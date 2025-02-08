Play Station Oyuncularını İsyan Ettiren Kesinti İçin İlk Resmi Açıklama Geldi

Oyun severler hafta sonunu iple çekiyor. Haftanın tüm yorgunluğu ve stresini birçok kişi hafta sonu oyun ekranlarında atıyor. Bu hafta da bu niyetle ekran başına oturanları kötü bir sürpriz bekliyordu. Oyun severler,Play Station sunucularına dün gece itibariyle erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Haberimiz hazırlanırken kesinti 16. saatini geçmişti.