Nihat Hatipoğlu'ndan "Cennette Alışveriş Yapılıyor mu?" Sorusuna İlginç Cevap
Nihat Hatipoğlu'ndan "Cennette Alışveriş Yapılıyor mu?" Sorusuna İlginç Cevap
Nihat Hatipoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor. 'Nihat Hatipoğlu ile Sahura Doğru' programında genç bir kadının 'Cennette alışveriş yapılıyor mu?' sorusuna gelen cevap bir hayli ilginçti. Buyurun Nihat Hoca'nın verdiği o cevaba birlikte bakalım 👇
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Ramazan ayının olmazsa olmazlarından bir tanesi de Nihat Hatipoğlu'nun "Sahura Doğru" programında cevapladığı sorular.
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Daha önce "oruçken sakız çiğnemek caiz midir?" ile başlayan yolculuk artık çok daha yaratıcı sorulara evrildi.
Hatta ve hatta kimsenin aklına hayaline gelmeyen sorular bile soruldu Nihat Hoca'ya.
Şimdiki soru ise hepsinden farklı. Programa katılan genç bir kadın Nihat Hatipoğlu'na "Cennette alışveriş yapılabiliyor mu?" diye sordu.
Buyurun o sorunun detaylı cevabına 👇
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