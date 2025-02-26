Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur mu? Oruçluyken Regl (Adet) Olan Kadın Ne Yapmalı, Kaza Orucu Tutulmalı mı?
Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur mu? Oruçluyken Regl (Adet) Olan Kadın Ne Yapmalı, Kaza Orucu Tutulmalı mı?
Ramazan, İslam inancında cennetin kapılarının ardına kadar açıldığı ve orucun farz kılındığı mübarek bir aydır. Bu ay oruç tutmak, hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere, 'insanı kötülüklerden korur.' Derin anlamlar taşıyan oruç ibadetini yerine getirirken ise dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Özellikle de orucun hangi durumlarda bozulduğunu bilmek önemlidir. Oruç tutarken regl dönemine giren kadınların orucunun bozulup bozulmadığı ise tartışılan konular arasındadır. Peki oruçluyken adet (regl) olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken regl olunca ne yapmak gerekir?
İşte Diyanet açıklaması...
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Reglken (Adetliyken) Oruç Tutulur mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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