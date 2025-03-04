Çocuk Felci Geçirmiş: Edip Akbayram'ın Hastalıklarla, Yasaklarla Dolu Pek Bilinmeyen Hayat Hikayesi

Sanat hayatına sayısız ödül ve unutulmaz eser sığdıran Edip Akbayram, hayatı boyunca büyük zorluklarla mücadele etti. Henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi, müziğe olan tutkusuna rağmen diş hekimi olması beklenirken o direndi ve sanat yolunu seçti. Yasaklarla, sansürle karşılaştı.

Anadolu pop müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Akbayram, 52 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Ancak geride dilden dile dolaşan eserleri ve hafızalardan silinmeyecek bir sanat mirası bıraktı.

Gelin zorluklarla dolu hayatına birlikte bakalım.