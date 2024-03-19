Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?
Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?
İslam dünyası için en kutsal aylardan olarak kabul edilen, bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Ramazan, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. Oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayında, pek çok Müslüman, orucu bozabilecek durumları araştırmaya başladı. Bu konuda en çok merak edilen sorular arasında 'Sigara içmek orucu bozar mı?' yer alıyor. Peki sigara içmek orucu bozar mı? Sigara dumanı orucu bozar mı?
İşte, detaylar...
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