Makyaj Orucu Bozar mı? Oruçluyken Akupunktur, Saç ve Cilt Bakımı Yapılır mı?

Pek çok kişinin gün içinde kullandığı dudağa sürülen nemlendiriciler, krem veya merhem gibi maddeler deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar sayesinde emilerek kana karışır. Fakat cildin emilim hızı son derece az ve yavaştır. Aynı zamanda cildin dudağa sürülen maddeyi emmesi, yeme içme anlamına da gelmez. Diyanet açıklamalarına göre tüm bu sebepler doğrultusunda, 'deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).'

Dudak Eti Yemek Orucu Bozar mı?

Dudak eti ise orucu bozabilir! Özellikle susam tanesinden büyük olan bir parça, bilerek yutulursa oruç bozulur. Ancak istemsizce yutulan dudak eti, susam tanesinden küçük bir parça ve kişi yuttuğundan emin değil ya da hatırlamıyorsa oruç bozulmaz.