Çocuk Felci Geçirmiş: Edip Akbayram'ın Hastalıklarla, Yasaklarla Dolu Pek Bilinmeyen Hayat Hikayesi
Çocuk Felci Geçirmiş: Edip Akbayram'ın Hastalıklarla, Yasaklarla Dolu Pek Bilinmeyen Hayat Hikayesi
Sanat hayatına sayısız ödül ve unutulmaz eser sığdıran Edip Akbayram, hayatı boyunca büyük zorluklarla mücadele etti. Henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi, müziğe olan tutkusuna rağmen diş hekimi olması beklenirken o direndi ve sanat yolunu seçti. Yasaklarla, sansürle karşılaştı.
Anadolu pop müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Akbayram, 52 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Ancak geride dilden dile dolaşan eserleri ve hafızalardan silinmeyecek bir sanat mirası bıraktı.
Gelin zorluklarla dolu hayatına birlikte bakalım.
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Biz onu ‘Aldırma Gönül’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Deniz Üstü Köpürür’ gibi efsaneleşen şarkılarıyla tanıyoruz.
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Onun sanat yolculuğu hiç kolay olmadı.
1950 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi.
Müzik kariyerinde ilk ciddi adımını “Siyah Örümcekler” adlı grubuyla attı.
Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı.
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Aşık Veysel’in ‘Kükredi Çimenler’ eserini seslendirerek birinci oldu ve bu zafer onun müzik kariyerinde dev bir kapıyı araladı.
1981-1988 yılları arasında eserlerinin TRT’de çalınması yasaklandı.
90’lı yıllarda Güzel Günler Göreceğiz, Yıllar, Dün ve Bugün, İlk Günkü Gibi albümlerini çıkardı.
Edip Akbayram, hayatı boyunca sadece tek bir kez evlendi.
İstanbul’da yaşamak için Moda’yı seçti ve burayı “Benim cennetim” olarak tanımladı.
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Ömrü boyunca sayısız ödül aldı ama bazı ödülleri reddetmesiyle de gündeme geldi.
Hayat dolu, ilkelerinden ödün vermeyen, müziğe ve halkına gönülden bağlı bir sanatçı olarak yaşamını sürdüren Edip Akbayram 75 yaşında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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