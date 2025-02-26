Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur mu? Oruçluyken Regl (Adet) Olan Kadın Ne Yapmalı, Kaza Orucu Tutulmalı mı?

Bir kadın, oruçlu olduğu bir durumda adet görmeye başladığında, orucunu kesmek zorundadır. Bu durumda olan orucu, daha sonraki bir tarihte kaza etmelidir.

Genel kabul gören bir yanılgıya rağmen, adet görmeye başladığında iftar vaktine kadar oruçlu gibi davranmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu yüzden, bir kadın adet gördüğünde orucunu kesmeli ve sadece Ramazan ayının özel hassasiyeti nedeniyle, başkalarının yanında yemek yeme ve içme konusunda dikkatli olmalıdır. Bu, orucun ruhaniyetini korumaya yardımcı olurken aynı zamanda yemek yemeğe devam etmek kadının sağlığını da gözetir.