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Yargı'da Mercan'ın Kaybolması Sonrası Ilgaz'ın Davranışlarını ve Ceylin'le Ayrılıklarını Masaya Yatırıyoruz!

Yargı'da Mercan'ın Kaybolması Sonrası Ilgaz'ın Davranışlarını ve Ceylin'le Ayrılıklarını Masaya Yatırıyoruz!

Yargı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 18:54

Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yargı, geçtiğimiz sezon ekran hayatına son vermişti. 3. sezonuyla final yapan dizi, bu kararıyla sevenlerini adeta yasa boğmuştu. Ancak bu, onun her zaman saygıyla anılmasına ve tabir-i caizse dizi hiç bozmadan final yapması sebebiyle hep iyi hatırlanmasına yardımcı oldu.

Dizide Ceylin ve Ilgaz'ın iniş çıkışlı olmasına rağmen kusursuz görünen bir ilişkisi vardı. Fakat Ilgaz, bulduğu her fırsatta Ceylin'i değişmemekle ve fazla özgür, bencil olmakla suçluyordu. Ama ne yalan söyleyelim, bize pek de öyle gelmedi! Asıl bencillikleri yapanın ve başına buyruk davrananın Ilgaz olduğu düşüncesi kafamızı karıştırdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?

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Yayın hayatına 2021 yılında başlayan Yargı, 3. sezonuyla geçtiğimiz yıl ekranlara veda etmişti.

Yayın hayatına 2021 yılında başlayan Yargı, 3. sezonuyla geçtiğimiz yıl ekranlara veda etmişti.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide hikaye, oyunculuklar ve bize hissettirdikleri o kadar güzeldi ki muhtemelen her zaman ayrı bir yeri olacak.

Dizide Ceylin başına buyruk, kendi doğruları olan ve daima kendi bildiğini okuyan başarılı bir avukattı.

Dizide Ceylin başına buyruk, kendi doğruları olan ve daima kendi bildiğini okuyan başarılı bir avukattı.

Onu Ilgaz'la buluşturan ise kız kardeşinin ölümüydü. Kız kardeşi İnci'nin öldürülmesi sonucu savcı olan Ilgaz'la yolları kesişmişti. Üstelik başlarda Ilgaz'ın kardeşi olayın ilk şüphelisiydi.

Ilgaz ise kuralara sadık, sınırları asla aşmayan, doğrucu ve ciddi bir karakterdi.

Ilgaz ise kuralara sadık, sınırları asla aşmayan, doğrucu ve ciddi bir karakterdi.

Savcılık mesleğine sıkı sıkıya bağlı olan Ilgaz'ın herhangi bir kuralı esnetmesi, taviz vermesi söz konusu bile değildi.

Ancak karakter olarak taban tabana zıt olan bu ikili, vahim bir olayla bir araya gelmiş ve inanılmaz güzel bir çift olmuştu.

Ancak karakter olarak taban tabana zıt olan bu ikili, vahim bir olayla bir araya gelmiş ve inanılmaz güzel bir çift olmuştu.

Çünkü izleyiciye daima birbirlerini tamamladıkları hissi verildi... Başka bir evrende bu kadar uyumlu ve anlaşabilen bir çift olabilirler miydi tartışılır ama dizide ikisi arasındaki bağ ve uyum herkesi fazlasıyla etkiliyordu.

Tabii her ilişkide olduğu gibi onların da inişleri çıkışları vardı. Hatta tartışmaları o kadar güçlüydü ki iki kez boşanmalarını buradan anlayabiliriz aslında.

Tabii her ilişkide olduğu gibi onların da inişleri çıkışları vardı. Hatta tartışmaları o kadar güçlüydü ki iki kez boşanmalarını buradan anlayabiliriz aslında.

Ceylin karakterinin de getirisi olarak yüksek tonda tartışmaların insanıydı. Ilgaz ise kimi zaman sessiz sakin olmasına rağmen, kendinden beklenenin aksine o da çabuk yükselebiliyordu.

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Onların tartışmalarına döneceğiz... Şimdi yürek burkan, hala düşünürken bile tüylerimizi diken diken eden o ana dönelim: Mercan'ın kayboluşu...

Onların tartışmalarına döneceğiz... Şimdi yürek burkan, hala düşünürken bile tüylerimizi diken diken eden o ana dönelim: Mercan'ın kayboluşu...

Mercan henüz 2 yaşında ve anne-babasıyla sahildeyken bir anda ortadan kaybolmuştu. Buradaki oyunculukları anlatmaya kelimeler yetmez. İzlerken ağlamayan kalmamıştı ve hala düşünürken duygu yoğunluğunun ne kadar üst seviye olduğunu bir kez daha fark ediyoruz.

Özellikle Pınar Deniz'in oyunculuğu karşısında saygıyla eğildikten sonra yaşananları yeniden hatırlayalım.

Özellikle Pınar Deniz'in oyunculuğu karşısında saygıyla eğildikten sonra yaşananları yeniden hatırlayalım.

Denizde Mercan'a ait şapka bulunmuştu, elde avuçta başka hiçbir bilgi yoktu. Ancak Ceylin kızının ölmediğinden neredeyse emindi. Köşe bucak onu aramaya ant içti, ortalığı ayağa kaldırdı. Bu süreçte Ilgaz çok daha sakindi.

Ceylin'in Mercan'ın ölmediğine dair ısrarı sürmüş, araştırmaların ve soruşturmanın devamı için diretmişti.

Ceylin'in Mercan'ın ölmediğine dair ısrarı sürmüş, araştırmaların ve soruşturmanın devamı için diretmişti.

Ilgaz ise kızının kaybını kabullenmiş ve savcı olarak dosyayı kapatmıştı. Bu da ikili için gelinen son nokta oldu.

Ilgaz ve Ceylin arasındaki tartışmalar artmış, birbirini suçlayan iki tarafa dönüşmüşlerdi. Bu da flashbacklerde gördüğümüz kadarıyla ikilinin sonunu getirmişti.

Ilgaz ve Ceylin arasındaki tartışmalar artmış, birbirini suçlayan iki tarafa dönüşmüşlerdi. Bu da flashbacklerde gördüğümüz kadarıyla ikilinin sonunu getirmişti.

Şimdi Ilgaz'ın tartışmalardaki ve Mercan'ın kaybolmasının ardındaki tavrına geri dönelim...

Ilgaz sürekli Ceylin'i fazla bencil olmakla ve değişmemekle, aynı kalmakla suçluyordu.

Ilgaz sürekli Ceylin'i fazla bencil olmakla ve değişmemekle, aynı kalmakla suçluyordu.

Burada kastettiği Ceylin'in ilişkileri için bir şey yapmadığı ve başına buyrukluğunu sürdürdüğüydü aslında ama yanılıyordu. Biraz dikkatli düşününce Ceylin'in ilişkileri için değiştiği, kendinden taviz verdiği ancak Ilgaz'ın doğrularından asla şaşmadığı ortadaydı.

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Nasılsa başına buyruk ve özgürlüklerine düşkün olarak görünen Ceylin olduğu için onu suçlamak kolay olandı.

Nasılsa başına buyruk ve özgürlüklerine düşkün olarak görünen Ceylin olduğu için onu suçlamak kolay olandı.

Ancak Mercan'ın kaybında bile Ilgaz kendi doğrularından şaşmayarak öz kızının dosyasını kapatmış, Ceylin'i dinlememiş ve onun haklı olduğuna imkan vermemiş; belki de Mercan'ın bulunması bir anda gerçekleşecekken bunun seneler sürmesine sebep olmuştu. Bu durumun sonunda Ceylin ne yaptı? Ilgaz'ı tüm bunlarla içten içe ve bir-iki tartışmada suçlasa bile hiçbir şey demeden affetti onu.

Bu durumda Ilgaz'ın sürekli suçlamasına rağmen Ceylin'in daha duygusal yaklaştığını, ilişki için çabaladığını ve Ilgaz'ın suçlamalarının aksine davrandığını söyleyebiliriz.

Bu durumda Ilgaz'ın sürekli suçlamasına rağmen Ceylin'in daha duygusal yaklaştığını, ilişki için çabaladığını ve Ilgaz'ın suçlamalarının aksine davrandığını söyleyebiliriz.

Ilgaz hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz ama ilişkiye uyumlanmak için daha çok çaba harcayabilir, Ceylin'e yaptığı suçlamaları aslında kendisinin yaptığını söyleyebiliriz. Bu durumda özellikle tartışmalar sırasında Ilgaz'ın Ceylin'i sürekli suçlayarak manipüle ettiğini söyleyebiliriz.

Sonuç ne olursa olsun birlikte mutlu olmanın yolunu bulmuşlardı.

Sonuç ne olursa olsun birlikte mutlu olmanın yolunu bulmuşlardı.

Onlar başka bir evrende mutlu mesut yaşayadursunlar, biz onları şimdiden çok özledik!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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