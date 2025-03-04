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Melis Sezen Hayranlığı Krize Dönüştü! Eşi Sosyal Medyada Takip Edince Gözyaşlarına Boğuldu

Melis Sezen Hayranlığı Krize Dönüştü! Eşi Sosyal Medyada Takip Edince Gözyaşlarına Boğuldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 14:01 Son Güncelleme: 04.03.2025 - 14:08

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Başarılı oyunculuğu ve etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen, son dönemde Deha dizisindeki İmre karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği ve yeteneğiyle izleyicileri kendine hayran bırakan Sezen, bu kez beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medyada @esatbilalbaylann adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir videoda, bir adamın Melis Sezen’e duyduğu hayranlık kriz çıkardı! Detaylara birlikte bakalım...

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Eşinin Melis Sezen’i sosyal medyada takip ettiğini ve hatta çocuğuna "İmre" ismini koymak istediğini öğrenen kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Eşinin Melis Sezen’i sosyal medyada takip ettiğini ve hatta çocuğuna "İmre" ismini koymak istediğini öğrenen kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Eşinin tepkisine şaşıran adam ise o anları kameraya almaya karar verince ortalık daha da gerildi!

Ne yapacağını bilemeyen adamın şaşkın halleri ve eşinin içten tepkileri izleyenleri gülümsetti.

Ne yapacağını bilemeyen adamın şaşkın halleri ve eşinin içten tepkileri izleyenleri gülümsetti.

O anlar hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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