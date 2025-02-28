Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Öyle rahat rahat oturmak yok sevgili arkadaşlar. Arada bunları görüp sizi rahatsız etmek bizim görevimiz çünkü bu yükü kendi başımıza paylaşamıyoruz. Gerçi bunları görünce insan haline şükrediyor, o açıdan iyi bir tarafı da var. Bakalım sizin en çok hangisine bakınca kafanız yanacak?
Kaynak: allahimnasipetmesin
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1. Şöyle bir özgüven nasip olur mu?
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2. Ne ara dendi o tam olarak ya ben kaçırmışım?
3. Elini neden salçayla yıkıyorsun abla onu anlamadık...
4. İnanılmaz bir ailesiniz gerçekten.
5. Hayırlı uğurlu olsun diyelim...
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6. Sade gelin makyajı dediğin böyle olur...
7. Çok üzülüyorum böyle adamlara...
8. Harika bir dövme kardeşim, tebrikler!
9. Buraya acil bi dekoder alalım lütfeeeeen!
10. Doğru eş seçimi dersek...
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