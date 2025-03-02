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O Ses Türkiye'den Ayrıldığı İddia Edilmişti: Çekimlere Katılan Bir İzleyici Melike Şahin'i İfşaladı!

O Ses Türkiye'den Ayrıldığı İddia Edilmişti: Çekimlere Katılan Bir İzleyici Melike Şahin'i İfşaladı!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.03.2025 - 18:24

O Ses Türkiye ekranlara verdiği birkaç yıllık aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı. Özlendiği her halinden belli olan programın jürisinde bir değişikliğe gidildi ve Melike Şahin programın yeni jürilerinden biri oldu. İzleyicinin bir hayli memnun kaldığı bu değişikliğin ardından beklenmedik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hadise'yle anlaşamadığı ve bu sebeple programdan ayrıldığı iddia edilen Melike Şahin ortalığı karıştırmıştı.

Bir izleyici, katıldığı çekimleri ifşaladı ve Melike Şahin'in programdan ayrılmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: https://x.com/castillena/status/18959...
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Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye ekranlara ara vermişti.

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye ekranlara ara vermişti.

Son birkaç yıldır ekranlarda olmayan O Ses Türkiye, yalnızca yılbaşı akşamları özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyordu.

Bu yıl yılbaşı bölümünde verilen sürpriz haberle O Ses'in ekranlara döneceği açıklanmış ve bu karar mutluluk yaratmıştı.

Bu yıl yılbaşı bölümünde verilen sürpriz haberle O Ses'in ekranlara döneceği açıklanmış ve bu karar mutluluk yaratmıştı.

Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün sabit kaldığı programda dördüncü jürinin sürpriz olacağı belirtilmişti.

Kısa süre sonra sürpriz jürinin Melike Şahin olduğu ortaya çıktı.

Kısa süre sonra sürpriz jürinin Melike Şahin olduğu ortaya çıktı.
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Büyük heyecan yaratan bu kararın ardından Şahin'in programa apayrı bir hava katması izleyiciden olumlu dönüş aldı. Melike Şahin'in programda yer alması izleyiciyi etkilemeyi başardı.

Ancak program başlayalı henüz bir ay olmadan Melike Şahin ve Hadise arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi.

Ancak program başlayalı henüz bir ay olmadan Melike Şahin ve Hadise arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi.

Hadise'nin Melike Şahin'i kıskandığı iddiaları daha ilk bölümden konuşulmaya başlandı. Hatta programdaki tatlı atışmalarının pek de 'tatlı' olmadığı iddialar arasında yer aldı.

Bu iddialar giderek güçlendi ve Melike Şahin'in Hadise ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu programdan ayrıldığı söylendi.

Bu iddialar giderek güçlendi ve Melike Şahin'in Hadise ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu programdan ayrıldığı söylendi.

Şahin'in gelecek haftalardaki çekimlerde yer almadığı, Acun Ilıcalı'yla yaptığı sözleşmeyi feshettiği ve programdan ayrıldığı söylentiler arasındaydı.

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Ancak 3 gün önceki çekimlere katılan bir izleyici (@castillena) bu iddiaları yalanlayan nitelikte paylaşımlar yaptı.

Ancak 3 gün önceki çekimlere katılan bir izleyici (@castillena) bu iddiaları yalanlayan nitelikte paylaşımlar yaptı.

Melike Şahin'in programdan ayrılmadığını ve Hadise'yle arasının da gayet iyi olduğunu yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

İzleyicinin yaptığı paylaşımda Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu görüldü.

İzleyici şu ifadelerde bulundu: "Öncelikle Hadise'ye çok şaşırdım çünkü ben buradaki algılarla ona karşı ön yargılıydım ama asla Melike'yi kıskanma durumu vs. yoktu."

"Katta kameralar kayıttan çıkınca özellikle izledim, Melike'ye karşı çok destekleyici ve çok güler yüzlüydü."

"Katta kameralar kayıttan çıkınca özellikle izledim, Melike'ye karşı çok destekleyici ve çok güler yüzlüydü."

“İyi ki buraya geldin ya Melike” falan dedi hep gülümseyerek ve Melike'ye ya da diğer kadın yarışmacılara karşı ufacık kıskanç bir an olmadı. Zaten konuşmasında kadın gücü/kadın sesinden falan bahsetti. Melike'yle de gayet iyi anlaşıyorlar set arasında yakınlardı bayağı. '

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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