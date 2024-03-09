Kusmak Orucu Bozar mı? Ağız Dolusu Kusunca Oruç Bozulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bir açıklamasında yer alan bilgilerde, 'Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.' ifadesine yer verilmiştir. Bu, oruç tutan bir kişinin kendi iradesiyle ağız dolusu kustuğunda orucunun geçersiz sayılacağı anlamına gelmektedir.

Bu durum, oruç ibadetinin hassasiyetini ve disiplinini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Oruç, sadece belirli saatler arasında yemek yememeyi veya su içmemeyi değil, aynı zamanda kişinin kendi bedenine ve iradesine de hakim olmayı gerektirir. Bu nedenle, kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması, orucun bozulmasına neden olur.