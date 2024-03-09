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Diyanet Açıklaması: Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Aşı Olunur mu?

Diyanet Açıklaması: Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Aşı Olunur mu?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:06

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan kutsal üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, bu yıl 11 Mart Pazartesi gününden itibaren 30 gün sürecek. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmekle yükümlü olan Müslümanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da orucun geçerliliğini etkileyebilecek durumları merak ediyorlar. Bu durumlardan biri de aşı yaptırmak. Peki, aşı yaptırmak orucu bozar mı? Aşı olunduğunda oruç geçersiz sayılır mı ya da sakatlanır mı? Oruçlu iken aşı olmak mümkün müdür? 

İşte bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklama...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Aşı Olunca Oruç Bozulur mu?

Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Aşı Olunca Oruç Bozulur mu?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamalarda, orucun ne tür eylemlerle bozulduğu ve bozulmadığı konusunda bilgiler yer almaktadır. Buna göre, oruç, yeme, içme, cinsel ilişki ve bu eylemleri içeren diğer aktivitelerle bozulabilir. Ancak, gıda veya keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek kavramlarını içermedikleri için orucu bozmazlar. 

Bu durum aşılar için de geçerlidir; aşılar orucu bozmayan eylemler arasındadır. Ancak, gıda veya keyif verici özelliklere sahip olan enjeksiyonlar orucu bozabilir. Bu bilgiler, oruç tutan bireylerin hangi durumların oruçlarını bozabileceği konusunda bilinçlenmeleri adına paylaşılmıştır.

Tedavi Amaçlı ve Zorunlu Olan Aşılar Orucu Bozar mı?

Tedavi Amaçlı ve Zorunlu Olan Aşılar Orucu Bozar mı?

Öncelikle bilmelisiniz ki hastaların tedavi süreçleri devam ederken oruç tutmaları gerekliliği konusunda bir esneklik bulunmaktadır. Bu durumda olan bireyler, sağlıklarına kavuşana veya tedavi süreçleri tamamlanana kadar oruç ibadetlerini erteleyebilirler. Fakat, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen ve başka bir engeli olmayan hastalar, tüm Müslüman alemi ile birlikte oruç tutmak adına iğne tedavilerini iftar sonrasına planlayabilirler.

Böyle bir olanağa sahip kişiler ise tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Fakat oruçluyken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Hangi Aşılar Orucu Bozar?

Hangi Aşılar Orucu Bozar?

Vitamin enjeksiyonları yapanlar, beslenme desteği amacıyla aşı olanlar ve intravenöz yoluyla serum veya kan transfüzyonu alan bireylerin oruçları geçersiz sayılır. Bu durumda, bu kişilerin oruçlarını daha sonra kaza etmeleri gerekmektedir.

Oruçluyken Aşı Olunur mu?

Oruçluyken Aşı Olunur mu?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre aşı olurken ve tedavi görürken oruç tutmak isteyen kimseler için; 

'Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.'

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