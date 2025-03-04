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Nihat Hatipoğlu'ndan "Cennette Alışveriş Yapılıyor mu?" Sorusuna İlginç Cevap

Nihat Hatipoğlu'ndan "Cennette Alışveriş Yapılıyor mu?" Sorusuna İlginç Cevap

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.03.2025 - 13:02

Nihat Hatipoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor. 'Nihat Hatipoğlu ile Sahura Doğru' programında genç bir kadının 'Cennette alışveriş yapılıyor mu?' sorusuna gelen cevap bir hayli ilginçti. Buyurun Nihat Hoca'nın verdiği o cevaba birlikte bakalım 👇

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Ramazan ayının olmazsa olmazlarından bir tanesi de Nihat Hatipoğlu'nun "Sahura Doğru" programında cevapladığı sorular.

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından bir tanesi de Nihat Hatipoğlu'nun "Sahura Doğru" programında cevapladığı sorular.

Neler sorulmuyor ki?

Daha önce "oruçken sakız çiğnemek caiz midir?" ile başlayan yolculuk artık çok daha yaratıcı sorulara evrildi.

Daha önce "oruçken sakız çiğnemek caiz midir?" ile başlayan yolculuk artık çok daha yaratıcı sorulara evrildi.

Mesela bu abimizin sorusu.

Hatta ve hatta kimsenin aklına hayaline gelmeyen sorular bile soruldu Nihat Hoca'ya.

Hatta ve hatta kimsenin aklına hayaline gelmeyen sorular bile soruldu Nihat Hoca'ya.

Baca detayını daha önce bilenler var mı?

Şimdiki soru ise hepsinden farklı. Programa katılan genç bir kadın Nihat Hatipoğlu'na "Cennette alışveriş yapılabiliyor mu?" diye sordu.

Şimdiki soru ise hepsinden farklı. Programa katılan genç bir kadın Nihat Hatipoğlu'na "Cennette alışveriş yapılabiliyor mu?" diye sordu.

Nihat Hoca alışverişin yapıldığını ancak bildiğimizden farklı olarak çeşitli yüzleri satın alabileceğimizi söyledi.

Buyurun o sorunun detaylı cevabına 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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