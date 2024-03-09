Burun Spreyi Orucu Bozar mı? Burun Damlası Kullanmak Orucu Bozan Durumlardan Biri midir?
Burun Spreyi Orucu Bozar mı? Burun Damlası Kullanmak Orucu Bozan Durumlardan Biri midir?
Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutan Müslümanlar, oruçlarının hangi durumlarda bozulacağını ya da sakatlanacağını merak etmeye başladılar. Oruçlarının sekteye uğramaması için dikkatli olmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı oruçla ilgili soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, en çok merak edilen konulardan biri de burun spreyinin orucu bozup bozmayacağı konusu. Peki, oruçluyken burun spreyi sıkmak orucu bozar mı?
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlar hakkında yaptığı açıklamalar...
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Burun Spreyi Orucu Bozar mı?
Burun Damlası Orucu Bozar mı?
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