Bir Transfer de Deha'dan Annem Ankara'ya: Taner Rumeli'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!
Bir Transfer de Deha'dan Annem Ankara'ya: Taner Rumeli'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Sezonun favori dizileri arasındaki transferler devam ediyor. Bu kez de transfer Deha ve Annem Ankara arasında gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deha'dan ayrılan Taner Rumeli, Annem Ankara dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bu sezon sıkça duyduğumuz bir mesele diziler arası oyuncu transferi.
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Son olarak Deha'da izlediğimiz Taner Rumeli, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı.
Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun Annem Ankara dizisine transfer olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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