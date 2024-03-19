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Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?

Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?

Ramazan 2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.03.2024 - 15:10

İslam dünyası için en kutsal aylardan olarak kabul edilen, bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Ramazan, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. Oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayında, pek çok Müslüman, orucu bozabilecek durumları araştırmaya başladı. Bu konuda en çok merak edilen sorular arasında 'Sigara içmek orucu bozar mı?' yer alıyor. Peki sigara içmek orucu bozar mı? Sigara dumanı orucu bozar mı?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan ayında tutulması farz olan orucu bozan şeyler arasında sigara da var mıdır?

Ramazan ayında tutulması farz olan orucu bozan şeyler arasında sigara da var mıdır?

Oruç, İslam'da önemli bir ibadettir ve kişinin manevi disiplinini artırır. Bu süre zarfında, Müslümanların sadece yemek, içmeye ara vermesi yeterli değildir. Uymaları gereken bazı kurallar da vardır. Bu yüzden sık sık sigara içmenin ya da dumanına maruz kalmanın orucu bozup bozmadığı merak edilir. 

İslam dininde oruç tutarken, ağızdan herhangi bir şey almak orucu bozar. Bu nedenle, sigara içmek de orucu bozar. Sigara, içerisindeki nikotin ve diğer maddelerle birlikte ağızdan alındığı göz önünde bulundurulmalıdır. İşte, konuya ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama. 👇

Sigara İçmek Orucu Bozar mı?

Sigara İçmek Orucu Bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre oruç, temel olarak yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı, kişinin kendisini bu eylemlerden mahrum bırakmayı gerektirir. Bu sebeple, oruçlu bir bireyin bu eylemleri gerçekleştirmesi veya bu eylemleri ima eden davranışlarda bulunması orucun bozulmasına neden olur. 

Yemek ve içmek kavramları, genel anlamda tüketilebilen her türlü maddeyi kapsar. Bu bağlamda, sigara, nargile gibi tütün kökenli ürünler ve uyuşturucu maddeler de orucun bozulmasına yol açan yasaklar arasında yer alır (İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, III, 386-387). Ayrıca, hangi sebeple olursa olsun, ağız yoluyla alınan ilaçlar da orucu bozan eylemler arasında kabul edilir.

Bu durumun bir sonucu olarak, oruçlu bir kişinin sigara içmesi, orucunun bozulmasına yol açar.

Sigara Dumanı Koklamak Orucu Bozar mı?

Sigara Dumanı Koklamak Orucu Bozar mı?

Oruç tutarken, istem dışı olarak sigara dumanına maruz kalmak, orucun geçerliliğini etkilemez. Bu durum, orucun bozulmasına sebep olmaz. Orucun bozulması için, kişinin bilinçli ve isteyerek bir eylemde bulunması gerekmektedir.

Sigara İçmenin Dinimizdeki Hükmü Nedir?

Sigara İçmenin Dinimizdeki Hükmü Nedir?

Son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, sigaranın insan sağlığına olan zararlı etkilerini açıkça göstermiştir. Sigara, ölümcül dahil olmak üzere bir dizi hastalığın nedeni olduğu için, kullanımının hoşgörüyle karşılanması düşünülemez. Açıklamasında bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu, bazı dini bilginlerin sigaranın 'tahrimen/harama yakın mekruh' olduğunu belirttiklerini ifade etmiştir. 

Ayrıca, bugün birçok dini otorite ve fetva kurulu, kişinin kendini riske atmama, kendini öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararları önleme ve sağlığı koruma gibi temel prensipleri göz önünde bulundurarak sigaranın haram olduğu görüşünü savunmakta olduğu belirtilmiş. Bu nedenle, birçok zararlı etkisi olan sigaranın tüketilmesi, bir müslüman için caiz değildir yorumunda bulunulmuştur.

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