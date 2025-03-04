Ara Kısa Sürdü: Kuran-ı Kerim Okuduğu Anlarla Yeniden Gündem Olan Dilan Polat Sessizliğini Koruyamadı

'Siz ise neye baktığınızı bile anlamadan yorum yapıyorsunuz!

Cehaletinizi haykırmaktan çekinmiyorsunuz ama beni yargılamaya gelince her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz! Keşke hepimiz Kur’an’ı ezbere bilsek de size soldan sağa nasıl okunacağını anlatmak zorunda kalmasak.

Benim üzerimden prim yapmaya, algı yaratmaya çalışıyorsunuz ama unuttuğunuz bir şey var: Ben gerçekleri söylemekten asla çekinmem! Beni konuşmadan önce biraz araştırın, biraz öğrenin! Cehaletinizle rezil olmaya devam ediyorsunuz!'