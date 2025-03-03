O Ses Türkiye Jüriliğini Sevdi: Melike Şahin "Ana-Kız Ağlattınız Beni" Diyerek Yarışmacıyı Paylaştı!

O Ses Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana geldi. Henüz birinci turda olan yarışma, şimdilik sadece cumartesi akşamları ekrana geliyor. Yarışmaya jüri olarak dahil olan Melike Şahin, programa kattığı havayla izleyici tarafından çok sevildi.

Şahin, programda en mutlu olduğu anı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Gamze adlı yarışmacıyı ve annesini izlediği anları paylaşan ünlü şarkıcı, 'Ana-kız ağlattınız beni' dedi.