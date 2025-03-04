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Çocuk Felci Geçirmiş: Edip Akbayram'ın Hastalıklarla, Yasaklarla Dolu Pek Bilinmeyen Hayat Hikayesi

Çocuk Felci Geçirmiş: Edip Akbayram'ın Hastalıklarla, Yasaklarla Dolu Pek Bilinmeyen Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 17:47

Sanat hayatına sayısız ödül ve unutulmaz eser sığdıran Edip Akbayram, hayatı boyunca büyük zorluklarla mücadele etti. Henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi, müziğe olan tutkusuna rağmen diş hekimi olması beklenirken o direndi ve sanat yolunu seçti. Yasaklarla, sansürle karşılaştı. 

Anadolu pop müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Akbayram, 52 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Ancak geride dilden dile dolaşan eserleri ve hafızalardan silinmeyecek bir sanat mirası bıraktı. 

Gelin zorluklarla dolu hayatına birlikte bakalım.

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Biz onu ‘Aldırma Gönül’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Deniz Üstü Köpürür’ gibi efsaneleşen şarkılarıyla tanıyoruz.

Biz onu ‘Aldırma Gönül’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Deniz Üstü Köpürür’ gibi efsaneleşen şarkılarıyla tanıyoruz.

Sesinin gücü, yorumundaki derinlik ve Anadolu’nun en güzel ezgilerini modern tınılarla buluşturmasıyla her kuşağın hafızasına kazındı. Ama ya hayatı?

Onun sanat yolculuğu hiç kolay olmadı.

Onun sanat yolculuğu hiç kolay olmadı.

Edip Akbayram yalnızca şarkılarıyla değil, mücadeleleriyle de bir efsaneydi. Müziğe tutkuyla bağlıydı ancak karşısına çıkan engeller onu yıldırmadı. Sansürlerle, yasaklarla, engellemelerle savaştı.

1950 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi.

1950 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi.

Sağlık sorunlarıyla dolu bir çocukluk geçirdi ama müzik hep onun en büyük sığınağı oldu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı, düğün salonlarında sahne aldı. Haftalık harçlıklarını biriktirerek sevdiği sanatçıların konserlerine gidiyor sonra eve döndüğünde aynanın karşısına geçip onları taklit ediyordu.

Müzik kariyerinde ilk ciddi adımını “Siyah Örümcekler” adlı grubuyla attı.

Müzik kariyerinde ilk ciddi adımını “Siyah Örümcekler” adlı grubuyla attı.

İlk plağı “Kendim Ettim Kendim Buldum” büyük ses getirdi. Ancak bu onun için sadece bir başlangıçtı. Gaziantep’ten Adana’ya, oradan İstanbul’a uzanan bir müzik yolculuğu onu bambaşka bir noktaya taşıyacaktı.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı.

Ancak o akademik kariyerin değil, müziğin peşinden gitmeye karar verdi. Ve belki de hayatının en büyük dönüm noktası 1971 yılında katıldığı Altın Mikrofon Yarışması oldu.

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Aşık Veysel’in ‘Kükredi Çimenler’ eserini seslendirerek birinci oldu ve bu zafer onun müzik kariyerinde dev bir kapıyı araladı.

Aşık Veysel’in ‘Kükredi Çimenler’ eserini seslendirerek birinci oldu ve bu zafer onun müzik kariyerinde dev bir kapıyı araladı.

Altın Mikrofon yarışmasının ardından art arda plaklar çıkarmaya başladı. ‘Kara Kuzu’, ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Garip’ gibi eserleriyle adını duyurdu. Ancak 1980’li yıllar onun için yalnızca müzikle değil aynı zamanda zorluklarla doluydu.

1981-1988 yılları arasında eserlerinin TRT’de çalınması yasaklandı.

1981-1988 yılları arasında eserlerinin TRT’de çalınması yasaklandı.

Ama o yılmadı, müzik yapmaya devam etti. 1994’te çıkardığı ‘Türküler Yanmaz’ albümüyle unutulmaz bir dönüş yaptı ve bu albümünü Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenlere ithaf etti.

90’lı yıllarda Güzel Günler Göreceğiz, Yıllar, Dün ve Bugün, İlk Günkü Gibi albümlerini çıkardı.

90’lı yıllarda Güzel Günler Göreceğiz, Yıllar, Dün ve Bugün, İlk Günkü Gibi albümlerini çıkardı.

2000’lerde de üretmeye devam eden Akbayram, son albümü ‘Mayıs’ı 2012 yılında çıkardı.

Edip Akbayram, hayatı boyunca sadece tek bir kez evlendi.

Edip Akbayram, hayatı boyunca sadece tek bir kez evlendi.

1979 yılında Ayten Akbayram ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Türkü ve Ozan adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ömrü boyunca aile değerlerine bağlı, sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.

İstanbul’da yaşamak için Moda’yı seçti ve burayı “Benim cennetim” olarak tanımladı.

İstanbul’da yaşamak için Moda’yı seçti ve burayı “Benim cennetim” olarak tanımladı.

“Moda, benim cumhuriyetim. Burada nefes alıyorum” diyerek semtine olan bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Yazları ise Nevşehir’in Avanos ilçesinde geçirdi.

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Ömrü boyunca sayısız ödül aldı ama bazı ödülleri reddetmesiyle de gündeme geldi.

Ömrü boyunca sayısız ödül aldı ama bazı ödülleri reddetmesiyle de gündeme geldi.

2000 yılında FETÖ’nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın verdiği ödülü kabul etmedi. Amerika’dan gelen konser tekliflerini de “Amerika faşist bir ülke, orada konser vermem” diyerek geri çevirdi.

Hayat dolu, ilkelerinden ödün vermeyen, müziğe ve halkına gönülden bağlı bir sanatçı olarak yaşamını sürdüren Edip Akbayram 75 yaşında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hayat dolu, ilkelerinden ödün vermeyen, müziğe ve halkına gönülden bağlı bir sanatçı olarak yaşamını sürdüren Edip Akbayram 75 yaşında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü ama 52 gün süren zorlu mücadelenin ardından hayata gözlerini yumdu. Onun ardından sanat camiası ve hayranları büyük bir yas yaşadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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