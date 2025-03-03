Güldürürken Düşündürmüş: Türk Dizi ve Filmlerinde Yer Alan Ramazan Sahneleri
Güldürürken Düşündürmüş: Türk Dizi ve Filmlerinde Yer Alan Ramazan Sahneleri
Türk dizi ve filmlerinde gerçek hayata dair pek çok detay işlenir. Günümüzde ve gerçeklikte yaşananların yapımlarda işlenmesi alışılmış bir durum olarak karşımıza çıkar. Ramazan ayı geldiğinde de çoğunlukla dizilerde ve filmlerde bu konuya en azından bir gönderme yapılır.
Ramazan ayını ve orucu sahnelere taşımış dizi ve film örneklerine gelin birlikte göz atalım!
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Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan ayı Türk dizi ve filmlerinde de kendine yer buluyor.
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Kimi sahneler izleyiciyi güldürürken, kimisi de duygulandıran anlar yaşatıyor.
Kızıl Goncalar'daki bu sahnede Mira'nın Ramazan ayı hakkında bilgisinin olmaması ve Cüneyd'in sakince açıklama çabasını izlemiştik.
Ramazan ayında yayınlanan iftar ve sahur programlarında sorulan sorular Çok Güzel Hareketler ekibinin radarından kaçmamıştı.
Ekmek Teknesi'nde kadınlara dair hiçbir şey bilmeyen Korkut'un paniğine ne demeli 😅
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Gecekondu'da oruç tutan ve tutmayan arasındaki bu konuşma da izleyiciyi güldürmüştü.
Avrupa Yakası'nda Tahsin'in Ramazan pidesi düşkünlüğü bizimkiyle yarışır 😅
Leyla ile Mecnun'da klasik "Nerede o eski Ramazanlar?" sözüne gönderme yapan Erdal Bakkal yüzünden tüm Ramazanlar salınmıştı.
Kurtlar Vadisi'nden bir Abidin sahnesi de gelmesin mi?
Pardon'daki bu sahne de güldürürken düşündürmüştü.
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Hocalara sorulan sorulara İftarlık Gazoz'dan ibretlik bir gönderme 😅
Banker Bilo'daki bu sahne bu yıl viral oldu 😅
Leyla ile Mecnun'da Erdal yine yapmış yapacağını...
İftarlık Gazoz'dan bir oruç tutmama bahane sahnesi 😂
İşler Güçler'deki bu sahnede Ahmet orucunu yanlışlıkla bozmayı amaçlamış belli ki...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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