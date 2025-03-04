Zelenskiy’den Şok Eden Paylaşım: Trump'a Övgü Dolu Sözlerle Biat Etti
Geçen günlerde ABD ile değerli madenler anlaşması yapmak üzere ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeden eli boş ayrılmıştı. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump ile kameralar önünde hararetli tartışması olmuştu. Trump, 'Saygısızlık ediyorsun' sözleriyle Zelenskiy'i kameralar önünde azarlamış, Ukrayna Devlet Başkanı ise Beyaz Saray'ı terk etmişti. Dünya gündemine oturan bu tartışmanın ardından dünya liderlerinden Zelenskiy'e destek yağmıştı.
Ancak Zelenskiy, şok eden bir paylaşım yaptı ve Trump'a adeta biat etti. X hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, 'Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelins sağladığında işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız. Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız' dedi.
Geçen hafta Beyaz Saray'da yaşanan Zelenskiy ve Trump tartışması dünya gündemine oturmuştu.
İki ülkenin ve liderlerin birbirine düşman olması beklenirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den şok eden bir paylaşım geldi.
"Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."
"Savaşı bitirmek için hızlı çalışmaya hazırız."
"İşleri düzeltmenin zamanı geldi."
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Trump😡 Zelenskiy😐 Putin🫡
rusyadan kurtulayım derken amerika işgal edecek. Bizide zamanında ruslarla korkutup marşal planına çektiler.
Sovyetler bizden Artvin , Kars ve Bogazlarda yetki istedi
Hahshshshs al işte gerçek lider 😂😂😂ey Ukrayna 😂😂😂