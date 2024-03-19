Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?

Oruç, İslam'da önemli bir ibadettir ve kişinin manevi disiplinini artırır. Bu süre zarfında, Müslümanların sadece yemek, içmeye ara vermesi yeterli değildir. Uymaları gereken bazı kurallar da vardır. Bu yüzden sık sık sigara içmenin ya da dumanına maruz kalmanın orucu bozup bozmadığı merak edilir.

İslam dininde oruç tutarken, ağızdan herhangi bir şey almak orucu bozar. Bu nedenle, sigara içmek de orucu bozar. Sigara, içerisindeki nikotin ve diğer maddelerle birlikte ağızdan alındığı göz önünde bulundurulmalıdır. İşte, konuya ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama. 👇