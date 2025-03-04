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45 Milyonluk Villa Dolandırıcılığı ve Silahla Kasten Yaralama: Survivor Hikmet, Dominik Dönüşü Tutuklanacak!

45 Milyonluk Villa Dolandırıcılığı ve Silahla Kasten Yaralama: Survivor Hikmet, Dominik Dönüşü Tutuklanacak!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.03.2025 - 17:51

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. İki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan Hikmet, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katılan Hikmet'in Dominik'e gittikten sonra tutuklanmasına karar verildiği ortaya çıktı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hüküm giyeceği öğrenildi.

Kaynak: SABAH

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/surviv...
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2019 yılında Survivor'a katılan Hikmet Tuğsuz, sakatlığı sebebiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.

2019 yılında Survivor'a katılan Hikmet Tuğsuz, sakatlığı sebebiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Sakatlık sebebiyle elenmesinin ardından 2022 All Star kadrosunda da kendisine yer bulan Hikmet, Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'e de yedeklerden katıldı.

Sporla ilgilenen Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Sporla ilgilenen Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Cezası onanan Hikmet'in 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre hapis yattıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalandığı ortaya çıktı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet, yurt dışı yasağının kaldırılmasının hemen ardından Survivor 2025'e katıldı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet, yurt dışı yasağının kaldırılmasının hemen ardından Survivor 2025'e katıldı.

Fakat Dominik'e gitmesinden 1 hafta sonra ayrı iki suçtan hüküm giydi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, hakkındaki iddianamenin hazırlığı sürerken Dominik'e giden Hikmet hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, hakkındaki iddianamenin hazırlığı sürerken Dominik'e giden Hikmet hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

2024 yılının Nisan ayında ikamet ettiği Antalya'da Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı belirlenen Hikmet'in bu suçtan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. 20 Temmuz'da ise Bayram D.yi sopayla dövdüğü için hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

Hikmet Tuğsuz, Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanacak.

Hikmet Tuğsuz, Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanacak.

12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken iki ayrı suça karışan Hikmet, Türkiye'ye giriş yapar yapmaz tutuklu yargılanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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