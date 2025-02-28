onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.02.2025 - 13:32

Öyle rahat rahat oturmak yok sevgili arkadaşlar. Arada bunları görüp sizi rahatsız etmek bizim görevimiz çünkü bu yükü kendi başımıza paylaşamıyoruz. Gerçi bunları görünce insan haline şükrediyor, o açıdan iyi bir tarafı da var. Bakalım sizin en çok hangisine bakınca kafanız yanacak?

Kaynak: allahimnasipetmesin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şöyle bir özgüven nasip olur mu?

1. Şöyle bir özgüven nasip olur mu?

Okuldaki tüm velilere sabırlar diliyorum.

2. Ne ara dendi o tam olarak ya ben kaçırmışım?

2. Ne ara dendi o tam olarak ya ben kaçırmışım?

Mecburen evlenip hamur yoğurarak test edeceğiz.

3. Elini neden salçayla yıkıyorsun abla onu anlamadık...

3. Elini neden salçayla yıkıyorsun abla onu anlamadık...

Demek ki herkesin evinde yemek yememek lazım.

4. İnanılmaz bir ailesiniz gerçekten.

4. İnanılmaz bir ailesiniz gerçekten.

Baban niye gelip sana anlatıyor o da ayrı mesele.

5. Hayırlı uğurlu olsun diyelim...

5. Hayırlı uğurlu olsun diyelim...

Menapoz partisi yapma fikri, çık aklımdan!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sade gelin makyajı dediğin böyle olur...

6. Sade gelin makyajı dediğin böyle olur...

Akşam da tinerle çıkartırsınız artık.

7. Çok üzülüyorum böyle adamlara...

7. Çok üzülüyorum böyle adamlara...

Hayal dünyası insanı gerçekten ayakta tutuyor.

8. Harika bir dövme kardeşim, tebrikler!

8. Harika bir dövme kardeşim, tebrikler!

Adamın gözleri aktif hale gelecek mi peki?

9. Buraya acil bi dekoder alalım lütfeeeeen!

9. Buraya acil bi dekoder alalım lütfeeeeen!

Bize anlatmak istediği bir şeyler var belli ki.

10. Doğru eş seçimi dersek...

10. Doğru eş seçimi dersek...

Çok inanıyorum ben mutlu olacağınıza ya....

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın