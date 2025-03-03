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Mesleğini Aşırı Ciddi Alan Ramazan Davulcusu, Vatandaşları Bağırarak Uyandırmaya Çalıştı!

Mesleğini Aşırı Ciddi Alan Ramazan Davulcusu, Vatandaşları Bağırarak Uyandırmaya Çalıştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 22:52

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Davulcular, sahur vakti yaklaşırken sabahın erken saatlerinde davul çalarak vatandaşları uyandırmasıyla bilinir.  Davul sesleri, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlamakla birlikte, bu gelenek zamanla şehirlerde de yaygınlaşmıştır. Ancak bu seferki davulcu, mesleğini aşırı ciddiye alarak bir adım öne çıktı. Davul sesinin yetersiz olduğunu düşünen davulcu, devreye kendisi girmeye kara verdi.

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Mesleğini aşırı ciddiye alan davulcu, büyük bir istekle "Uyanın!" diyerek vatandaşları uyandırmaya çalıştı.

Mesleğini aşırı ciddiye alan davulcu, büyük bir istekle "Uyanın!" diyerek vatandaşları uyandırmaya çalıştı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve hızla sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve hızla sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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