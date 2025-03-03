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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Geceleri Mezarlığa Gittiğini ve Mezarlık Suyu İçtiğini Açıkladı!

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Geceleri Mezarlığa Gittiğini ve Mezarlık Suyu İçtiğini Açıkladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 21:07

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Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu defa da yine dikkat çeken sözleriyle konuşuluyor. Yasemin Özçelik’in YouTube programına konuk olan Erbaş, mezarlıklar ve ruhlar hakkında yaptığı yorumlarla izleyenleri şaşkına çevirdi. Programda ölüm, bilinç ve ruh konularına değinen Erbaş, ilginç bir açıklamada bulundu.

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Programda, "Ölenlerin anıları mezarlıklarda gezer, oradaki sulara geçer. Ben yıllardır mezarlık suyu içerim. Geceleri mezarlığa giderim. Ruhlar geceleri mezarlıkta takılırlar biraz" dedi.

Programda, "Ölenlerin anıları mezarlıklarda gezer, oradaki sulara geçer. Ben yıllardır mezarlık suyu içerim. Geceleri mezarlığa giderim. Ruhlar geceleri mezarlıkta takılırlar biraz" dedi.

Erbaş’ın bu sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu açıklamaları eleştirdi.

Erbaş’ın bu sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu açıklamaları eleştirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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