Play Station Oyuncularını İsyan Ettiren Kesinti İçin İlk Resmi Açıklama Geldi
Play Station Oyuncularını İsyan Ettiren Kesinti İçin İlk Resmi Açıklama Geldi
Oyun severler hafta sonunu iple çekiyor. Haftanın tüm yorgunluğu ve stresini birçok kişi hafta sonu oyun ekranlarında atıyor. Bu hafta da bu niyetle ekran başına oturanları kötü bir sürpriz bekliyordu. Oyun severler,Play Station sunucularına dün gece itibariyle erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Haberimiz hazırlanırken kesinti 16. saatini geçmişti.
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Oyun severseniz muhakkak ki hafta sonu sizin için oldukça önemlidir. Özellikle online oyunlar açısından hafta sonu bulunmaz nimet.
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Dün bu niyetle ekranı başına oturanları ise kötü bir sürpriz bekliyordu. Play Station sunucularına erişilemiyor.
Haberimizi hazırlarken kesinti 16. saati geride bırakmıştı. Play Station da bu konuyla ilgili kısa ama yetersiz bir açıklama yaptı.
Paylaşımda "Bazı kullancıların şu anda PSN ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız" diyerek bilgilendirme için link paylaşıldı. Ancak linkte de "Bazı hizmetlerde sorunlar var" yazısı oyun severleri karşıladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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