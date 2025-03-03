Yargı'da Mercan'ın Kaybolması Sonrası Ilgaz'ın Davranışlarını ve Ceylin'le Ayrılıklarını Masaya Yatırıyoruz!
Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yargı, geçtiğimiz sezon ekran hayatına son vermişti. 3. sezonuyla final yapan dizi, bu kararıyla sevenlerini adeta yasa boğmuştu. Ancak bu, onun her zaman saygıyla anılmasına ve tabir-i caizse dizi hiç bozmadan final yapması sebebiyle hep iyi hatırlanmasına yardımcı oldu.
Dizide Ceylin ve Ilgaz'ın iniş çıkışlı olmasına rağmen kusursuz görünen bir ilişkisi vardı. Fakat Ilgaz, bulduğu her fırsatta Ceylin'i değişmemekle ve fazla özgür, bencil olmakla suçluyordu. Ama ne yalan söyleyelim, bize pek de öyle gelmedi! Asıl bencillikleri yapanın ve başına buyruk davrananın Ilgaz olduğu düşüncesi kafamızı karıştırdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?
Yayın hayatına 2021 yılında başlayan Yargı, 3. sezonuyla geçtiğimiz yıl ekranlara veda etmişti.
Dizide Ceylin başına buyruk, kendi doğruları olan ve daima kendi bildiğini okuyan başarılı bir avukattı.
Ilgaz ise kuralara sadık, sınırları asla aşmayan, doğrucu ve ciddi bir karakterdi.
Ancak karakter olarak taban tabana zıt olan bu ikili, vahim bir olayla bir araya gelmiş ve inanılmaz güzel bir çift olmuştu.
Tabii her ilişkide olduğu gibi onların da inişleri çıkışları vardı. Hatta tartışmaları o kadar güçlüydü ki iki kez boşanmalarını buradan anlayabiliriz aslında.
Onların tartışmalarına döneceğiz... Şimdi yürek burkan, hala düşünürken bile tüylerimizi diken diken eden o ana dönelim: Mercan'ın kayboluşu...
Özellikle Pınar Deniz'in oyunculuğu karşısında saygıyla eğildikten sonra yaşananları yeniden hatırlayalım.
Ceylin'in Mercan'ın ölmediğine dair ısrarı sürmüş, araştırmaların ve soruşturmanın devamı için diretmişti.
Ilgaz ve Ceylin arasındaki tartışmalar artmış, birbirini suçlayan iki tarafa dönüşmüşlerdi. Bu da flashbacklerde gördüğümüz kadarıyla ikilinin sonunu getirmişti.
Ilgaz sürekli Ceylin'i fazla bencil olmakla ve değişmemekle, aynı kalmakla suçluyordu.
Nasılsa başına buyruk ve özgürlüklerine düşkün olarak görünen Ceylin olduğu için onu suçlamak kolay olandı.
Bu durumda Ilgaz'ın sürekli suçlamasına rağmen Ceylin'in daha duygusal yaklaştığını, ilişki için çabaladığını ve Ilgaz'ın suçlamalarının aksine davrandığını söyleyebiliriz.
Sonuç ne olursa olsun birlikte mutlu olmanın yolunu bulmuşlardı.
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