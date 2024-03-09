Oruçluyken Kan Vermek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Kan Tahlili Yaptırmak ya da Kan Almak Orucu Bozar mı?

İslamiyet'in şartlarından biri olan oruç ibadeti için imsak vaktinde niyet edilir ve iftar vaktine kadar hiçbir şey yiyip içilmez. Ancak Müslümanların, oruç ibadeti sırasında gün boyu dikkat etmesi gereken başka kurallar da vardır.

Oruçluyken, öncelikle salih kimse olmak gerekmektedir. Müslümanlar ibadetlerini sakatlamamak için yalan söylememek, kötülük yapmamak gibi önemli konularda uyarılmıştır. İbadetlerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, sağlık sorunları nedeniyle kan vermek veya vücutlarına kan almak zorunda kalırlarsa oruçlarının bozulup bozulmayacağını da merak etmektedir. Konu ile ilgili açıklama ise Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılmıştır. 👇