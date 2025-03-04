Survivor Hikmet'in Tutuklanacağı Haberinden Ece Gürel'in Son Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ömer'in yaşadıkları unutulur gibi değildi elbette ama Ezel olduktan sonra affediciliğini de hep birlikte gördük.

Peki ama ya Ömer hiç hapse girmeseydi? Yine böyle affedici olabilir miydi, yoksa daha çok mu intikam ateşiyle yanardı?