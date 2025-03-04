Makyaj Orucu Bozar mı? Oruçluyken Akupunktur, Saç ve Cilt Bakımı Yapılır mı?
Makyaj Orucu Bozar mı? Oruçluyken Akupunktur, Saç ve Cilt Bakımı Yapılır mı?
Bin aydan daha kıymetli Ramazan ayında tutulması farz olan oruç ibadeti sırasında dikkat edilmesi gerekenler gündemde yerini alıyor. Özellikle de günlük yaşantımızda yer alan alışkanlıklar, kişisel bakım, cilt bakımı ve makyajın oruca etkileri merak ediliyor. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken krem, dudak parlatıcısı ve oje sürülebilir mi? Akupunktur yaptırılır mı, sakız çiğnenir mi?
akız çiğnenir mi?
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar
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Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?
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Dudak Nemlendiricisi Sürmek Orucu Bozar mı?
Ruj Sürmek Orucu Bozar mı?
Akupunktur Tedavisi Orucu Bozar mı?
Ağız Spreyi Kullanmak veya Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı?
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Ağda veya Epilasyon Yaptırmak Orucu Bozar mı?
Oje Sürmek, Tırnak Kesmek, Saç ve Cilt Bakımı Yapmak Orucu Bozar mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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