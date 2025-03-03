Yargı'da Mercan'ın Kaybolması Sonrası Ilgaz'ın Davranışlarını ve Ceylin'le Ayrılıklarını Masaya Yatırıyoruz!

Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yargı, geçtiğimiz sezon ekran hayatına son vermişti. 3. sezonuyla final yapan dizi, bu kararıyla sevenlerini adeta yasa boğmuştu. Ancak bu, onun her zaman saygıyla anılmasına ve tabir-i caizse dizi hiç bozmadan final yapması sebebiyle hep iyi hatırlanmasına yardımcı oldu.

Dizide Ceylin ve Ilgaz'ın iniş çıkışlı olmasına rağmen kusursuz görünen bir ilişkisi vardı. Fakat Ilgaz, bulduğu her fırsatta Ceylin'i değişmemekle ve fazla özgür, bencil olmakla suçluyordu. Ama ne yalan söyleyelim, bize pek de öyle gelmedi! Asıl bencillikleri yapanın ve başına buyruk davrananın Ilgaz olduğu düşüncesi kafamızı karıştırdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?