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En Çok Boğa Burçlarını Seviyor! Ünlü Oyuncu Eda Ece Burçları Sıraladı

En Çok Boğa Burçlarını Seviyor! Ünlü Oyuncu Eda Ece Burçları Sıraladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 18:37

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Pis Yedili dizisiyle tanınan, Yasak Elma’daki Yıldız karakteriyle ise izleyicilerin gönlünde taht kuran Eda Ece, TikTok’ta aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Taze anne olan ünlü oyuncu, özellikle sıralama videolarıyla dikkat çekerken, bu kez burçları yorumlayarak sıraladı. 

Daha önce sevdiği yemeklerden Yasak Elma oyuncularına kadar birçok konuda sıralama yapan Eda Ece, bu kez yaptığı burç yorumu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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1’den 10’a kadar en sevdiği burcu zirveye yerleştiren Eda Ece, Boğa burcunu birinci sıraya koydu.

1’den 10’a kadar en sevdiği burcu zirveye yerleştiren Eda Ece, Boğa burcunu birinci sıraya koydu.

Ancak her burç hakkında son derece olumlu yorumlar yapması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Ancak her burç hakkında son derece olumlu yorumlar yapması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Samimi ve enerjik tavrıyla burçları sıralayan ünlü oyuncu, 'Herkesi de bu kadar sevemezsin!' dedirtti.

Bakalım sıralamanın tamamını nasıl yapmış! 👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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