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Göz Damlası Orucu Bozar mı? Mezheplere Göre Göz Damlası Damlatmak Oruç Bozar mı?

Göz Damlası Orucu Bozar mı? Mezheplere Göre Göz Damlası Damlatmak Oruç Bozar mı?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:05

Müslüman toplumunun dört gözle beklediği, '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayının ilk günü bu yıl 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geldi. Bu tarihten itibaren 30 gün sürecek Ramazan ayı tüm Müslüman alemince büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Bu önemli dönem yaklaşırken, Müslümanlar oruçla ilgili çeşitli konuları araştırmaya başladılar. Kendilerine farz olan oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmeyi hedefleyen Müslümanlar, 'göz damlası orucu bozar mı?' gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Peki, göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Göz damlası oruç bozar ya da sakatlar mı? 

İşte bu konuda Diyanet'in açıklaması...

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Göz Damlası Damlatmak Orucu Bozar mı?

Göz Damlası Damlatmak Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, konu hakkında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu görüşlere göre, kullanılan göz damlasının miktarı çok küçüktür (1 mililitrenin 1/20'si yani 50 mikrolitre) ve bu damla göze damlatıldığında bir kısmı göz kırpma hareketi ile dışarı atılırken, bir kısmı da göz ve burun boşluğunu birleştiren kanallar ve mukoza yoluyla vücuda emilir.

Ancak göz damlasının vücuda alınış biçimi ve miktarı, gıda tüketimi anlamına gelmediği için orucu bozmaz.

Oruç Tutarken Göz Damlası Damlatılır mı?

Oruç Tutarken Göz Damlası Damlatılır mı?

Sağlık problemleri dolayısıyla kullanılan göz damlasının orucu bozmayacağı ifade edilmiştir.

Hanefi Mezhebine Göre Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Hanefi Mezhebine Göre Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Hanefi mezhebine göre göz damlası orucu bozmamaktadır. Aynı şekilde Şafii mezhebine göre de göz damlası orucu bozmaz.

Oruçluyken Göze Damla Damlatmak Kaza Gerektirir mi?

Oruçluyken Göze Damla Damlatmak Kaza Gerektirir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve uzman görüşlerine dayanarak, göz damlalarının orucu bozmadığına dair bir sonuca varılmıştır. Göz damlası kullanımı, orucu bozan bir eylem olarak kabul edilmediği için oruçlu bir kişi göz damlası kullandığında kaza yapma gereği duymamaktadır. 

Bu bilgi, oruç tutan kişilerin göz sağlığına dikkat etmelerini ve gerektiğinde göz damlası kullanmalarını mümkün kılar.

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