En Çok Boğa Burçlarını Seviyor! Ünlü Oyuncu Eda Ece Burçları Sıraladı

Pis Yedili dizisiyle tanınan, Yasak Elma’daki Yıldız karakteriyle ise izleyicilerin gönlünde taht kuran Eda Ece, TikTok’ta aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Taze anne olan ünlü oyuncu, özellikle sıralama videolarıyla dikkat çekerken, bu kez burçları yorumlayarak sıraladı.

Daha önce sevdiği yemeklerden Yasak Elma oyuncularına kadar birçok konuda sıralama yapan Eda Ece, bu kez yaptığı burç yorumu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.