Kusmak Orucu Bozar mı? Ağız Dolusu Kusunca Oruç Bozulur mu?
Kusmak Orucu Bozar mı? Ağız Dolusu Kusunca Oruç Bozulur mu?
Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla, pek çok kişi oruç ibadetinin detayları hakkında bilgi edinme çabasına girişti. 11 Mart Pazartesi gününden itibaren 30 gün sürecek olan Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken konular da merak ediliyor. Oruç, İslam'ın beş temel şartından biri olup, açlık çekenlerin durumunu anlamak, takva seviyesine ulaşmak ve Allah'ın rızasını elde etmek amacıyla tutulur. Ramazan ayı boyunda dile getirilen konulardan biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. Peki, kusmak orucu bozar mı? Ağız dolusu kusmak orucu geçersiz kılar mı?
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklaması...
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Kusmak Orucu Bozar Mı?
Ağız Dolusu Kusmak Orucu Bozar mı?
Oruçluyken Kusarsam Kaza Orucu Tutmam Gerekir mi?
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