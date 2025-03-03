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Bir Transfer de Deha'dan Annem Ankara'ya: Taner Rumeli'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!

Bir Transfer de Deha'dan Annem Ankara'ya: Taner Rumeli'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!

Deha Dizisi annemankara-ankara
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 22:12

Sezonun favori dizileri arasındaki transferler devam ediyor. Bu kez de transfer Deha ve Annem Ankara arasında gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deha'dan ayrılan Taner Rumeli, Annem Ankara dizisinin kadrosuna dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Bu sezon sıkça duyduğumuz bir mesele diziler arası oyuncu transferi.

Bu sezon sıkça duyduğumuz bir mesele diziler arası oyuncu transferi.

Pek çok oyuncu, bir diziden ayrılmasının üstünden çok kısa bir süre geçtikten sonra ekranlardaki başka bir diziye transfer oldu.

Son olarak Deha'da izlediğimiz Taner Rumeli, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı.

Son olarak Deha'da izlediğimiz Taner Rumeli, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı.

Rumeli'nin bu sezon başka bir yapımda rol alıp almayacağı ise merak konusuydu.

Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun Annem Ankara dizisine transfer olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun Annem Ankara dizisine transfer olduğunu açıkladı.

Rumeli, Onur Şayan karakteriyle diziye katılacak ve Zuhal'in yardım istediği avukatı canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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