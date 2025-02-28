Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Öyle rahat rahat oturmak yok sevgili arkadaşlar. Arada bunları görüp sizi rahatsız etmek bizim görevimiz çünkü bu yükü kendi başımıza paylaşamıyoruz. Gerçi bunları görünce insan haline şükrediyor, o açıdan iyi bir tarafı da var. Bakalım sizin en çok hangisine bakınca kafanız yanacak?

Kaynak: allahimnasipetmesin