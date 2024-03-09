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Öpüşmek Orucu Bozar mı? Eşlerin Birbirini Dudaktan veya Yanaktan Öpmesi Orucu Bozar mı?

Öpüşmek Orucu Bozar mı? Eşlerin Birbirini Dudaktan veya Yanaktan Öpmesi Orucu Bozar mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:06

On bir ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayı, İslam alemi için en değerli aylardan biridir. Bu ayda gerçekleştirilen oruç ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biri olup, pek çok hadis-i şerifte de yer almaktadır. Oruç tutarken yalnızca yemek yememek ve su içmemek yeterli değildir; aynı zamanda ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmek ve nefsi terbiye etmek de gereklidir. Oruç tutarken uyulması gereken kurallar ve orucun hangi durumlarda bozulduğu konusunda bilgi sahibi olmak, Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu noktada, özellikle 'Öpüşmek orucu bozar mı?' ve 'Dudaktan veya yanaktan öpmek orucu bozar mı, sakatlar mı?' gibi sorulara yanıt aranır.

Aşağıda, bu konulara dair detayları bulabilirsiniz:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oruçluyken Öpüşmek Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Öpüşmek Orucu Bozar mı?

Oruç, Müslümanların en önemli ibadetlerinden biridir ve imsak vaktinde niyetle başlar. İftar vaktine kadar her türlü yiyecek ve içecekten uzak durulur. Ancak oruç sadece bu fiziksel çekimden ibaret değildir; aynı zamanda gün boyunca kötü davranışlardan kaçınmak ve nefsine hükmetmek anlamına da gelir.

Müslümanlar, oruç tutarken yalan söylemek, kötülük yapmak ve günah işlemek gibi ibadetlerini bozabilecek eylemlerden kaçınmaları konusunda hadisler aracılığıyla uyarılmışlardır. Bu noktada, oruçlu bir kişinin eşini öpmenin orucu bozup bozmayacağı konusu sıklıkla gündeme gelir.

Bu konuda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama bulunmaktadır. İşte o açıklama 👇

Öpüşmek Orucu Bozar mı ya da Orucu Sakatlar mı?

Öpüşmek Orucu Bozar mı ya da Orucu Sakatlar mı?

Oruç tutan bireylerin, oruçlarını bozabilecek durum ve eylemlerden kaçınmaları, kişisel arzularını kontrol altında tutmaları ve günah ile kötülükten uzaklaşmaları gerektiği bilinmektedir. Cinsel dürtüler ve arzular da oruç süresince kaçınılması gereken durumlar arasında bulunur.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, eşlerin birbirine olan sevgi ve yakınlığını ifade etmek amacıyla birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarının, eğer bu eylemler cinsel arzu ve dürtüleri harekete geçirmezse, orucu bozmayacağı belirtilmiştir. İlgili açıklama şu şekildedir:

'Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir.' (Merğınanı, elHidaye, II, 256)

Dudaktan Öpmek Orucu Bozar mı?

Dudaktan Öpmek Orucu Bozar mı?

Oruç tutarken eşlerin birbirlerine sarılması ve öpüşmesi, orucun geçerliliğini etkilemez. Ancak, dudaktan öpüşme durumu orucu bozabilecek bir eylem olarak kabul edilir. Bunun nedeni, dudaktan öpüşmenin genellikle cinsel arzu uyandırabilen bir eylem olmasıdır.

Bu konuda, İslam hukukunun önemli eserlerinden biri olan el-Hidaye'nin II. cildindeki 256. sayfada da açıklama yapılmıştır. Bu eserde, eşlerin birbirlerini yanaktan öpüşmeleri veya sarılmalarının orucu bozmayacağı belirtilir. Ancak, dudaktan öpüşme durumunda cinsel istek oluşabileceği ve bu durumun orucu bozabileceği ifade edilir. Bu durumda kişinin sadece kaza orucu değil, aynı zamanda kefaret orucu tutması gerektiği belirtilir.

Yanaktan Öpmek Orucu Bozar mı?

Yanaktan Öpmek Orucu Bozar mı?

Oruç tutan bireylerin, eşleriyle olan fiziksel temaslarından dolayı oruçlarının geçerliliği konusunda endişe duydukları sıkça görülmektedir. Bu konuda en çok merak edilenlerden biri de eşlerin birbirlerini öpüp öpemeyeceği ve bu durumun orucu bozup bozmayacağıdır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama mevcuttur ve bu açıklamaya göre 'eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruç bozulmaz.'

Evlilik içerisinde eşler arasında öpüşmek oldukça doğal ve olağan bir durumdur. Ancak burada önemli olan nokta, bu durumun aşırıya kaçmaması ve özellikle oruçlu olduğu dönemlerde şehvet uyandırmamasıdır. Şefkat uyandırmayan sevgi dolu bir şekilde eşinizi öpmeniz veya sarılmanız orucunuzu bozmayacaktır. Bu nedenle oruçlu olduğunuz dönemlerde eşinizle olan fiziksel temaslarınız konusunda endişe duymanıza gerek yoktur. Ancak bu durumun aşırıya kaçmaması ve şehvet uyandırmaması gerektiğini unutmamak da önemlidir.

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