O Ses Türkiye Jüriliğini Sevdi: Melike Şahin "Ana-Kız Ağlattınız Beni" Diyerek Yarışmacıyı Paylaştı!
O Ses Türkiye Jüriliğini Sevdi: Melike Şahin "Ana-Kız Ağlattınız Beni" Diyerek Yarışmacıyı Paylaştı!
O Ses Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana geldi. Henüz birinci turda olan yarışma, şimdilik sadece cumartesi akşamları ekrana geliyor. Yarışmaya jüri olarak dahil olan Melike Şahin, programa kattığı havayla izleyici tarafından çok sevildi.
Şahin, programda en mutlu olduğu anı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Gamze adlı yarışmacıyı ve annesini izlediği anları paylaşan ünlü şarkıcı, 'Ana-kız ağlattınız beni' dedi.
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Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, Melike Şahin'in de programa katılmasıyla güç kazandı.
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Hadise'yle aralarında çekişme olduğu iddia edilse de onlar bu iddiaları her fırsatta yalanladı.
Tüm bunlara rağmen Şahin'in programdan ayrıldığı iddiaları ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.
Programın cumartesi akşamı yayınlanan bölümüne katılan Gamze Şeker, Ayşem adlı Karadeniz türküsünü seslendirerek 4'te 4 yapmayı başardı.
Annesinin "Ben olsam Melike Şahin'i seçerdim" sözlerinin de etkisinde kalan Gamze, yoluna Melike Şahin'le devam etmeye karar verdi.
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Şahin, programdan o anları "Jüri oldum olalı en mutlu olduğum andı bu." diyerek paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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