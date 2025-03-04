İsrail Savunma Kuvvetleri, X’te Türkçe Hesap Açtı: İlk Paylaşım Ordu Sözcüsünün Türkçe Konuşması Oldu
İsrail Savunma Kuvvetleri, X’te Türkçe Hesap Açtı: İlk Paylaşım Ordu Sözcüsünün Türkçe Konuşması Oldu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X’te Türkçe hesap açtı. ‘Gri onay işareti’ne sahip hesabın ilk paylaşımı Türkçe bir video oldu.
Videoda Ordu Sözcüsü Arye Sharuz Shalicar'ın Türkçe konuşmasına yer verildi. Video “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır” mesajıyla paylaşıldı.
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) X’e (eski adıyla Twitter) Türkçe giriş yaptı.
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Hesabın gri onaylı olduğu görüldü.
Ordu Sözcüsü Arye Sharuz Shalicar'ın Türkçe konuştuğu videoda şu ifadeler yer aldı 👇
Hesabın kapak fotoğrafında dikkat çeken detay.
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Videoda konuşan Arye Sharuz Shalicar kimdir?
Hesaba ve yapılan Türkçe sözlü paylaşıma yorum yağdı. Tepki gösterenler de vardı, hesabı destekleyenler de 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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