İsrail Savunma Kuvvetleri, X’te Türkçe Hesap Açtı: İlk Paylaşım Ordu Sözcüsünün Türkçe Konuşması Oldu

'@TurkishIDF’ isimli hesabın ‘Gri onaylı’ olduğu da “Sahte hesap mı?” sorularına yanıt olacak cinsten. Çünkü X’te hesap isminin yanında bulunan ‘gri tik’ o hesabın onaylı olduğu anlamına geliyor. ‘Gri tik’in ne olduğuna dair X’te şu ifadeler yer alıyor:

“Bu hesap, bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğu için onaylı.”