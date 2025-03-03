Kızıl Goncalar'dan Alkışlanacak Hareket: Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yapıldı!
Kızıl Goncalar'dan Alkışlanacak Hareket: Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yapıldı!
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da olaylar giderek çözülmeye başlıyor. Cüneyd'e telkin yapıldığı ve beyninin Aziz tarafından yıkandığının anlaşılmasının ardından gerçeğin gün yüzüne çıkmasına ramak kaldı. Heyecanın ve temponun yüksek olduğu son bölümde, hem sekülerler hem de muhafazakarlar arasında kadın-erkek eşitliği vurgusu yapıldı.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.
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Sezon başında Cüneyd kendi benliğini yitirmiş ve 8 ay dergahtan uzak kalmıştı.
Tam Cüneyd bulundu, biraz olsun toparlandı derken bu kez de karşımıza Saatçi Aziz çıktı.
Gerçekler bir bir karşımıza çıkmak üzereyken merakımız da en üst seviyeye ulaştı.
Önce Meryem ve Levent'in sohbet ettiği bir sahnede Meryem, bulaşıkları toparlamak için kalkmak istedi.
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O sahnenin hemen ardından da Cüneyd ve Zeynep arasında benzer bir sahne yaşandı. Cüneyd, "Ben boşuna mı başımı ağrıtıyorum o fasıllarda, hanımla er eşittir diye." diyerek eşitliği dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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