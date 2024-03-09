Burun Spreyi Orucu Bozar mı? Burun Damlası Kullanmak Orucu Bozan Durumlardan Biri midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nca ele alınan bilgilere göre, bir tedavi yöntemi olarak kullanılan burun damlasının bir damlası, yaklaşık olarak 0,06 santimetre küp hacmine sahiptir. Bu miktarın bir kısmı burun duvarları tarafından emilirken, çok küçük bir kısmı mideye ulaşır. Söz konusu olan bu miktarın, ağız çalkalandıktan sonra ağızda kalan nem kadar olduğu ve orucu bozacak düzeyde olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bu işlem, yeme içme yani beslenme anlamına gelmemektedir.

Bu bilgi, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 22 Eylül 2005 tarihli kararı ile desteklenmektedir.