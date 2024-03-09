Görüş Bildir
Haberler
Blog
İnanç
Burun Spreyi Orucu Bozar mı? Burun Damlası Kullanmak Orucu Bozan Durumlardan Biri midir?

Burun Spreyi Orucu Bozar mı? Burun Damlası Kullanmak Orucu Bozan Durumlardan Biri midir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:04 Son Güncelleme: 09.03.2024 - 22:28

Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutan Müslümanlar, oruçlarının hangi durumlarda bozulacağını ya da sakatlanacağını merak etmeye başladılar. Oruçlarının sekteye uğramaması için dikkatli olmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı oruçla ilgili soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, en çok merak edilen konulardan biri de burun spreyinin orucu bozup bozmayacağı konusu. Peki, oruçluyken burun spreyi sıkmak orucu bozar mı? 

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlar hakkında yaptığı açıklamalar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Burun Spreyi Orucu Bozar mı?

Burun Spreyi Orucu Bozar mı?

Burun tıkanıklığı ve alerjiden muzdarip olan kişiler oruçluyken yaşadıkları bu sorun karşısında ne yapacaklarını bilemiyor. Bu rahatsızlıklarla başa çıkmak için sıklıkla burun spreylerine başvuruluyor. Ancak, oruç tutan kişiler için burun spreyi kullanımı konusunda bazı endişeler olabiliyor.

Gelin, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi web sitesinde yer alan bilgiler üzerinden bu konuyu ele alalım 👇

Burun Damlası Orucu Bozar mı?

Burun Damlası Orucu Bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nca ele alınan bilgilere göre, bir tedavi yöntemi olarak kullanılan burun damlasının bir damlası, yaklaşık olarak 0,06 santimetre küp hacmine sahiptir. Bu miktarın bir kısmı burun duvarları tarafından emilirken, çok küçük bir kısmı mideye ulaşır. Söz konusu olan bu miktarın, ağız çalkalandıktan sonra ağızda kalan nem kadar olduğu ve orucu bozacak düzeyde olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bu işlem, yeme içme yani beslenme anlamına gelmemektedir. 

 Bu bilgi, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 22 Eylül 2005 tarihli kararı ile desteklenmektedir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?