

Sabaha karşı gözaltına alınan aile bireylerinden Dilan Polat haberleri duyar duymaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirdi.

Eline telefonunu alan Dilan Polat canını alacağı yönündeki sözlerinin yanı sıra eşi Engin Polat'la evliliğini bitireceğini de açıklamıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın hakklarında çıkan gözaltı kararı sonrası ifadeleri alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Boşanma açıklamasının detaylarından bu içeriğimizde bahsettik:

İfadesi ortaya çıkan Polat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları destekleyen sözler kullandı.

İfadesi ortaya çıkan Polat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları destekleyen sözler kullandı.

“Tüp bebek tedavisi görüyorum. Kullandığım ilaçlardan dolayı yasaklı madde kullanmam söz konusu değil. Videoyu üç ay önce çektim. O an uykusuzdum ve yorgundum. Bize yapılan bu suçlamalar tamamen itibar suikastı ve iftiradır.”

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Sosyal medyaya ara vereceğini belirten Dilan Polat bir süre hesabını kapatmış fakat kararında duramayan isim hesabını yeniden açmıştı.

Sosyal medyaya ara vereceğini belirten Dilan Polat bir süre hesabını kapatmış fakat kararında duramayan isim hesabını yeniden açmıştı.

Dilan Polat gözaltına alındığı geceden bu yana paylaşımlara ara verirken ablası Sıla Doğu sosyal medya hesaplarını gizli bir şekilde kullanacaklarını 'Dilan’ı tamamen ikna ettim! Hesabını gizliye alacak, açmayacak! ‘Bizi bilen, bizi takip edenlerle olacağız’ dedim. Bütün hesaplarını gizleyecek' ifadeleriyle duyurmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Polat bu sefer de geçmiş videolarıyla konuşulmaya başlandı. Dilan Polat bu videonun paylaşılmasıyla birlikte geçtiğimiz saatlerde yeniden X'te konuşulmaya başlandı.

Polat bu sefer de geçmiş videolarıyla konuşulmaya başlandı. Dilan Polat bu videonun paylaşılmasıyla birlikte geçtiğimiz saatlerde yeniden X'te konuşulmaya başlandı.

'Dilan Polat bacım Kuran okuyorsun falan bunlar güzel şeyler de... De, Arapça soldan sağa doğru değil, sağdan sola doğru okunur 🤣😂' notuyla paylaşılan o anlara tepkiler çoğalırken bir kullanıcıya Polat'tan yanıt geldi.

Sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Dilan Polat yine kendini tutamadı.

Sosyal medyaya verdiği ara kısa sürdü.

Sosyal medyaya verdiği ara kısa sürdü.
twitter.com

'Beni eleştirecekseniz önce ne konuştuğunuzu bilin! Kur’an-ı Kerim’i ve meal kavramını dahi bilmeden ahkâm kesiyorsunuz. Kur’an-ı Kerim’in orijinali sadece Arapçadır! Elimde tuttuğum kitap, anlamını kavrayabilmemiz için hazırlanmış bir açıklama kitabıdır.'

"Cehaletinizle rezil olmaya devam ediyorsunuz!"

"Cehaletinizle rezil olmaya devam ediyorsunuz!"
twitter.com

'Siz ise neye baktığınızı bile anlamadan yorum yapıyorsunuz!

Cehaletinizi haykırmaktan çekinmiyorsunuz ama beni yargılamaya gelince her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz! Keşke hepimiz Kur’an’ı ezbere bilsek de size soldan sağa nasıl okunacağını anlatmak zorunda kalmasak.

Benim üzerimden prim yapmaya, algı yaratmaya çalışıyorsunuz ama unuttuğunuz bir şey var: Ben gerçekleri söylemekten asla çekinmem! Beni konuşmadan önce biraz araştırın, biraz öğrenin! Cehaletinizle rezil olmaya devam ediyorsunuz!'

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"Allah aşkına bunlara cevap verme burası klavye delikanlılarıyla dolu kimseye laf anlatamazsın" yorumunu cevapsız bırakmadı.

"Allah aşkına bunlara cevap verme burası klavye delikanlılarıyla dolu kimseye laf anlatamazsın" yorumunu cevapsız bırakmadı.
twitter.com

'Tabii bunlar bir çete, grupları var seçiyorlar aynı anda servis edip paylaşıyorlar linç malzemesi yaptılar beni. Birde akıl hocası olmuş hepsi akıl desen sıfır'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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