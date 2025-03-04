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İsrail Savunma Kuvvetleri, X’te Türkçe Hesap Açtı: İlk Paylaşım Ordu Sözcüsünün Türkçe Konuşması Oldu

İsrail Savunma Kuvvetleri, X’te Türkçe Hesap Açtı: İlk Paylaşım Ordu Sözcüsünün Türkçe Konuşması Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2025 - 00:50

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X’te Türkçe hesap açtı. ‘Gri onay işareti’ne sahip hesabın ilk paylaşımı Türkçe bir video oldu. 

Videoda Ordu Sözcüsü Arye Sharuz Shalicar'ın Türkçe konuşmasına yer verildi. Video “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır” mesajıyla paylaşıldı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) X’e (eski adıyla Twitter) Türkçe giriş yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) X’e (eski adıyla Twitter) Türkçe giriş yaptı.

IDF, X’te ve Telegram’da Türkçe hesap açtı. Pek çok kullanıcı hesabın gerçek olup olmadığını sorguladı.

Hesabın gri onaylı olduğu görüldü.

Hesabın gri onaylı olduğu görüldü.

'@TurkishIDF’ isimli hesabın ‘Gri onaylı’ olduğu da “Sahte hesap mı?” sorularına yanıt olacak cinsten. Çünkü X’te hesap isminin yanında bulunan ‘gri tik’ o hesabın onaylı olduğu anlamına geliyor. ‘Gri tik’in ne olduğuna dair X’te şu ifadeler yer alıyor:

“Bu hesap, bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğu için onaylı.”

Hesaptan ilk paylaşım: Türkçe konuşan Ordu Sözcüsü.

Ordu Sözcüsü Arye Sharuz Shalicar'ın Türkçe konuştuğu videoda şu ifadeler yer aldı 👇

Hesabın kapak fotoğrafında dikkat çeken detay.

Hesabın kapak fotoğrafında dikkat çeken detay.

Kapak fotoğrafı dikkat çekti. Kapakta İsrail askerlerinin Türkiye ve İsrail bayrağına selam durduğu bir görüntü yer aldı.

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Videoda konuşan Arye Sharuz Shalicar kimdir?

Videoda konuşan Arye Sharuz Shalicar kimdir?

Şimdilerde IDF sözcüsü olan Arye Sharuz Shalicar’ın aslında gençlik sabıkası oldukça kabarık.  

Shalicar, İranlı anne babanın çocuğu olarak Almanya’nın başkenti Berlin’in bir banliyösünde doğdu ve büyüdü. Alman doğumlu İranlı Yahudi Shalicar, gençlik döneminde grafiti sanatıyla ilgilendi. Shalicar’ın gençlik zamanlarında çete üyesi olduğu; uyuşturucu ve hırsızlıktan suçu bulunduğu iddia ediliyor.

Hesaba ve yapılan Türkçe sözlü paylaşıma yorum yağdı. Tepki gösterenler de vardı, hesabı destekleyenler de 👇

Hesaba ve yapılan Türkçe sözlü paylaşıma yorum yağdı. Tepki gösterenler de vardı, hesabı destekleyenler de 👇
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'İsrail ordusu bugün aniden Türkçe dil hesabı açmaya karar verdi.'

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'İsrail ordusu Türkçe dilinde X hesabını açmış. Geçtiğimiz sene Israel'in kendini Türkçe dilinde Türkiye'ye yönelik içerikle anlatması gerektiğini belirtmiştim. O zaman bunun gerekli olmadığı söylenmiş ve Türkiye göz ardı edilmişti. Demek ki artık Türkiye göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaşmış.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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