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Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Tüm İfadeler Turizm Bakanlığını Gösteriyor" Dedi

Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Tüm İfadeler Turizm Bakanlığını Gösteriyor" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 20:38

Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin acı bir şekilde ölümüne şahit olduk. Sorumlular birbirini suçlarken soruşturmanın Turizm Bakanlığı ayağı ise hep eksik bırakılmış görünüyor. Son olarak İl Özel İdare'ye uzanan süreçte tutuklama sayıları da arttı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bugün sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Özcan, 'Hani ucu nereye giderse gitsin demiştiniz' dedi.

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Kartalkaya'da zincirleme ihmaller 78 canımızı aramızdan aldı ve ülkemize tarifi mümkün olmayan acılar yaşattı.

Kartalkaya'da zincirleme ihmaller 78 canımızı aramızdan aldı ve ülkemize tarifi mümkün olmayan acılar yaşattı.

Sorumluluğu bulunanlar ise başkalarını suçlama yarışına girdi adeta. Ancak henüz Turizm Bakanlığı'nın bu soruşturmada net olarak soruşturulmadığına inanılıyor.

Sorumluluğu bulunanlar ise başkalarını suçlama yarışına girdi adeta. Ancak henüz Turizm Bakanlığı'nın bu soruşturmada net olarak soruşturulmadığına inanılıyor.

Tanju Özcan bugün sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Tunç'a seslenerek "Hani ucu nereye giderse gitsin demiştiniz" diyerek isyan etti.

Tanju Özcan bugün sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Tunç'a seslenerek "Hani ucu nereye giderse gitsin demiştiniz" diyerek isyan etti.

Özcan, otel sahibi, çalışanları, bürokrat ve tanıkların ifadelerine atıf yaparak "Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi’ni suçlamıyor." dedi.

Özcan, otel sahibi, çalışanları, bürokrat ve tanıkların ifadelerine atıf yaparak "Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi’ni suçlamıyor." dedi.

Özcan paylaşımında "Tüm şüpheli ve tanıklar hatta tutuklanan devlet bürokratları dahi yanan otelin yangın dahil tüm denetimlerinin Turizm Bakanlığı’na ait olduğu ve bu denetimlerin yangından kısa bir süre önce yapıldığını açık açık anlatıyorlar." dedi.

Özcan paylaşımında "Tüm şüpheli ve tanıklar hatta tutuklanan devlet bürokratları dahi yanan otelin yangın dahil tüm denetimlerinin Turizm Bakanlığı’na ait olduğu ve bu denetimlerin yangından kısa bir süre önce yapıldığını açık açık anlatıyorlar." dedi.
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Tanju Özcan "ucu nereye giderse gitsin" diyen Tunç'a "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor." dedi.

Tanju Özcan "ucu nereye giderse gitsin" diyen Tunç'a "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor." dedi.

Tanju Özcan'ın paylaşımı:

Tanju Özcan'ın paylaşımı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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