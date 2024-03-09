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Oruçluyken Kan Vermek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Kan Tahlili Yaptırmak ya da Kan Almak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Kan Vermek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Kan Tahlili Yaptırmak ya da Kan Almak Orucu Bozar mı?

Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:05

Müslümanlar için kutsal bir zaman dilimi olan Ramazan ayı, oruç ibadetinin yerine getirildiği bir dönemdir. Bu dönemde, oruç tutanlar, orucun ne gibi durumlarda bozulduğunu merak ederler ve bu konuda bilgi arayışına girerler. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ibadeti, Ramazan ayında en fazla önem kazanır ve bu dönemde oruç tutmak farz kabul edilir. Bu sebeple, Müslümanlar Ramazan ayı boyunca orucu eksiksiz bir şekilde tutmaya çalışırlar. Ramazan ayının cennet kapılarının açıldığı bir zaman olduğuna inanılır ve bu dönemde ibadetlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi büyük önem taşır. Dolayısıyla orucu bozan durumlar hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Peki, oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Oruç tutarken kan vermek mümkün müdür? Oruçlu bir kişiye kan verilir mi? 

İşte, bu konuda merak edilenler:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oruçluyken Kan Alını mı ya da Kan Verilir mi?

Oruçluyken Kan Alını mı ya da Kan Verilir mi?

İslamiyet'in şartlarından biri olan oruç ibadeti için imsak vaktinde niyet edilir ve iftar vaktine kadar hiçbir şey yiyip içilmez. Ancak Müslümanların, oruç ibadeti sırasında gün boyu dikkat etmesi gereken başka kurallar da vardır. 

Oruçluyken, öncelikle salih kimse olmak gerekmektedir. Müslümanlar ibadetlerini sakatlamamak için yalan söylememek, kötülük yapmamak gibi önemli konularda uyarılmıştır. İbadetlerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, sağlık sorunları nedeniyle kan vermek veya vücutlarına kan almak zorunda kalırlarsa oruçlarının bozulup bozulmayacağını da merak etmektedir. Konu ile ilgili açıklama ise Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılmıştır. 👇

Oruçluyken Kan Verilir mi? Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Kan Verilir mi? Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Oruç tutarken kan vermenin orucu bozup bozmayacağına dair iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşler, Hz. Peygamber'in (S.A.S.) hayatından alınan iki farklı hadiseye dayanmaktadır.

  • Birinci hadiseye göre, Hz. Peygamber'in (s.a.s.), 'Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.' dediği belirtilmiştir. (Ebu Davud, Savm, 28) Bu rivayetin meali, tedavi amaçlı kan alınan ve kan aldıran kişinin orucunun bozulacağıdır.

  • İkinci hadise ise, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) oruçlu olduğu bir durumda hacamat yaptırdığına dairdir. (Buhari, Savm, 32; Ebu Davud, Savm, 29)

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin vardığı ortak kanı ve Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre: 

'Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz.' (İbn Kudame, elMuğni, IV, 5052)

Oruçluyken Kan Almak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Kan Almak Orucu Bozar mı?

Oruçlu bir kişinin kan vermesi, beslenme ve gıda tüketme kapsamına girdiği için orucunu bozar.

Oruçluyken Tahlil İçin Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Tahlil İçin Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Oruçlu bir kişinin tahlil amacıyla kan vermesi, orucun geçerliliğini etkilemez. Oruçlu olduğunuz bir durumda kan testi için kan vermek, orucunuzu bozmayacaktır. Bunun nedeni, bu eylemin vücuda herhangi bir besin ya da gıda maddesi almayı içermemesidir. Dolayısıyla, orucu bozacak eylemler arasında bu durum yer almaz. Bu bilgiye dayanarak, oruç tutan bir kişi, sağlıkla ilgili gereklilikler doğrultusunda kan testi yaptırabilir ve bu durum orucunun geçerliliğini etkilemeyecektir. 

UYARI: Bu konunun sağlık açısından boyutlarını en doğru şekilde ele alması ve tarafınıza gereken bilgiyi vermesi için lütfen bir hekime başvurunuz!

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