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İsrail'le Ticaret Yapıldığına Dair Paylaşımlarıya Bilinen Gazeteci Metin Cihan'a Erişim Engeli Geldi

İsrail'le Ticaret Yapıldığına Dair Paylaşımlarıya Bilinen Gazeteci Metin Cihan'a Erişim Engeli Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 23:43

Gazeteci Metin Cihan özellikle X platformunda oldukça tanınan bir isim. Rabia Naz cinayetinin karartılmaması için hayli çaba sarf eden Metin Cihan geniş kitlelerce ilk olarak o zaman tanınmıştı. Son dönemlerde ise Türkiye'nin İsrail'le olan ticaretine dair yaptığı paylaşımlarla biliniyor. Cihan, Türkiye'nin aksi yönde açıklamalarına rağmen İsrail'le ticarete tam gaz devam ettiği iddiasıyla paylaşımlar yapıyor. Bugün ise Metin Cihan'la ilgili yeni bir süreç yaşandı.

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Rabia Naz cinayetinde sorumluluların yargılanması için gazeteci olarak büyük bir çaba sarf eden Metin Cihan bugünlerde İsrail'le ticaret konusunu gündeme taşıyor.

Rabia Naz cinayetinde sorumluluların yargılanması için gazeteci olarak büyük bir çaba sarf eden Metin Cihan bugünlerde İsrail'le ticaret konusunu gündeme taşıyor.

Metin Cihan, AKP'nin iddialarının aksine İsrail'le ticareti kesmediği ve halen Türkiye'deki limanlardan İsrail'e gemilerin gönderildiğini iddia etmişti.

Metin Cihan, AKP'nin iddialarının aksine İsrail'le ticareti kesmediği ve halen Türkiye'deki limanlardan İsrail'e gemilerin gönderildiğini iddia etmişti.

Gazeteci Metin Cihan’ın X hesabına Cumartesi günü itibarıyla Türkiye’den erişim engellendi. Mahkeme, erişim engeli kararının “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” amacıyla alındığını belirtti.

Gazeteci Metin Cihan’ın X hesabına Cumartesi günü itibarıyla Türkiye’den erişim engellendi. Mahkeme, erişim engeli kararının “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” amacıyla alındığını belirtti.

Sosyal medyada bu engellemeye karşı tepkiler yükselirken İsrail'le ticaretin devam ettiği iddiaları ise bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada bu engellemeye karşı tepkiler yükselirken İsrail'le ticaretin devam ettiği iddiaları ise bir kez daha konuşulmaya başlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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