Göz Damlası Orucu Bozar mı? Mezheplere Göre Göz Damlası Damlatmak Oruç Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, konu hakkında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu görüşlere göre, kullanılan göz damlasının miktarı çok küçüktür (1 mililitrenin 1/20'si yani 50 mikrolitre) ve bu damla göze damlatıldığında bir kısmı göz kırpma hareketi ile dışarı atılırken, bir kısmı da göz ve burun boşluğunu birleştiren kanallar ve mukoza yoluyla vücuda emilir.

Ancak göz damlasının vücuda alınış biçimi ve miktarı, gıda tüketimi anlamına gelmediği için orucu bozmaz.