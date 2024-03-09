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Kusmak Orucu Bozar mı? Ağız Dolusu Kusunca Oruç Bozulur mu?

Kusmak Orucu Bozar mı? Ağız Dolusu Kusunca Oruç Bozulur mu?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:05

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla, pek çok kişi oruç ibadetinin detayları hakkında bilgi edinme çabasına girişti. 11 Mart Pazartesi gününden itibaren 30 gün sürecek olan Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken konular da merak ediliyor. Oruç, İslam'ın beş temel şartından biri olup, açlık çekenlerin durumunu anlamak, takva seviyesine ulaşmak ve Allah'ın rızasını elde etmek amacıyla tutulur. Ramazan ayı boyunda dile getirilen konulardan biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. Peki, kusmak orucu bozar mı? Ağız dolusu kusmak orucu geçersiz kılar mı? 

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklaması...

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Kusmak Orucu Bozar Mı?

Kusmak Orucu Bozar Mı?

Bu konuya ilişkin resmi bir bildiri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama mevcut. Açıklamada belirtildiği üzere, oruç tutan bir kişinin istemsiz olarak kusması durumunda, kusmanın miktarı ne olursa olsun, orucunun bozulmayacağı ifade ediliyor. Aynı şekilde, mideden beklenmedik bir şekilde ağza gelip sonra tekrar mideye dönen bir şeyin de orucu bozmayacağı belirtiliyor.

Ağız Dolusu Kusmak Orucu Bozar mı?

Ağız Dolusu Kusmak Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bir açıklamasında yer alan bilgilerde, 'Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.' ifadesine yer verilmiştir. Bu, oruç tutan bir kişinin kendi iradesiyle ağız dolusu kustuğunda orucunun geçersiz sayılacağı anlamına gelmektedir.

Bu durum, oruç ibadetinin hassasiyetini ve disiplinini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Oruç, sadece belirli saatler arasında yemek yememeyi veya su içmemeyi değil, aynı zamanda kişinin kendi bedenine ve iradesine de hakim olmayı gerektirir. Bu nedenle, kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması, orucun bozulmasına neden olur.

Oruçluyken Kusarsam Kaza Orucu Tutmam Gerekir mi?

Oruçluyken Kusarsam Kaza Orucu Tutmam Gerekir mi?

İslami kaynaklara göre, Hz. Muhammed (s.a.s) şöyle buyurmuştur: 'Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.' (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25)

Ayrıca, kusma sonucu orucunun bozulduğunu düşünerek yemeğe ve içmeye devam eden bir kişinin orucu bozulmuş olur. Bu durumda kişiye keffaret gerekmez, ancak orucunu kaza etmesi gerekmektedir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

UYARI: İstemsiz bir şekilde kusan kişiler sağlıkları için bir hekime başvurmalıdır.

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