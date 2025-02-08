İsrail'le Ticaret Yapıldığına Dair Paylaşımlarıya Bilinen Gazeteci Metin Cihan'a Erişim Engeli Geldi

Gazeteci Metin Cihan özellikle X platformunda oldukça tanınan bir isim. Rabia Naz cinayetinin karartılmaması için hayli çaba sarf eden Metin Cihan geniş kitlelerce ilk olarak o zaman tanınmıştı. Son dönemlerde ise Türkiye'nin İsrail'le olan ticaretine dair yaptığı paylaşımlarla biliniyor. Cihan, Türkiye'nin aksi yönde açıklamalarına rağmen İsrail'le ticarete tam gaz devam ettiği iddiasıyla paylaşımlar yapıyor. Bugün ise Metin Cihan'la ilgili yeni bir süreç yaşandı.