Öpüşmek Orucu Bozar mı? Eşlerin Birbirini Dudaktan veya Yanaktan Öpmesi Orucu Bozar mı?

Oruç, Müslümanların en önemli ibadetlerinden biridir ve imsak vaktinde niyetle başlar. İftar vaktine kadar her türlü yiyecek ve içecekten uzak durulur. Ancak oruç sadece bu fiziksel çekimden ibaret değildir; aynı zamanda gün boyunca kötü davranışlardan kaçınmak ve nefsine hükmetmek anlamına da gelir.

Müslümanlar, oruç tutarken yalan söylemek, kötülük yapmak ve günah işlemek gibi ibadetlerini bozabilecek eylemlerden kaçınmaları konusunda hadisler aracılığıyla uyarılmışlardır. Bu noktada, oruçlu bir kişinin eşini öpmenin orucu bozup bozmayacağı konusu sıklıkla gündeme gelir.

Bu konuda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama bulunmaktadır. İşte o açıklama 👇