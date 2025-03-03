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Uğruna Kocasından Boşandığı İddia Edilen Tuba Ünsal'ın Yalın'la Olan Sansasyonel Aşkını Mercek Altına Alıyoruz

Uğruna Kocasından Boşandığı İddia Edilen Tuba Ünsal'ın Yalın'la Olan Sansasyonel Aşkını Mercek Altına Alıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 17:59

Magazin dünyasında her daim sansasyonel aşklar, beklenmedik evlilikler, ihanet iddiaları ve olaylı ayrılıklar konuşulur. Birbirine deli gibi aşık olup yollarını ayıranlar mı dersiniz, uğruna yuva yıkılan ilişkiler mi, yoksa ihanetin gölgesinde kalan evlilikler mi? 

İşte yıllar geçse de unutulmayan, zaman zaman yeniden gündeme gelen aşklardan biri de ünlü popçu Yalın ve başarılı oyuncu Tuğba Ünsal’ın yaşadığı büyük aşk… 

Peki bu tutkulu ilişkinin perde arkasında neler yaşandı? Gelin biraz detaylara inelim.

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Tuğba Ünsal, 2006 yılında Cem Cantaş ile nikah masasına oturdu.

Tuğba Ünsal, 2006 yılında Cem Cantaş ile nikah masasına oturdu.

Ama bu evlilik magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olacaktı. Henüz evliliği taze sayılabilecek bir dönemde Ünsal’ın adı pop müziğin sevilen ismi Yalın ile anılmaya başladı. Hatta ünlü mankenin Londra’da şarkıcıyla gizli buluştuğu ve bu yüzden evliliğinde kriz yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

İddialara göre, bu söylentilerin ardından Cem Cantaş ve Tuğba Ünsal arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

İddialara göre, bu söylentilerin ardından Cem Cantaş ve Tuğba Ünsal arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

Birlikte aynı evde yaşamalarına rağmen yabancı gibi oldukları, sık sık kavga ettikleri konuşuluyordu. Üstelik Cem Cantaş’ın sinirlerine hakim olamayarak Tuğba Ünsal’a tokat attığı bile dedikodular arasındaydı. 

Olayın ardından ünlü mankenin soluğu Los Angeles’ta alması ise iddiaları iyice güçlendirdi. Ancak Ünsal tüm bu söylentilere karşı çıkarak evliliğinde sorun yaşamadığını açıklasa da bir buçuk yıl sonra boşanma kararı aldı.

Boşanma sürecinin ardından Ünsal, adının sıkça anıldığı Yalın ile gerçekten aşk yaşamaya başladı.

Boşanma sürecinin ardından Ünsal, adının sıkça anıldığı Yalın ile gerçekten aşk yaşamaya başladı.

Ancak bu ilişki de kısa sürede büyük bir medya fırtınasının içine sürüklendi. Tuğba Ünsal ve Yalın’ın aşkı 2007 yılında magazin dünyasına bomba gibi düştü. İkilinin ilişkisi başlarda oldukça gözlerden uzak yaşansa da kısa sürede herkesin diline düştü.

Ünsal, ayrıldıktan sonra bile Yalın ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarda, “Bir sene öncesine dönsem yine aynı kişiyle, aynı aşkı yaşardım. Çok güzel bir ilişki yaşadım, ama ne yazık ki olamadı” diyerek bu aşkı ne kadar sahiplendiğini gösterdi.

Ünsal, ayrıldıktan sonra bile Yalın ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarda, “Bir sene öncesine dönsem yine aynı kişiyle, aynı aşkı yaşardım. Çok güzel bir ilişki yaşadım, ama ne yazık ki olamadı” diyerek bu aşkı ne kadar sahiplendiğini gösterdi.

Ancak ne olduysa oldu ve bu büyük aşk beklenmedik bir şekilde sona erdi. Ayrılığın perde arkasında ise yine bir başka iddia vardı.

İddialara göre Tuğba Ünsal sevgilisi Yalın’ı eski aşkı Derin Mermerci ile bir balıkçıda yemek yerken yakaladı. Görüntü karşısında adeta kıskançlık krizine giren ünlü oyuncu o an yaşanan gerginlik sonrası ilişkiyi bitirme kararı aldı.

O dönem Yalın, ayrılıkla ilgili konuşmaktan kaçınsa da ilerleyen zamanlarda verdiği bir röportajda aşk acısını derinden yaşadığını şu sözlerle itiraf etmişti:

O dönem Yalın, ayrılıkla ilgili konuşmaktan kaçınsa da ilerleyen zamanlarda verdiği bir röportajda aşk acısını derinden yaşadığını şu sözlerle itiraf etmişti:

“Bir ilişkiden çıkar çıkmaz başka bir ilişkiye girebilen biri değilim. Çünkü birini unutmaya çalışırsanız, onu daha çok özlersiniz. Bu yüzden yalnız kalmayı tercih ederim”

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Yalın, ayrılığın ardından kalbini tam anlamıyla toparlayamadan duygusal şarkılarıyla anılmaya devam etti.

Yalın, ayrılığın ardından kalbini tam anlamıyla toparlayamadan duygusal şarkılarıyla anılmaya devam etti.

En çok konuşulan iddialardan biri de onun en sevilen şarkılarından biri olan “Her Şey Sensin”in, Tuğba Ünsal’a yazıldığıydı. Ancak Yalın bu söylentilere, “Bu şarkıyı dinleyen herkes sevdiğini düşünsün, ben özel birine yazmadım” diyerek karşılık verdi. 

Yine de şarkının sözleri yaşadığı büyük aşkla fazlasıyla örtüşüyordu…

İkilinin ayrılığı üzerinden yıllar geçmişti, ancak 2021 yılında Tuğba Ünsal’ın yaptığı bir paylaşım tekrar dedikoduları alevlendirdi.

İkilinin ayrılığı üzerinden yıllar geçmişti, ancak 2021 yılında Tuğba Ünsal’ın yaptığı bir paylaşım tekrar dedikoduları alevlendirdi.

Ünsal, Yalın’ın “Aşk Diye” şarkısı eşliğinde uzaklara dalarak çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. 

Bu video eski aşkına gönderme yaptığı yönündeki söylentileri güçlendirdi. Ancak Ünsal, kısa sürede bu paylaşımı sildi. 

Tabi magazin dünyasında bir paylaşımın silinmesi hiçbir zaman olayın kapanması anlamına gelmez.

Büyük aşklar kolay unutulmaz, hele ki böylesine derin ve sansasyonel yaşandıysa…

Büyük aşklar kolay unutulmaz, hele ki böylesine derin ve sansasyonel yaşandıysa…

Yalın ve Tuğba Ünsal’ın aşkı, yıllar geçse de hala zaman zaman gündeme geliyor. İhanet iddiaları, kıskançlık krizleri, olaylı ayrılık ve şarkılara yansıyan duygular… 

Bu hikayenin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin belli ki hala konuşulmaya devam edecek. 

Peki sizce, bu aşk gerçekten bitti mi, yoksa sadece yarım kalan bir hikaye miydi?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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