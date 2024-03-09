Diyanet Açıklaması: Aşı Olmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Aşı Olunur mu?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamalarda, orucun ne tür eylemlerle bozulduğu ve bozulmadığı konusunda bilgiler yer almaktadır. Buna göre, oruç, yeme, içme, cinsel ilişki ve bu eylemleri içeren diğer aktivitelerle bozulabilir. Ancak, gıda veya keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek kavramlarını içermedikleri için orucu bozmazlar.

Bu durum aşılar için de geçerlidir; aşılar orucu bozmayan eylemler arasındadır. Ancak, gıda veya keyif verici özelliklere sahip olan enjeksiyonlar orucu bozabilir. Bu bilgiler, oruç tutan bireylerin hangi durumların oruçlarını bozabileceği konusunda bilinçlenmeleri adına paylaşılmıştır.