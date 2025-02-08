onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Play Station Oyuncularını İsyan Ettiren Kesinti İçin İlk Resmi Açıklama Geldi

Play Station Oyuncularını İsyan Ettiren Kesinti İçin İlk Resmi Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 20:10 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 20:25

Oyun severler hafta sonunu iple çekiyor. Haftanın tüm yorgunluğu ve stresini birçok kişi hafta sonu oyun ekranlarında atıyor. Bu hafta da bu niyetle ekran başına oturanları kötü bir sürpriz bekliyordu. Oyun severler,Play Station sunucularına dün gece itibariyle erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Haberimiz hazırlanırken kesinti 16. saatini geçmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyun severseniz muhakkak ki hafta sonu sizin için oldukça önemlidir. Özellikle online oyunlar açısından hafta sonu bulunmaz nimet.

Oyun severseniz muhakkak ki hafta sonu sizin için oldukça önemlidir. Özellikle online oyunlar açısından hafta sonu bulunmaz nimet.

Dün bu niyetle ekranı başına oturanları ise kötü bir sürpriz bekliyordu. Play Station sunucularına erişilemiyor.

Dün bu niyetle ekranı başına oturanları ise kötü bir sürpriz bekliyordu. Play Station sunucularına erişilemiyor.

Haberimizi hazırlarken kesinti 16. saati geride bırakmıştı. Play Station da bu konuyla ilgili kısa ama yetersiz bir açıklama yaptı.

Haberimizi hazırlarken kesinti 16. saati geride bırakmıştı. Play Station da bu konuyla ilgili kısa ama yetersiz bir açıklama yaptı.

Paylaşımda "Bazı kullancıların şu anda PSN ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız" diyerek bilgilendirme için link paylaşıldı. Ancak linkte de "Bazı hizmetlerde sorunlar var" yazısı oyun severleri karşıladı.

Paylaşımda "Bazı kullancıların şu anda PSN ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız" diyerek bilgilendirme için link paylaşıldı. Ancak linkte de "Bazı hizmetlerde sorunlar var" yazısı oyun severleri karşıladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın