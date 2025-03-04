Survivor Hikmet'in Tutuklanacağı Haberinden Ece Gürel'in Son Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Hikmet'in Tutuklanacağı Haberinden Ece Gürel'in Son Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti'nde 2 hafta önceki bölümde izleyicide uyanan "Meri ve Mustafa olur mu?" fikri ilmek ilmek işlenmeye devam ediyor.
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2. Pek çok izleyici için Ezel, gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak kabul edilir. Üstünden yıllar geçse de anlatılan hikaye, oyuncular, oyunculuklar herkes için apayrı bir yer taşır.
3. Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. İki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan Hikmet, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı.
4. Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündem oluyor. Dizinin son bölümüne, istekleri bitmeyen Doğa'nın aldığı çatal-bıçak takımı damga vurdu.
5. MasterChef'in efsane jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde yaptığı imza tabağı ile çok konuşulmuştu. Simit üzerine aperatifler ekleyerek yaptığı tabağının ismini hatırlayanlarınız vardır "Okyanus."
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6. Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Konusu ve karakterleriyle unutulmaz olan yapımın finali üzerinden yıllar geçti ancak popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
7. Nihat Hatipoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor.
8. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 2 gündür haber alınamıyor. Geniş çapta yapılan aramalar gölet tarafında yoğunlaştırıldı.
9. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz dönemde programı aniden bırakmıştı.
10. RTÜK'ün isim değiştirmesi için 30 gün süre tanıdığı NOW TV'nin son bir günü kaldı. Ancak kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı.
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11. Son günlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi, yeni bölüm fragmanının tarihsiz şekilde paylaşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
12. Sabahların Sultanı programıyla yıllardır evlerimize konuk olan Seda Sayan, bir anda ekranları bırakmıştı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan'ın yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı gelmişti.
13. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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