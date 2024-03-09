Göz Damlası Orucu Bozar mı? Mezheplere Göre Göz Damlası Damlatmak Oruç Bozar mı?
Göz Damlası Orucu Bozar mı? Mezheplere Göre Göz Damlası Damlatmak Oruç Bozar mı?
Müslüman toplumunun dört gözle beklediği, '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayının ilk günü bu yıl 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geldi. Bu tarihten itibaren 30 gün sürecek Ramazan ayı tüm Müslüman alemince büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Bu önemli dönem yaklaşırken, Müslümanlar oruçla ilgili çeşitli konuları araştırmaya başladılar. Kendilerine farz olan oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmeyi hedefleyen Müslümanlar, 'göz damlası orucu bozar mı?' gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Peki, göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Göz damlası oruç bozar ya da sakatlar mı?
İşte bu konuda Diyanet'in açıklaması...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Göz Damlası Damlatmak Orucu Bozar mı?
Oruç Tutarken Göz Damlası Damlatılır mı?
Hanefi Mezhebine Göre Göz Damlası Orucu Bozar mı?
Oruçluyken Göze Damla Damlatmak Kaza Gerektirir mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda