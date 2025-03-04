Melis Sezen Hayranlığı Krize Dönüştü! Eşi Sosyal Medyada Takip Edince Gözyaşlarına Boğuldu

Başarılı oyunculuğu ve etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen, son dönemde Deha dizisindeki İmre karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği ve yeteneğiyle izleyicileri kendine hayran bırakan Sezen, bu kez beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medyada @esatbilalbaylann adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir videoda, bir adamın Melis Sezen’e duyduğu hayranlık kriz çıkardı! Detaylara birlikte bakalım...