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Zelenskiy’den Şok Eden Paylaşım: Trump'a Övgü Dolu Sözlerle Biat Etti

Zelenskiy’den Şok Eden Paylaşım: Trump'a Övgü Dolu Sözlerle Biat Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 19:12

Geçen günlerde ABD ile değerli madenler anlaşması yapmak üzere ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeden eli boş ayrılmıştı. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump ile kameralar önünde hararetli tartışması olmuştu. Trump, 'Saygısızlık ediyorsun' sözleriyle Zelenskiy'i kameralar önünde azarlamış, Ukrayna Devlet Başkanı ise Beyaz Saray'ı terk etmişti. Dünya gündemine oturan bu tartışmanın ardından dünya liderlerinden Zelenskiy'e destek yağmıştı. 

Ancak Zelenskiy, şok eden bir paylaşım yaptı ve Trump'a adeta biat etti. X hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, 'Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelins sağladığında işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız. Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız' dedi.

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Geçen hafta Beyaz Saray'da yaşanan Zelenskiy ve Trump tartışması dünya gündemine oturmuştu.

Geçen hafta Beyaz Saray'da yaşanan Zelenskiy ve Trump tartışması dünya gündemine oturmuştu.

Kameralar karşısındaki ikili hararetli bir tartışmaya tutulmuştu. Trump, Zelenskiy'i adeta aşağılamıştı. Zelenskiy ise Beyaz Saray'ı terk etmişti. Bu tartışmanın ardından Trump ve Zelenskiy'den tartışmayı daha da alevlendirecek paylaşımlar gelmişti.

Tartışma anlarını buradan izleyebilirsiniz 👇

İki ülkenin ve liderlerin birbirine düşman olması beklenirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den şok eden bir paylaşım geldi.

İki ülkenin ve liderlerin birbirine düşman olması beklenirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den şok eden bir paylaşım geldi.

Zelenskiy, Trump'a zeytin dalı uzattı ve yeniden anlaşma yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Zelenskiy'nin o paylaşımı şöyle:

"Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

"Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

'Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Hiçbirimiz bitmeyen bir savaş istemiyoruz. Ukrayna, kalıcı barışı daha da yakınlaştırmak için mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazır. Hiç kimse Ukraynalılar kadar barış istemiyor. Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız.'

"Savaşı bitirmek için hızlı çalışmaya hazırız."

"Savaşı bitirmek için hızlı çalışmaya hazırız."

'İlk aşamalar tutukluların serbest bırakılması ve gökyüzünde ateşkes olabilir - füzelerin, uzun menzilli insansız hava araçlarının, enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik bombaların yasaklanması - ve Rusya da aynısını yaparsa denizde hemen ateşkes. Daha sonra tüm sonraki aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve ABD ile güçlü bir nihai anlaşma üzerinde çalışmak istiyoruz.

Amerika'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmak için ne kadar çok şey yaptığını gerçekten takdir ediyoruz. Ve Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelins sağladığında işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız.'

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"İşleri düzeltmenin zamanı geldi."

"İşleri düzeltmenin zamanı geldi."

'Cuma günü Washington'daki Beyaz Saray'daki toplantımız olması gerektiği gibi gitmedi. Bu şekilde olması üzücü. Gelecekteki iş birliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz.

Maden ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bunu her an ve her uygun formatta imzalamaya hazır. Bu anlaşmayı daha fazla güvenliğe ve sağlam güvenlik garantilerine doğru bir adım olarak görüyoruz ve gerçekten etkili bir şekilde çalışmasını umuyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Erol Pedük

Trump😡 Zelenskiy😐 Putin🫡

ken bal

rusyadan kurtulayım derken amerika işgal edecek. Bizide zamanında ruslarla korkutup marşal planına çektiler.

Ganesha

Sovyetler bizden Artvin , Kars ve Bogazlarda yetki istedi

pypar

Hahshshshs al işte gerçek lider 😂😂😂ey Ukrayna 😂😂😂