Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Tüm İfadeler Turizm Bakanlığını Gösteriyor" Dedi

Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin acı bir şekilde ölümüne şahit olduk. Sorumlular birbirini suçlarken soruşturmanın Turizm Bakanlığı ayağı ise hep eksik bırakılmış görünüyor. Son olarak İl Özel İdare'ye uzanan süreçte tutuklama sayıları da arttı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bugün sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Özcan, 'Hani ucu nereye giderse gitsin demiştiniz' dedi.