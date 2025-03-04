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Makyaj Orucu Bozar mı? Oruçluyken Akupunktur, Saç ve Cilt Bakımı Yapılır mı?

Makyaj Orucu Bozar mı? Oruçluyken Akupunktur, Saç ve Cilt Bakımı Yapılır mı?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 12:01

Bin aydan daha kıymetli Ramazan ayında tutulması farz olan oruç ibadeti sırasında dikkat edilmesi gerekenler gündemde yerini alıyor. Özellikle de günlük yaşantımızda yer alan alışkanlıklar, kişisel bakım, cilt bakımı ve makyajın oruca etkileri merak ediliyor. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken krem, dudak parlatıcısı ve oje sürülebilir mi? Akupunktur yaptırılır mı, sakız çiğnenir mi? 

akız çiğnenir mi? 

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar

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Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?

Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan açıklamaya göre, 'oruç; yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.' 

Makyaj ise bu kapsama girmediği için orucu bozan şeyler arasında yer almaz. Kişi oruçluyken makyaj yapabilir.

Dudak Nemlendiricisi Sürmek Orucu Bozar mı?

Dudak Nemlendiricisi Sürmek Orucu Bozar mı?

Pek çok kişinin gün içinde kullandığı dudağa sürülen nemlendiriciler, krem veya merhem gibi maddeler deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar sayesinde emilerek kana karışır. Fakat cildin emilim hızı son derece az ve yavaştır. Aynı zamanda cildin dudağa sürülen maddeyi emmesi, yeme içme anlamına da gelmez. Diyanet açıklamalarına göre tüm bu sebepler doğrultusunda, 'deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).' 

Dudak Eti Yemek Orucu Bozar mı? 

Dudak eti ise orucu bozabilir! Özellikle susam tanesinden büyük olan bir parça, bilerek yutulursa oruç bozulur. Ancak istemsizce yutulan dudak eti, susam tanesinden küçük bir parça ve kişi yuttuğundan emin değil ya da hatırlamıyorsa oruç bozulmaz.

Ruj Sürmek Orucu Bozar mı?

Ruj Sürmek Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ruj, sadece sürülmekle orucu bozmaz. Ruj, dıştan uygulanan bir ürün olduğu için orucu bozmasa da dikkat edilmesi gerekiyor. Diyanet tarafından yapılan uyarıda, 'Ruj ağza kaçıp boğazdan geçerse oruç geçersiz olur.' deniyor. 

Yani kişi dudağına ruj sürüp sonra da yutarsa orucu bozulabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir.

Akupunktur Tedavisi Orucu Bozar mı?

Akupunktur Tedavisi Orucu Bozar mı?

Vücudun belirli noktalarına iğne batırarak çeşitli hastalıkları iyileştirilmesinde kullanılan akupunktur tedavisi, orucu bozan şeyler kapsamında yer almaz. Yine Diyanet'in açıklamasına göre, 'Vücudu beslemesi ve gıdalandırması söz konusu olmadığı için akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.'

Ağız Spreyi Kullanmak veya Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı?

Ağız Spreyi Kullanmak veya Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı?

Oruç tutarken, oluşabilecek ağız kokusunu önlemek adına ağız spreyi kullanmak ya da sakız çiğnemek aklınıza gelmiş olabilir. Ancak bildiğiniz gibi 'ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar.' 

Bu yüzden amacı ağız kokusunu önlemek ya da diş ağrısını tedavi etmek dahi olsa, ağız spreylerleri yutulur ve mideye ulaşırsa orucu bozar. Ancak yutulmazsa orucu bozmaz.

Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı?

Sakız çiğnemek söz konusu olduğunda ise durum biraz daha farklı. Ağızda çözülen katkı maddeleri içeren sakızlar, yutulmasa da çözülen katkı maddeleri, aromalar ve tatlandırıcılar yutulur. Bu yüzden bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak hangi sakızın orucu bozmadığını net bir şekilde bilmek ya da kişinin tükürükle birlikte sakızın katkı maddesini yutup yutmayacağını ayırt etmesi mümkün olmadığı için oruçluyken sakız çiğnenmemeli.

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Ağda veya Epilasyon Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Ağda veya Epilasyon Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 'vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz.

Ancak epilasyon ya da ağdayı bir başka kişinin yardımı ile yaptırmak, kadına da erkeğe de helal değildir. Dolayısıyla oruçluyken kişi sadece kişisel bakımını kendi başına yapabilir.

Oje Sürmek, Tırnak Kesmek, Saç ve Cilt Bakımı Yapmak Orucu Bozar mı?

Oje Sürmek, Tırnak Kesmek, Saç ve Cilt Bakımı Yapmak Orucu Bozar mı?

Oje sürmek de tıpkı makyaj yapmak, saç boyamak ve tırnak kesmek gibi orucu bozan unsurlar arasında yer almaz. Çünkü saç ve cilt bakımları, beslenme, yeme ve içme eylemlerine dahil değildir. Bu kapsamda; 

Makyaj yapmak, krem sürmek, yüz maskesi yapmak, oje sürmek, saç boyamak, saç bakımı yapmak, cilt bakımı yapmak, dudak nemlendiricisi sürmek, tırnak kesmek de orucu bozmaz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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