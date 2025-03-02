O Ses Türkiye'den Ayrıldığı İddia Edilmişti: Çekimlere Katılan Bir İzleyici Melike Şahin'i İfşaladı!
O Ses Türkiye'den Ayrıldığı İddia Edilmişti: Çekimlere Katılan Bir İzleyici Melike Şahin'i İfşaladı!
Kaynak: https://x.com/castillena/status/18959...
O Ses Türkiye ekranlara verdiği birkaç yıllık aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı. Özlendiği her halinden belli olan programın jürisinde bir değişikliğe gidildi ve Melike Şahin programın yeni jürilerinden biri oldu. İzleyicinin bir hayli memnun kaldığı bu değişikliğin ardından beklenmedik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hadise'yle anlaşamadığı ve bu sebeple programdan ayrıldığı iddia edilen Melike Şahin ortalığı karıştırmıştı.
Bir izleyici, katıldığı çekimleri ifşaladı ve Melike Şahin'in programdan ayrılmadığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye ekranlara ara vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl yılbaşı bölümünde verilen sürpriz haberle O Ses'in ekranlara döneceği açıklanmış ve bu karar mutluluk yaratmıştı.
Kısa süre sonra sürpriz jürinin Melike Şahin olduğu ortaya çıktı.
Ancak program başlayalı henüz bir ay olmadan Melike Şahin ve Hadise arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi.
Bu iddialar giderek güçlendi ve Melike Şahin'in Hadise ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu programdan ayrıldığı söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak 3 gün önceki çekimlere katılan bir izleyici (@castillena) bu iddiaları yalanlayan nitelikte paylaşımlar yaptı.
İzleyicinin yaptığı paylaşımda Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu görüldü.
İzleyici şu ifadelerde bulundu: "Öncelikle Hadise'ye çok şaşırdım çünkü ben buradaki algılarla ona karşı ön yargılıydım ama asla Melike'yi kıskanma durumu vs. yoktu."
"Katta kameralar kayıttan çıkınca özellikle izledim, Melike'ye karşı çok destekleyici ve çok güler yüzlüydü."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın