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Kızıl Goncalar'dan Alkışlanacak Hareket: Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yapıldı!

Kızıl Goncalar'dan Alkışlanacak Hareket: Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yapıldı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 23:03

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da olaylar giderek çözülmeye başlıyor. Cüneyd'e telkin yapıldığı ve beyninin Aziz tarafından yıkandığının anlaşılmasının ardından gerçeğin gün yüzüne çıkmasına ramak kaldı. Heyecanın ve temponun yüksek olduğu son bölümde, hem sekülerler hem de muhafazakarlar arasında kadın-erkek eşitliği vurgusu yapıldı.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Ancak geçtiğimiz sezonki reytinglere ulaşamayan dizinin, bu sezon sonunda final yapacağı iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı.

Sezon başında Cüneyd kendi benliğini yitirmiş ve 8 ay dergahtan uzak kalmıştı.

Sezon başında Cüneyd kendi benliğini yitirmiş ve 8 ay dergahtan uzak kalmıştı.

O yokken Zeynep'in neler çektiğiyle ilgili sayfalarca yazı yazılır çünkü kendisi de Cüneyd'in zalim babası Vahit'le en yakından vakit geçirmek zorunda kalmıştı.

Tam Cüneyd bulundu, biraz olsun toparlandı derken bu kez de karşımıza Saatçi Aziz çıktı.

Tam Cüneyd bulundu, biraz olsun toparlandı derken bu kez de karşımıza Saatçi Aziz çıktı.

'109 63 Cüneyd dur' dediğinde Cüneyd'in donup kalmasına şahit olduğumuz dizi bir hayli kafamızı karıştırdı.

Gerçekler bir bir karşımıza çıkmak üzereyken merakımız da en üst seviyeye ulaştı.

Gerçekler bir bir karşımıza çıkmak üzereyken merakımız da en üst seviyeye ulaştı.

Bu akşam yayınlanan bölümde Cüneyd'le ilgili gelişmelerin yanı sıra önemli bir mesaj verildi.

Önce Meryem ve Levent'in sohbet ettiği bir sahnede Meryem, bulaşıkları toparlamak için kalkmak istedi.

Önce Meryem ve Levent'in sohbet ettiği bir sahnede Meryem, bulaşıkları toparlamak için kalkmak istedi.

Ancak Levent, ev işlerinde eşitliğe vurgu yaparak Meryem'e dinlenmesini ve kendisinin mutfağı toparlayacağını söyledi.

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O sahnenin hemen ardından da Cüneyd ve Zeynep arasında benzer bir sahne yaşandı. Cüneyd, "Ben boşuna mı başımı ağrıtıyorum o fasıllarda, hanımla er eşittir diye." diyerek eşitliği dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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