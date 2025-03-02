Kaçak Siteden Maç Yayını İzlemek Günah mı? Nihat Hatipoğlu’na Gelen Soru Gündem Oldu

Ramazan ayıyla birlikte atv ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan “Nihat Hatipoğlu ile İftar” programında, Fatih Aktaş isimli bir gençten gelen soru ise sosyal medyada gündem oldu.
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Aktaş, “Kaçak siteden maç izlemek günah mı?” diye sordu. Hatipoğlu, bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşadı ve gence "Sen ne düşünüyorsun?" diyerek karşı bir soru yöneltti.
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Ardından Hatipoğlu, “Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım” diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu da yanıtlamış oldu.
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