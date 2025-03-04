Zelenskiy’den Şok Eden Paylaşım: Trump'a Övgü Dolu Sözlerle Biat Etti

Geçen günlerde ABD ile değerli madenler anlaşması yapmak üzere ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeden eli boş ayrılmıştı. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump ile kameralar önünde hararetli tartışması olmuştu. Trump, 'Saygısızlık ediyorsun' sözleriyle Zelenskiy'i kameralar önünde azarlamış, Ukrayna Devlet Başkanı ise Beyaz Saray'ı terk etmişti. Dünya gündemine oturan bu tartışmanın ardından dünya liderlerinden Zelenskiy'e destek yağmıştı.

Ancak Zelenskiy, şok eden bir paylaşım yaptı ve Trump'a adeta biat etti. X hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, 'Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelins sağladığında işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız. Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız' dedi.