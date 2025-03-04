Nihat Hatipoğlu'ndan "Cennette Alışveriş Yapılıyor mu?" Sorusuna İlginç Cevap

Nihat Hatipoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor. 'Nihat Hatipoğlu ile Sahura Doğru' programında genç bir kadının 'Cennette alışveriş yapılıyor mu?' sorusuna gelen cevap bir hayli ilginçti. Buyurun Nihat Hoca'nın verdiği o cevaba birlikte bakalım 👇