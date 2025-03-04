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Survivor Hikmet'in Tutuklanacağı Haberinden Ece Gürel'in Son Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Hikmet'in Tutuklanacağı Haberinden Ece Gürel'in Son Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Müge Anlı Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 00:07

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

4 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kızılcık Şerbeti'nde 2 hafta önceki bölümde izleyicide uyanan "Meri ve Mustafa olur mu?" fikri ilmek ilmek işlenmeye devam ediyor.

1. Kızılcık Şerbeti'nde 2 hafta önceki bölümde izleyicide uyanan "Meri ve Mustafa olur mu?" fikri ilmek ilmek işlenmeye devam ediyor.

Samimiyetleri dikkatlerden kaçmayan ikili bu yakınlıkla Nilay'ın radarından da kaçamadı ve tabii ki olanlar oldu!

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2. Pek çok izleyici için Ezel, gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak kabul edilir. Üstünden yıllar geçse de anlatılan hikaye, oyuncular, oyunculuklar herkes için apayrı bir yer taşır.

2. Pek çok izleyici için Ezel, gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak kabul edilir. Üstünden yıllar geçse de anlatılan hikaye, oyuncular, oyunculuklar herkes için apayrı bir yer taşır.

Ömer'in yaşadıkları unutulur gibi değildi elbette ama Ezel olduktan sonra affediciliğini de hep birlikte gördük. 

Peki ama ya Ömer hiç hapse girmeseydi? Yine böyle affedici olabilir miydi, yoksa daha çok mu intikam ateşiyle yanardı?

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3. Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. İki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan Hikmet, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı.

3. Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. İki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan Hikmet, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katılan Hikmet'in Dominik'e gittikten sonra tutuklanmasına karar verildiği ortaya çıktı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hüküm giyeceği öğrenildi.

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4. Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündem oluyor. Dizinin son bölümüne, istekleri bitmeyen Doğa'nın aldığı çatal-bıçak takımı damga vurdu.

4. Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündem oluyor. Dizinin son bölümüne, istekleri bitmeyen Doğa'nın aldığı çatal-bıçak takımı damga vurdu.

Elma şeklindeki takım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aslında ünlü bir markaya gönderme yaptığı da ortaya çıktı. Bu sahne için bile setin orijinalini almayan Kızılcık Şerbeti’nin Sanat Yönetmeni Canan Özkan konuya açıklık da getirdi.

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5. MasterChef'in efsane jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde yaptığı imza tabağı ile çok konuşulmuştu. Simit üzerine aperatifler ekleyerek yaptığı tabağının ismini hatırlayanlarınız vardır "Okyanus."

5. MasterChef'in efsane jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde yaptığı imza tabağı ile çok konuşulmuştu. Simit üzerine aperatifler ekleyerek yaptığı tabağının ismini hatırlayanlarınız vardır "Okyanus."

Okyanus'un gündem olmasının ardından Mehmet Şef'in restoranındaki satış fiyatı tartışma konusu olmuştu. 1.500 tl'ye satılan 'Okyanus' için kullanıcılar 'Bir simite bin tl verilir mi?' diye yazmıştı. Mehmet Şef sonunda konuyla ilgili içini döktü: 'Çok sinirlendim. Bu konuda doluyum.' dedi.

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6. Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Konusu ve karakterleriyle unutulmaz olan yapımın finali üzerinden yıllar geçti ancak popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

6. Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Konusu ve karakterleriyle unutulmaz olan yapımın finali üzerinden yıllar geçti ancak popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Dizide 'Memati' karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul'la bir araya geldi. 

Akşam'ın haberine göre, Başkonsolos Amankul'un 'Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?' sorusuna Gürkan Uygun'dan net bir cevap geldi.

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7. Nihat Hatipoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor.

7. Nihat Hatipoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor.

'Nihat Hatipoğlu ile Sahura Doğru' programında genç bir kadının 'Cennette alışveriş yapılıyor mu?' sorusuna gelen cevap bir hayli ilginçti. Buyurun Nihat Hoca'nın verdiği o cevaba birlikte bakalım 👇

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8. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 2 gündür haber alınamıyor. Geniş çapta yapılan aramalar gölet tarafında yoğunlaştırıldı.

8. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 2 gündür haber alınamıyor. Geniş çapta yapılan aramalar gölet tarafında yoğunlaştırıldı.

Ece Gürel'in endişeli ailesi ise kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. 

Müge Anlı, Ece Gürel'in son mesajını canlı yayında okurken bir yandan da arkadaşına attığı son fotoğrafları ortaya çıkardı.

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9. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz dönemde programı aniden bırakmıştı.

9. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz dönemde programı aniden bırakmıştı.

Kimse ne olduğunu bilmiyordu, ta ki geçtiğimiz hafta yeni programı ile birlikte yeniden gündem olana dek. Ergin, verdiği röportajda kansere yakalandığını duyurmuştu. Yeni programı ile ekranlara dönen ünlü sunucu, ilk yayınında hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. 'Saçımda peruk var. Kaşlarım, kirpiklerim döküldü.' diyen Ergin'in sözleri ekran başındakileri duygulandırdı.

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10. RTÜK'ün isim değiştirmesi için 30 gün süre tanıdığı NOW TV'nin son bir günü kaldı. Ancak kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı.

10. RTÜK'ün isim değiştirmesi için 30 gün süre tanıdığı NOW TV'nin son bir günü kaldı. Ancak kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı.

İzleyicinin çok sevdiği Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kızıl Goncalar ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi dizilerin yayınlandığı NOW TV'nin eğer isim değiştirmezse 3 ay kapatılması planlanıyor. Kanalın devam eden süreçte yayın hayatı bitme tehlikesi ile karşı karşıya.

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11. Son günlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi, yeni bölüm fragmanının tarihsiz şekilde paylaşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

11. Son günlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi, yeni bölüm fragmanının tarihsiz şekilde paylaşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Pazar akşamı yayınlanan son bölümüyle de sosyal medyanın trendleri arasına giren Şakir Paşa'ya Meryem Uzerli damga vurdu. 'Rozali' karakteriyle sahneye çıkan Uzerli'nin Fransızca şarkı performansı övgü yağmuruna tutuldu.

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12. Sabahların Sultanı programıyla yıllardır evlerimize konuk olan Seda Sayan, bir anda ekranları bırakmıştı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan'ın yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı gelmişti.

12. Sabahların Sultanı programıyla yıllardır evlerimize konuk olan Seda Sayan, bir anda ekranları bırakmıştı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan'ın yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı gelmişti.

Sayan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Yalnızca evde dinleneceğini söylemişti. Gündeme gelen yeni bilgilere göre, Sayan bambaşka bir program ile dönüyor.

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13. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

13. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre; Cast ajanslarıyla ilgili 21 teşebbüsü de soruşturduklarını ifade eden Küle, 'İddialar bu ajansların komisyon oranlarını ve satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmasıyla ilgili' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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