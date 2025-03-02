O Ses Türkiye'den Ayrıldığı İddia Edilmişti: Çekimlere Katılan Bir İzleyici Melike Şahin'i İfşaladı!

O Ses Türkiye ekranlara verdiği birkaç yıllık aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı. Özlendiği her halinden belli olan programın jürisinde bir değişikliğe gidildi ve Melike Şahin programın yeni jürilerinden biri oldu. İzleyicinin bir hayli memnun kaldığı bu değişikliğin ardından beklenmedik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hadise'yle anlaşamadığı ve bu sebeple programdan ayrıldığı iddia edilen Melike Şahin ortalığı karıştırmıştı.

Bir izleyici, katıldığı çekimleri ifşaladı ve Melike Şahin'in programdan ayrılmadığı ortaya çıktı.