Uğruna Kocasından Boşandığı İddia Edilen Tuba Ünsal'ın Yalın'la Olan Sansasyonel Aşkını Mercek Altına Alıyoruz

Magazin dünyasında her daim sansasyonel aşklar, beklenmedik evlilikler, ihanet iddiaları ve olaylı ayrılıklar konuşulur. Birbirine deli gibi aşık olup yollarını ayıranlar mı dersiniz, uğruna yuva yıkılan ilişkiler mi, yoksa ihanetin gölgesinde kalan evlilikler mi?

İşte yıllar geçse de unutulmayan, zaman zaman yeniden gündeme gelen aşklardan biri de ünlü popçu Yalın ve başarılı oyuncu Tuğba Ünsal’ın yaşadığı büyük aşk…

Peki bu tutkulu ilişkinin perde arkasında neler yaşandı? Gelin biraz detaylara inelim.