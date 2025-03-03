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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Ünlülerin "Stiletto Botoks" Yaptırdığını Anlattı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Ünlülerin "Stiletto Botoks" Yaptırdığını Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 22:28

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Topuklu ayakkabı giymek, şık bir görünüm sağlasa da konfor açısından bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Yüksek topuklar, uzun süre ayakta durmayı zorlaştırırken, ağrı ve denge sorunlarına yol açabiliyor. Bu konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapan @lilycaptain0 isimli sosyal medya kullanıcısı, 'stiletto botoks' adı verilen bir işlemi anlatarak estetik dünyasında yeni bir trendi gündeme taşıdı.

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Ünlülerin sıkça tercih ettiğini belirttiği bu yöntem hakkında konuşan kadın, "Ayağınızın altına yapıyorlar ve uyuşuyor. Böylelikle rahat bir şekilde topuklu giyebiliyorsunuz." sözleriyle dikkat çekti.

Ünlülerin sıkça tercih ettiğini belirttiği bu yöntem hakkında konuşan kadın, "Ayağınızın altına yapıyorlar ve uyuşuyor. Böylelikle rahat bir şekilde topuklu giyebiliyorsunuz." sözleriyle dikkat çekti.

Bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı ise sosyal medyada tartışma yarattı. Peki sizce topuklu ayakkabı giymek için böyle bir estetik müdahaleye gerek var mı?

Bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı ise sosyal medyada tartışma yarattı. Peki sizce topuklu ayakkabı giymek için böyle bir estetik müdahaleye gerek var mı?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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