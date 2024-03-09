Diyanet Açıklaması: Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Aşı Olunur mu?
Diyanet Açıklaması: Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Aşı Olunur mu?
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan kutsal üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, bu yıl 11 Mart Pazartesi gününden itibaren 30 gün sürecek. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmekle yükümlü olan Müslümanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da orucun geçerliliğini etkileyebilecek durumları merak ediyorlar. Bu durumlardan biri de aşı yaptırmak. Peki, aşı yaptırmak orucu bozar mı? Aşı olunduğunda oruç geçersiz sayılır mı ya da sakatlanır mı? Oruçlu iken aşı olmak mümkün müdür?
İşte bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklama...
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Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Aşı Olunca Oruç Bozulur mu?
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Oruçluyken Aşı Olunur mu?
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