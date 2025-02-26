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Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur mu? Oruçluyken Regl (Adet) Olan Kadın Ne Yapmalı, Kaza Orucu Tutulmalı mı?

Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur mu? Oruçluyken Regl (Adet) Olan Kadın Ne Yapmalı, Kaza Orucu Tutulmalı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 16:44

Ramazan, İslam inancında cennetin kapılarının ardına kadar açıldığı ve orucun farz kılındığı mübarek bir aydır. Bu ay oruç tutmak, hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere, 'insanı kötülüklerden korur.' Derin anlamlar taşıyan oruç ibadetini yerine getirirken ise dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Özellikle de orucun hangi durumlarda bozulduğunu bilmek önemlidir. Oruç tutarken regl dönemine giren kadınların orucunun bozulup bozulmadığı ise tartışılan konular arasındadır. Peki oruçluyken adet (regl) olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken regl olunca ne yapmak gerekir? 

İşte Diyanet açıklaması...

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Reglken (Adetliyken) Oruç Tutulur mu?

Reglken (Adetliyken) Oruç Tutulur mu?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun belirttiği üzere, kadınların adet dönemlerinde namaz ve oruç ibadetlerini yerine getirmeleri uygun görülmemektedir. 

Fakat bu durumda kadınların oruçluyken regl olmaları durumunda ne yapmalarının gerektiği ve adet dönemlerinin hangi gününde oruç tutmaya başlayabilecekleri merak edilmektedir.

Oruçluyken Adet (Regl) Olursam Orucum Bozulur mu?

Oruçluyken Adet (Regl) Olursam Orucum Bozulur mu?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan açıklamaya göre, bir kadın oruçluyken regl olursa, orucu bozulur. 

Yani adet döngüsü içerisinde oruç tutmayı planlayan bir kadının, eğer o gün adet kanaması başlarsa, orucunun geçersiz sayılacağı belirtilmiştir.

Oruçluyken Adet (Regl) Olununca Ne Yapılmalı?

Oruçluyken Adet (Regl) Olununca Ne Yapılmalı?

Bir kadın, oruçlu olduğu bir durumda adet görmeye başladığında, orucunu kesmek zorundadır. Bu durumda olan orucu, daha sonraki bir tarihte kaza etmelidir.

Genel kabul gören bir yanılgıya rağmen, adet görmeye başladığında iftar vaktine kadar oruçlu gibi davranmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu yüzden, bir kadın adet gördüğünde orucunu kesmeli ve sadece Ramazan ayının özel hassasiyeti nedeniyle, başkalarının yanında yemek yeme ve içme konusunda dikkatli olmalıdır. Bu, orucun ruhaniyetini korumaya yardımcı olurken aynı zamanda yemek yemeğe devam etmek kadının sağlığını da gözetir.

Oruçluyken Adet (Regl) Olununca Oruç Kaza Edilmeli midir? Kefaret Orucu mu Tutulmalı?

Oruçluyken Adet (Regl) Olununca Oruç Kaza Edilmeli midir? Kefaret Orucu mu Tutulmalı?

Oruçluyken regl olan kişinin orucu hükmen bozulduğu için kişi Ramazan sonrasında bir ara kaza orucu tutmalıdır. Bu süreçte kefaret orucundan söz edilmemektedir.

Adetin Son Günü Oruç Tutulur mu? Adetin Kaçıncı Günü Oruç Tutulur?

Adetin Son Günü Oruç Tutulur mu? Adetin Kaçıncı Günü Oruç Tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklamada, her kadının adet döngüsünün ve regl süresinin aynı olmayışına değiniliyor. Bu kapsamda genellikle 3 ila 10 gün süren regl döneminde kanama bitene kadar oruç tutulmaması gerekiyor. Fakat kişinin normal adet gününden sonra kanama devam ederse, bu süreç 10 güne tamamlanıncaya kadar regl olarak kabul ediliyor. 10 günden sonrası ise özür kabul edildiği için kadınların oruç tutması mümkün oluyor.

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Akıntı (Lekelenme) Orucu Bozar mı?

Akıntı (Lekelenme) Orucu Bozar mı?

Adet döngüsünün başlangıç aşamasında görülen lekelenme veya akıntı, adet kanaması olarak kabul edilir. Akıntının başladığı ilk günden itibaren adetin sona erdiği güne kadar kadınların namaz kılmaları ve oruç tutmaları uygun görülmüyor. 

Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir: 10 günü aşan süre boyunca devam eden akıntılar, adet kanaması olarak değil, 'özür kanı' olarak tanımlanıyor. Bu durumda olan kişilere, bazı kaynaklarda 'özür sahibi' olarak atıfta bulunulur ve bu kişilerin abdest alarak ibadetlerini yerine getirebilecekleri belirtiliyor. (Mevsılî, elİhtiyar, I, 99)

UYARI: Adet dönemi öncesinde veya sonrasında akıntısı (lekelenmesi) süren kadınların sağlık uzmanına veya uzman bir hekime başvurarak kontrol yaptırmaları tavsiye edilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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