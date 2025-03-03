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İrlanda’dan Rize’ye Sürpriz! Ailesinin Duygusal Tepkisi İçimizi Sıcacık Yaptı

İrlanda’dan Rize’ye Sürpriz! Ailesinin Duygusal Tepkisi İçimizi Sıcacık Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 23:49

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Aile, bireylerin sevgi, güven ve destek bulduğu en önemli yapıdır. Aile ilişkileri güçlü olan bireyler hayata bir sıfır önde başlarken, bu bağlar zaman ve mesafe tanımadan varlığını korur. Bunu en güzel şekilde gösteren bir genç kızın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Rize’deki ailesine sürpriz yapmak için İrlanda’dan yola çıkan genç, ailesinin birbirinden duygusal tepkilerini kaydetti.

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@ipkbltc isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, onu gören aile üyelerinin tepkisi izleyenleri duygulandırdı.

@ipkbltc isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, onu gören aile üyelerinin tepkisi izleyenleri duygulandırdı.

Babası şaşkınlığını gizleyemezken, annesi büyük bir heyecanla kızına sarıldı. Ancak en duygusal tepkiyi torununu ilk başta tanıyamayan dedesi verdi.

Onu fark ettiğinde gözyaşlarını tutamayan dede ise torun sevgisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Onu fark ettiğinde gözyaşlarını tutamayan dede ise torun sevgisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, videoyu izleyenler aile bağlarının değerini bir kez daha hatırladı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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